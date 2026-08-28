Uluslararası arenada Mbaye, Fransa'nın genç milli takımlarından ayrılarak Senegal'i temsil etmeyi seçti. Kanat oyuncusu, Kasım 2025'te Afrika ülkesinin formasını ilk kez giymesinden bu yana 15 kez milli oldu. 2025 Afrika Uluslar Kupası zaferinde önemli rol oynadı, altı maçta forma giydi ve 16 Haziran'da Fransa'ya karşı gol attığı 2026 Dünya Kupası'nda üç maça ilk 11'de başladı.

Kulüp düzeyinde Aston Villa, bu transfer döneminde son derece hareketliydi ve şimdiden sekiz transfer yaptı. Nicolas Jackson'ın dokuzuncu transferleri olması bekleniyor. Kulüpte önemli ayrılıklar da yaşandı; Morgan Rogers 117 milyon £ karşılığında Chelsea'ye katılırken Ollie Watkins de Al Hilal'e gitti.