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Aston Villa, Southampton'ın Taylor Harwood-Bellis için yaptığı 18 milyon sterlinlik teklifi reddetmesiyle darbe aldı
Southampton, İngiltere yıldızı konusunda geri adım atmıyor
Aston Villa'nın, stoper Harwood-Bellis için yaklaşık 18 milyon sterlin ve ek bonuslar içeren teklifi Southampton tarafından reddedildi. Zorlu bir iç saha ve Avrupa kampanyasına hazırlanan Midlands ekibi, Villa Park'tan önemli ayrılıkların ardından savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek için 24 yaşındaki oyuncuyu birincil hedef olarak belirledi.
Geçen sezon Championship'i dördüncü sırada bitirdikten sonra, 'Spygate' skandalının ardından tartışmalı bir play-off vedası yaşayan Southampton'ın savunmacı için 25 milyon sterlin civarında bir bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Oyuncuya kendisi de önemli bir yatırım yapan Güney Sahili kulübü, satış konusunda şu an için herhangi bir baskı altında değil ve onun değerinin tam İngiltere milli oyuncusu statüsünü yansıttığına inanıyor.
- Getty Images Sport
Konsa'nın bıraktığı boşluğu doldurmak
Emery'nin Harwood-Bellis hamlesindeki aciliyetin nedeni, Ezri Konsa'nın takımdan ayrılmasının an meselesi olması. İngiliz savunmacı şu anda £50 milyonun üzerindeki bir anlaşmayla Arsenal'e katılmaya hazırlanıyor ve bu da Villa savunmasının merkezinde dev bir boşluk bırakıyor. Konsa'nın Emirates'in yolunu tutmasıyla birlikte Villa, benzer soğukkanlılığa ve topla oyun kurma becerisine sahip bir yedek bulmak zorunda.
Harwood-Bellis profesyonel yolculuğuna ilk olarak Manchester City akademi sisteminde başladı. Çeşitli kiralık dönemlerinde önemli deneyim kazanmasına rağmen, Manchester City'nin A takımında kalıcı bir çıkış yapamadı. Geçen sezon Southampton için kilit isimlerden biri haline gelen oyuncu, tüm kulvarlarda 48 maça çıktı. Buna 41 Championship karşılaşması ile play-off yarı finallerinin iki ayağı da dahildi. Savunmacı bu sezon da Saints formasıyla şimdiden iki kez sahaya çıktı ve Colchester United'a karşı Lig Kupası'nda alınan 2-0'lık galibiyet ile Watford'a karşı Championship'in açılış haftasında gelen 2-1'lik yenilgide 90'ar dakika oynadı.
Villa Park'ta geçiş yazı
Aston Villa'nın mayısta Avrupa Ligi kupasını kaldırmasından bu yana kulüp için yaz dönemi büyük değişimlerle geçti. Mali dengeyi sağlama ve kadroyu yenileme ihtiyacıyla hareket eden kulüp, Youri Tielemans'ın Manchester United'a, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye ve Lucas Digne'in Paris Saint-Germain'e gitmesi gibi dikkat çeken ayrılıklara onay vererek kapsamlı bir yeniden yapılanmayı yönetti.
Diğer sembol isimlerin gelecekleri konusunda da soru işaretleri sürüyor. Kaleci Emi Martinez ve kulübün Premier League tarihindeki en golcü oyuncusu Ollie Watkins, Birmingham'dan ayrılabilecekleri yönündeki yoğun transfer iddialarının odağında yer aldı. Villa, çekirdek yıldızlarını elinde tutmak için çaresizce uğraşsa da Avrupa'nın elit kulüplerinin finansal cazibesi büyük bir etken olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Emery, transfer hamlesini sürdürdü
Harwood-Bellis görüşmelerindeki aksiliğe rağmen Villa, kadronun rekabetçi kalmasını sağlamak için transfer piyasasında aktif davrandı. Kulüp, bu haftanın başlarında Japon kaleci Zion Suzuki ile yetenekli sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattığını doğruladı. Bu transferler, daha önce Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'in Wolves'tan ve gelecek vadeden forvet Johan Manzambi'nin Alman ekibi Freiburg'dan alınmasının ardından geldi.
İleriye bakıldığında Southampton, 22 Ağustos Cumartesi günü Stoke City karşısında yeniden sahaya çıkacak. Aston Villa ise 2026-27 Premier League sezonuna bu pazar Amex Stadyumu'nda Brighton & Hove Albion deplasmanında başlayacak.
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