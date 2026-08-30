Getty Images Sport
Çeviri:
Aston Villa, Southampton savunmacısı Taylor Harwood-Bellis için 30 milyon sterlinlik transfere yaklaşıyor
Harwood-Bellis için anlaşma sağlandı
Aston Villa, yeni bir stoperi kadrosuna katmak için hızlı davrandı ve Harwood-Bellis için prensip anlaşmasına vardı. The Athletic'e göre anlaşmanın yapısı büyük ölçüde netleşti ve kulübün başlangıçta 25 milyon £, buna ek olarak da 5 milyon £ bonus ödemesi bekleniyor; böylece toplam paket 30 milyon £'a ulaşıyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano da haberi doğrulayarak şunları yazdı: "Aston Villa, Taylor Harwood Bellis'i Southampton'dan transfer etmek için sözlü anlaşmaya vardı, işte bu! #AVFC, 25 milyon £ artı 5 milyon £ bonus karşılığında sözlü anlaşmayı tamamladı. Oyuncudan yeşil ışık geldi. Belgeler henüz karşılıklı olarak paylaşılmadı ancak sözlü anlaşma tamam." Emery, kulübün daha önce yaptığı iki teklifin reddedilmesinin ardından bu hamlenin ilerletilmesinde kilit rol oynadı.
- Getty Images Sport
Kilit bir ayrılığın yerini doldurmak
Pencere döneminin başlarında Konsa'nın 51 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e katılmasının ardından Harwood-Bellis'in peşine düşülmesi büyük bir öncelik haline geldi. Midlands ekibi, doğan boşluğu doldurmak için piyasadaki çeşitli seçenekleri değerlendirdi.
Joel Ordonez için önerilen transfer, Dünya Kupası'nda yaşadığı metatars kırığına ilişkin endişeler nedeniyle suya düştü; Jean-Clair Todibo için olası bir anlaşma da değerlendirildi.
Ancak öncelikli hedef yine Harwood-Bellis'ti. 24 yaşındaki oyuncu, Manchester City'den katıldığından bu yana Southampton formasıyla 134 maça çıkıp 12 gol atarken yedi de asist yaparak değerli bir tecrübe sunuyor.
Son dönemdeki yokluğun nedeni açıklandı
Harwood-Bellis'in Southampton kadrosunda dikkat çekici şekilde yer almamasının ardından son dönemde etrafındaki spekülasyonlar yoğunlaştı. Savunmacı, 8 Ağustos'ta Colchester United'a karşı Carabao Cup'ta alınan 2-0'lık galibiyette 90 dakikanın tamamında sahada kalmış ve ligde Watford karşısında alınan 2-1'lik yenilgide de forma giymiş olsa da son üç maçı kaçırdı.
Southampton, yakın geleceğine dair soru işaretleri artarken ve Aston Villa ile görüşmeler ilerlerken onu kadro dışında bırakmayı tercih etti. Transfer için zaten onayını vermiş olan oyuncunun, Emery'nin ekibinin kadrosunu kurmayı sürdürdüğü bu dönemde yazın dokuzuncu transferi olması bekleniyor.
- Getty
Aston Villa için sırada ne var?
Aston Villa ve Southampton, transferi resmiyete dökmek için kalan bonus detaylarını netleştirmek ve gerekli evrakları karşılıklı olarak tamamlamak üzere şimdi çalışacak.
Harwood-Bellis'in son tarih dolmadan önce sağlık kontrolünden geçmesi gerekecek. İşlem resmiyet kazandıktan sonra Emery, savunmacıyı ilk 11'ine hızla entegre etmeye odaklanacak ve yaklaşan Premier League maçlarında hemen etki yaratmasını umacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun