AFP
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Aston Villa, Unai Emery PSG ile UEFA Süper Kupa mücadelesine hazırlanırken büyük bir mali destek almaya hazırlanıyor
Avrupa zaferi büyük bir mali kazancın kapısını araladı
Villa, geçen sezonki Avrupa Ligi zaferinin ardından UEFA Süper Kupa'ya katılma hakkı kazanmasıyla birlikte milyonlarca sterlinlik bir gelir elde etmeyi garantiledi. Emery'nin ekibi, Fransız devinin Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından Salzburg'da Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İstanbul'daki finalde SC Freiburg karşısında alınan farklı 3-0'lık galibiyet, Midlands kulübü için unutulmaz bir geceyi taçlandırdı; 30 yıllık kupa hasretini sona erdirdi ve kulübün Avrupa'daki ikinci büyük başarısını getirdi.
- AFP
Süper Kupa gelirleri açıklandı
Süper Kupa'nın kazananı, 4 milyon € katılım ücreti ve 1 milyon € galibiyet bonusundan oluşan toplam 5 milyon € (£4,3 milyon) ödül alacak, ikinci olan taraf ise 4 milyon € (£3,4 milyon) kazanacak. UEFA, hem Villa'ya hem de PSG'ye yapılacak ödemelerin 21 Ağustos Cuma günü gerçekleştirileceğini doğruladı.
Villa, geçen sezonki başarılı Avrupa Ligi serüveninden yaklaşık 30 milyon £ gelir elde ederken, PSG finalde Arsenal'i mağlup ettikten sonra Avrupa kampanyasından yaklaşık 100 milyon £ topladı.
Ödül parası transfer dönemine yardımcı oluyor
Nispeten mütevazı kalsa da, her türlü ek gelir Villa'nın UEFA'nın geniş şekilde haberleştirilen Kadro Maliyet Kuralı kısıtlamaları arasında yol alırken kritik bir nefes alma alanı sağlıyor. Kasaya girecek bu nakit, Emery'ye transfer penceresinin kapanış aşamalarında hedeflerine yönelmesi için hayati finansal esneklik veriyor. Villa'nın Atletico Madrid'in sol beki Matteo Ruggeri için bir anlaşmayı tamamlaması beklenirken, Joao Palhinha da sakatlanan Amadou Onana'nın yerini doldurmak için radarında kalmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Emery, Paris'e hazırlanıyor
PSG, geçen yaz Udine'de Tottenham Hotspur'u penaltılarla geçerek kazandığı Süper Kupa'nın ardından bu maça üst üste ikinci Süper Kupa zaferi hedefiyle çıkıyor. Bu arada, Villa beki Matty Cash, Avrupa kupasını evine getirme konusundaki kararlılığını net şekilde dile getirdi. Salzburg'daki bu dev organizasyon, yaz transfer döneminin resmen kapanmasından önce Emery'nin kadrosunun ne kadar hazır olduğunu kesin olarak test edecek.
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