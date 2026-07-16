Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
EberlGetty Images
Oliver Maywurm

Çeviri:

Aston Villa olaya müdahil oluyor gibi görünüyor! FC Bayern’in orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi şampiyonuna transfer mi olacak?

Bundesliga
Transfers
J. Palhinha
Bayern Münih
Aston Villa
Premier Lig

Görünüşe göre FC Bayern Münih’in orta saha oyuncusu Joao Palhinha için bir başka önemli potansiyel alıcı daha ortaya çıktı.

Fabrizio Romano ve The Athletic’in ortak haberine göre, Aston Villa, Bayern’in mutlaka elinden çıkarmak istediği Palhinha’yı kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.

  • Romano’ya göre, Palhinha’nın adı, Villa’nın orta saha takviyesi için hazırladığı aday listesinde yer alıyor. Geçen sezon Premier Lig’i dördüncü sırada tamamlayan takımın, Portekizli oyuncuyu ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor. Ancak Romano’ya göre, şu ana kadar somut bir transfer girişimi olmamış; ne bir teklif ne de FCB ile görüşmeler yapılmış.

    Öte yandan The Athletic, görüşmelerin çoktan yapıldığını yazıyor. Buna göre Villa, Palhinha’yı kiralamak için çalışıyor, ancak bu durum FCB’nin beklentilerine pek uymayabilir. Alman şampiyonu, önemli bir gelir elde etmek için 31 yaşındaki oyuncuyu mümkünse satmak istiyor. Bayern’in transfer bedeli beklentisinin yaklaşık 25 milyon avro olduğu belirtiliyor; Palhinha’nın sözleşmesi ise 2028’e kadar geçerli.

    • Reklam
  • PalhinhaGetty Images

    FC Bayern onu satmak istiyor: Joao Palhinha nereye gidecek?

    Palhinha, Birmingham’a transfer olması halinde Premier Lig’de kalmaya devam edecek. 2024 yılında Bayern, bu orta saha oyuncusu için FC Fulham’a 51 milyon euro ödemişti; ancak Palhinha, Münih’te ilk 11’de yer bulamadı. Bu nedenle geçen sezon Tottenham Hotspur’a kiralandı ve takımın küme düşme mücadelesinde birkaç kez belirleyici performanslar sergiledi.

    Ancak Spurs, üzerinde anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmadı; bu nedenle son zamanlarda Palhinha’nın geleceği konusunda bir belirsizlik ortamı oluştu. Eski kulübü Sporting’den, onun ezeli rakibi Benfica’ya, Juventus Torino’ya ve Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflere kadar, bu orta saha oyuncusu için birçok gelecek seçeneği gündeme geldi. Görünüşe göre şimdi de Villa, bu yarışa katılan bir sonraki büyük kulüp oldu.

    Bu arada Villa yetkilileri, şu anda öncelikle orta saha için yeni transferler arıyor. Bu pozisyonda, Avrupa Ligi şampiyonu takımın kilit isimlerinden biri olan Youri Tielemans, Manchester United’a transfer olarak kulübe sırtını döndü. Ayrıca Villa, Amadou Onana’nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı bir durumla karşı karşıya; Belçika milli takım oyuncusu, kısa süre önce Dünya Kupası’nda çapraz bağ yırtılması yaşadı.

    Villa, küme düşen Wolverhampton Wanderers’tan Joao Gomes’i kadrosuna katmak üzere. Biraz daha ileride, sekiz numara veya on numara pozisyonlarında ise büyük olasılıkla Johan Manzambi forma giyecek; İngiliz kulübünün SC Freiburg’a bu oyuncu için yaklaşık 70 milyon avro ödeyeceği söyleniyor.

  • Joao Palhinha, Aston Villa’ya mı transfer olacak? Premier Lig’deki bugüne kadarki istatistikleri


    Sezon

    Kulüp

    Premier Lig Maçları

    2022/23

    FC Fulham

    35 (3 gol)

    2023/24

    FC Fulham

    33 (4 gol)

    2025/26

    Tottenham Hotspur

    33 (5 gol)

    Toplam

    Fulham / Tottenham

    101 (12 gol)


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Walsall crest
Walsall
WAL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Club Friendlies
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB