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Aston Villa, PSG'nin genç yeteneği Ibrahim Mbaye'yi transfer etmek için başlangıçta 55 milyon avroluk bir anlaşmaya vardı
Aston Villa, PSG ile bonservis bedelinde anlaşmaya vardı
Kulüp, Fransız şampiyonunun 55 milyon €'luk değerlemesini karşılayarak Mbaye transferini başarıyla sonuçlandırdı. The Athletic'in haberine göre anlaşma şu anda resmiyete kavuşma sürecinde ve gerekli tüm evrak işlemleri sürüyor.
Aston Villa Başkanı Nassef Sawiris ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi arasındaki güçlü ilişki, anlaşmanın tamamlanmasında kritik bir unsur oldu.
Mbaye bu yaz diğer üst düzey kulüplerden de ciddi ilgi gördü, özellikle Liverpool'dan, ancak Aston Villa transferi bitirmek için kararlı bir hamle yaptı. Oyuncu, teknik direktör Emery'nin ortaya koyduğu taktik planlara mükemmel şekilde uyduğu için kulüp adına önemli bir transfer başarısı anlamına geliyor.
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Mbaye, genç yaşına rağmen üst düzey deneyim getiriyor
Genç oyuncu ilk olarak 2018 yazında FC Versailles 78'den PSG'ye katıldı ve kısa sürede kulübün altyapısında yükseldi. Fransa ekibi adına A takım debutunu Ağustos 2024'te, henüz 16 yaşındayken yaptı.
O tarihten bu yana Mbaye, A takımda 42 maça çıkıp dört gol ve dört asist kaydetti. Geçen sezon ise tek başına tüm kulvarlarda 31 maçta üç gol attı ve iki asist yaptı. Paris'teki döneminde Mbaye, PSG adına resmi bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu da oldu. Ligue 1'de 10 maça ve Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı; bu da üst düzey Avrupa futboluna hazır olduğunu gösterdi.
Uluslararası başarı ve yaz kadrosunda kapsamlı revizyon
Uluslararası arenada Mbaye, Fransa'nın genç milli takımlarından ayrılarak Senegal'i temsil etmeyi seçti. Kanat oyuncusu, Kasım 2025'te Afrika ülkesinin formasını ilk kez giymesinden bu yana 15 kez milli oldu. 2025 Afrika Uluslar Kupası zaferinde önemli rol oynadı, altı maçta forma giydi ve 16 Haziran'da Fransa'ya karşı gol attığı 2026 Dünya Kupası'nda üç maça ilk 11'de başladı.
Kulüp düzeyinde Aston Villa, bu transfer döneminde son derece hareketliydi ve şimdiden sekiz transfer yaptı. Nicolas Jackson'ın dokuzuncu transferleri olması bekleniyor. Kulüpte önemli ayrılıklar da yaşandı; Morgan Rogers 117 milyon £ karşılığında Chelsea'ye katılırken Ollie Watkins de Al Hilal'e gitti.
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Aston Villa ve Mbaye için sırada ne var?
Aston Villa şimdi Mbaye'yi resmen açıklamak için sağlık kontrollerini ve resmi evrak işlemlerini tamamlamaya odaklanacak. Bu işlemler tamamlandığında, Emery'ye sağ kanatta doğal bir seçenek sunarak hemen A takım kadrosuna katılacak. Garnacho'nun kiralık olarak gelmesi ve Jackson'ın da takıma katılmasıyla kulüp, zorlu Premier League ve Avrupa maratonu öncesinde hücum hattını tamamen yeniledi.
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