Getty
Çeviri:
Aston Villa, Portekizli yıldız Rafael Leao'nun sürpriz ayrılığa bir adım daha yaklaşmasıyla AC Milan ile görüşmelere başladı
Villa, Portekizli süperstar için harekete geçti
Aston Villa, Leao'nun imzasını almak için sürpriz favori olarak öne çıktı. West Midlands ekibi, Unai Emery'nin hücum seçeneklerini güçlendirme çabalarını yoğunlaştırdı. Sky Sport Italia'ya göre Premier League ekibi, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Milan ile resmen temasa geçti. Süper menajer Jorge Mendes'in aracılık ettiği süreçte, olası bir bonservis bedeli konusunda ortak zemin bulunmaya çalışılırken iki kulübün doğrudan iletişim kurmasında Mendes kilit rol oynadı. İngiliz kulübünün ciddi niyetini ortaya koymasıyla birlikte Leao artık Lombardiya'dan uzakta bir gelecekle karşı karşıya. Henüz yapılmış bir teklif yok, ancak görüşmeler ilk aşamalarda başladı.
- AFP
San Siro'dan ayrılığın maliyeti
Milan'ın, yıldız oyuncusu konusunda tavizsiz bir tutum sergilemeye hazır olduğu bildiriliyor ve mali talepler, Leao'nun dünya futbolunun en heyecan verici hücum oyuncularından biri olarak görülen statüsünü yansıtıyor. İtalyan devi, satışa onay vermek için ciddi bir paket talep ediyor. Haberlere göre kulüp, doğru bonservis bedelinin 50 milyon euro artı 10 milyon euro bonus olduğuna inanıyor. Bu rakam, Milan'ın satış için acil bir baskı altında olmamasına rağmen oyuncunun kendisini farklı bir ortamda deneme isteğinin giderek daha fazla farkına varmasıyla birlikte, görüşmeler için bir başlangıç noktası niteliği taşıyor.
Leao, Premier League meydan okumasına açık
Villa açısından kritik olan nokta, oyuncunun kendisinin de bu seçeneğe açık olması. Premier League'de Emery yönetiminde oynama ihtimali, buna ek olarak Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi futbolunun cazibesi, bu transferi 27 yaşındaki oyuncu için çekici bir seçenek haline getirdi. Son tarih yaklaşırken, Villa üzerindeki baskı somut bir teklifle ilgisini resmileştirme yönünde artıyor. Galatasaray şu anda oyuncuya doğrudan teklif yapan tek diğer kulüp konumunda.
Bu arada Şampiyonlar Ligi biletini alan Villa, iddialara göre Al Hilal'e kazançlı bir transfere yaklaşan Ollie Watkins'in katkısını çaresizce telafi etmek istiyor. Ayrıca, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye 137 milyon € bonservis bedeliyle satılmasıyla birlikte Villa'nın mali gücü önemli ölçüde arttı ve bu durum kulübe yıldız hücumcusu için Milan'ın biçtiği yüksek değeri karşılayacak gerekli kaynakları sağladı.
- Getty Images Sport
Juventus durumu takip ediyor
Villa transfer yarışında önde olsa da Leao'daki gelişmeleri yakından takip eden tek Avrupa devi değil. İtalya'da Juventus, özellikle hücum hattında ciddi bir sakatlık krizi yaşarken Portekizli yıldıza hayranlığını dile getirdi. Bianconeri, şu anda sol ayak sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalabilecek Kenan Yildiz'in uzun süreli yokluğuyla uğraşıyor. Bu aksilik, Torino devini piyasada üst düzey takviyeler aramaya zorladı ve bu kritik dönemde Juventus yönetiminin Leao'ya olan beğenisi dikkat çekti.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun