Emery, Buendia'nın kulübün kendisine duyduğu güveni üst düzey performanslarla karşılıklandıracağına tamamen inanmaya devam etti. Teknik direktör, "Onu burada tutmaya karar verdiğimizde ve o da burada kalmaya karar verdiğinde, ulaştığı rakamlara erişebileceğinden emindim" diye ekledi.

Buendia'nın geleceğini güvence altına almak, Villa Park'ta çalkantılı geçen bir yaz transfer döneminin ardından daha da kritik hâle geldi. Kulüp, ezeli Premier League rakiplerine giden birkaç kilit yıldızını kaybetti.

Morgan Rogers Chelsea'ye transfer oldu, savunmacı Ezri Konsa Arsenal'e gitti ve Youri Tielemans Manchester United tarafından kadroya katıldı. Bu önemli ayrılıklar, Villa'nın kadroda daha fazla bozulmayı önlemek için çaresiz kalmasına neden oldu.