Aston Villa'nın, stoper Harwood-Bellis için yaklaşık 18 milyon sterlin ve ek bonuslar içeren teklifi Southampton tarafından reddedildi. Zorlu bir iç saha ve Avrupa kampanyasına hazırlanan Midlands ekibi, Villa Park'tan önemli ayrılıkların ardından savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek için 24 yaşındaki oyuncuyu birincil hedef olarak belirledi.

Geçen sezon Championship'i dördüncü sırada bitirdikten sonra, 'Spygate' skandalının ardından tartışmalı bir play-off vedası yaşayan Southampton'ın savunmacı için 25 milyon sterlin civarında bir bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Oyuncuya kendisi de önemli bir yatırım yapan Güney Sahili kulübü, satış konusunda şu an için herhangi bir baskı altında değil ve onun değerinin tam İngiltere milli oyuncusu statüsünü yansıttığına inanıyor.