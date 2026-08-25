Aston Villa, Portekizli yıldız Rafael Leao'nun sürpriz ayrılığa bir adım daha yaklaşmasıyla AC Milan ile görüşmelere başladı

Villa açısından kritik olan nokta, oyuncunun kendisinin de bu seçeneğe açık olması. Premier League'de Emery yönetiminde oynama ihtimali, buna ek olarak Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi futbolunun cazibesi, bu transferi 27 yaşındaki oyuncu için çekici bir seçenek haline getirdi. Son tarih yaklaşırken, Villa üzerindeki baskı somut bir teklifle ilgisini resmileştirme yönünde artıyor. Galatasaray şu anda oyuncuya doğrudan teklif yapan tek diğer kulüp konumunda.

Bu arada Şampiyonlar Ligi biletini alan Villa, iddialara göre Al Hilal'e kazançlı bir transfere yaklaşan Ollie Watkins'in katkısını çaresizce telafi etmek istiyor. Ayrıca, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye 137 milyon € bonservis bedeliyle satılmasıyla birlikte Villa'nın mali gücü önemli ölçüde arttı ve bu durum kulübe yıldız hücumcusu için Milan'ın biçtiği yüksek değeri karşılayacak gerekli kaynakları sağladı.