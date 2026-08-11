Süper Kupa'nın kazananı, 4 milyon € katılım ücreti ve 1 milyon € galibiyet bonusundan oluşan toplam 5 milyon € (£4,3 milyon) ödül alacak, ikinci olan taraf ise 4 milyon € (£3,4 milyon) kazanacak. UEFA, hem Villa'ya hem de PSG'ye yapılacak ödemelerin 21 Ağustos Cuma günü gerçekleştirileceğini doğruladı.

Villa, geçen sezonki başarılı Avrupa Ligi serüveninden yaklaşık 30 milyon £ gelir elde ederken, PSG finalde Arsenal'i mağlup ettikten sonra Avrupa kampanyasından yaklaşık 100 milyon £ topladı.