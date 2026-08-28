Aston Villa, Jackson'ın transferini resmen açıkladı; 25 yaşındaki forvet, 12 ay daha uzatma opsiyonu da içeren beş yıllık sözleşmeye imza attı.

Bu anlaşmayla Unai Emery, La Liga'da birlikte geçirdikleri dönemden bu yana beğendiği bir oyuncuyu sonunda kadrosuna kattı. Transfer bedelinin, 47,5 milyon sterlin peşin ödeme ve 17,5 milyon sterlin bonus şeklinde yapılandırıldığı belirtiliyor; bu da Chelsea'nin 2023'te Villarreal'e ödediği 32 milyon sterlin üzerinden önemli bir kâr anlamına geliyor.

Bu transfer, Jackson için bir bakıma eve dönüş niteliği taşıyor; oyuncu en verimli dönemini İspanya'da Emery yönetiminde geçirmişti. Midlands ekibi, yeni 9 numarasını sosyal medyada resmen karşılarken, ikilinin yeniden bir araya geldiğini duyurdu. Bu kez bordo-mavi renkler altında.