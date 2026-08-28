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Aston Villa, Unai Emery'nin eski Villarreal forveti Nicolas Jackson'ı Chelsea'den 65 milyon sterline transfer etti
Unai Emery, hücum hattı için öncelikli hedefini güvence altına aldı
Aston Villa, Jackson'ın transferini resmen açıkladı; 25 yaşındaki forvet, 12 ay daha uzatma opsiyonu da içeren beş yıllık sözleşmeye imza attı.
Bu anlaşmayla Unai Emery, La Liga'da birlikte geçirdikleri dönemden bu yana beğendiği bir oyuncuyu sonunda kadrosuna kattı. Transfer bedelinin, 47,5 milyon sterlin peşin ödeme ve 17,5 milyon sterlin bonus şeklinde yapılandırıldığı belirtiliyor; bu da Chelsea'nin 2023'te Villarreal'e ödediği 32 milyon sterlin üzerinden önemli bir kâr anlamına geliyor.
Bu transfer, Jackson için bir bakıma eve dönüş niteliği taşıyor; oyuncu en verimli dönemini İspanya'da Emery yönetiminde geçirmişti. Midlands ekibi, yeni 9 numarasını sosyal medyada resmen karşılarken, ikilinin yeniden bir araya geldiğini duyurdu. Bu kez bordo-mavi renkler altında.
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Chelsea, kupa kazandıran forvetine veda etti
Chelsea açısından Jackson'ın ayrılığı, Xabi Alonso yönetiminde hücum hattında süren değişimin işareti niteliğinde. Kulübün sezon öncesi turunda öne çıkan isimlerden biri olmasına ve yaz başında A takım yapılanmasına dahil edilmesine rağmen, yüksek bir bonservis bedelinin cazibesi ve oyuncunun Emery ile yeniden bir araya gelme isteği belirleyici oldu.
Kulüp, Avrupa kupalarındaki kritik golleri de dahil olmak üzere katkılarını kabul eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Jackson, Chelsea'nin UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadrolarında yer aldı. O süreçte 13 gol attı; bunlardan biri de Real Betis'e karşı Wroclaw'daki finalde geldi. 25 yaşındaki oyuncu, sezon öncesinde Alonso yönetiminde Chelsea forması giydi, ancak şimdi Villa Park'ın yolunu tutuyor ve Stamford Bridge'deki dönemi sona eriyor. Nico'ya kulüpteki dönemi boyunca gösterdiği çabalar için teşekkür ediyor, gelecekte kendisine başarılar diliyoruz."
Finansal Fair Play ve 45 günlük kural
Anlaşma, aynı transfer döneminde aynı iki kulüp arasında yapılan transferleri düzenleyen karmaşık mali kurallar nedeniyle Premier League genelinde şaşkınlık yarattı. Morgan Rogers'ın kulüp rekoru olan 117 milyon £ karşılığında Chelsea'ye gitmesi ve Jackson'ın 65 milyon £ bedelle diğer yöne geçmesiyle birlikte, UEFA'nın "oyuncu takası işlemi" kurallarıyla ilgili sorular gündeme geldi.
Bu düzenlemeler, kulüplerin oyuncuları yüksek değerlemelerle takas ederek kârlarını yapay biçimde şişirmesini önlemek için tasarlandı. Özellikle UEFA, birbirinden sonraki 45 gün içinde yapılan anlaşmaları mercek altına almak için kuralları değiştirdi; bu tür durumlarda kârların normalde net nakit farkına düşürülmesi gerekir.
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Emery'nin kadro derinliğine etkisi
Sahada Jackson, Emery'ye taktik taleplerine zaten çok yakından aşina olan çok yönlü bir hücum seçeneği sunuyor. Son bir yılı Bundesliga'da oyununu geliştirerek geçiren Senegalli forvet, bitiriciliğini ve fiziksel olgunluğunu artırmış şekilde İngiltere'ye dönüyor. İlk 11'de yer bulmak için doğrudan Ollie Watkins ile rekabet etmesi ya da hücum hattının üç bölgesinde de oynama tecrübesi nedeniyle daha geniş bir rolde görev yapması bekleniyor.
Bu transfer, bu yaz Aston Villa ile Chelsea arasındaki üçüncü büyük iş anlamına geliyor. Kaleci Emiliano Martinez'in Londra'ya taşınan bir sonraki isim olabileceğine dair söylentiler de sürüyor.
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