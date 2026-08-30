Aston Villa, Southampton savunmacısı Taylor Harwood-Bellis için 30 milyon sterlinlik transfere yaklaşıyor

Aston Villa, yeni bir stoperi kadrosuna katmak için hızlı davrandı ve Harwood-Bellis için prensip anlaşmasına vardı. The Athletic'e göre anlaşmanın yapısı büyük ölçüde netleşti ve kulübün başlangıçta 25 milyon £, buna ek olarak da 5 milyon £ bonus ödemesi bekleniyor; böylece toplam paket 30 milyon £'a ulaşıyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano da haberi doğrulayarak şunları yazdı: "Aston Villa, Taylor Harwood Bellis'i Southampton'dan transfer etmek için sözlü anlaşmaya vardı, işte bu! #AVFC, 25 milyon £ artı 5 milyon £ bonus karşılığında sözlü anlaşmayı tamamladı. Oyuncudan yeşil ışık geldi. Belgeler henüz karşılıklı olarak paylaşılmadı ancak sözlü anlaşma tamam." Emery, kulübün daha önce yaptığı iki teklifin reddedilmesinin ardından bu hamlenin ilerletilmesinde kilit rol oynadı.