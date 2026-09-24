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Aston Villa, Unai Emery'nin oyun kurucunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için harekete geçmesiyle Emi Buendia ile sözleşme görüşmelerine başladı
Kilit bir oyun kurucunun geleceğini güvence altına almak
Daily Mail'in haberine göre Aston Villa, Buendia'nın yeni sözleşmesi için görüşmelere başladı. Arjantinli milli oyuncunun mevcut kontratında sona yaklaşılırken, anlaşma 2027 yazında bitecek.
Aston Villa'nın, Buendia'nın kulüpteki kalışını 2028'e kadar bir yıl daha uzatma yönünde resmi bir opsiyonu bulunuyor. Ancak Midlands ekibi, ideal olarak oyuncuyu daha da uzun süre bağlamak istiyor ve bu doğrultuda anlaşmaya varmak için görüşmeler sürüyor. 29 yaşındaki futbolcu, özellikle 2026'nın büyük bölümünde sergilediği etkileyici performansla Villa için kilit bir isim haline geldi.
- Getty Images Sport
Villa Park’taki ilk zorlukların üstesinden gelmek
Buendia, Norwich City'de geçirdiği etkileyici dönemde Premier League'in önde gelen kulüplerinin dikkatini ilk kez çekti. Ancak bu ilk vaatkâr görüntüye rağmen Arjantinlinin, Villa Park'a geldikten sonra istikrarlı bir form yakalaması zaman aldı.
Gözden kaybolmak yerine 29 yaşındaki oyuncu, Emery'nin planları içinde kalabilmek için perde arkasında yorulmadan çalıştı. Sahada kişisel performansında gösterdiği çarpıcı gelişimin ardından bu büyük kararlılığının karşılığını aldı ve sözleşme uzatma fırsatı elde etti.
Emery, geçen yıl Villa kariyerini kurtarma biçimi nedeniyle oyun kurucuya övgüler yağdırdı. Emery, "Etrafında yaşanan her şey, bir oyuncu olarak en iyi formuna dönmek için çok çalıştığı için bunu hak etti," dedi.
Yaz ayrılıklarının ardından istikrarı yeniden inşa etmek
Emery, Buendia'nın kulübün kendisine duyduğu güveni üst düzey performanslarla karşılıklandıracağına tamamen inanmaya devam etti. Teknik direktör, "Onu burada tutmaya karar verdiğimizde ve o da burada kalmaya karar verdiğinde, ulaştığı rakamlara erişebileceğinden emindim" diye ekledi.
Buendia'nın geleceğini güvence altına almak, Villa Park'ta çalkantılı geçen bir yaz transfer döneminin ardından daha da kritik hâle geldi. Kulüp, ezeli Premier League rakiplerine giden birkaç kilit yıldızını kaybetti.
Morgan Rogers Chelsea'ye transfer oldu, savunmacı Ezri Konsa Arsenal'e gitti ve Youri Tielemans Manchester United tarafından kadroya katıldı. Bu önemli ayrılıklar, Villa'nın kadroda daha fazla bozulmayı önlemek için çaresiz kalmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Emery'nin süregelen projesinde hayati adım
Kanıtlanmış bir hücum silahı olan Buendia'yı kadroda tutmak, Emery yönetiminde istikrarı koruma adına kritik bir adım. Görüşmelerin artık resmen başlamasıyla birlikte Villa, olası talipleri caydırmak için müzakereleri hızlıca sonuçlandırmayı umacak.
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