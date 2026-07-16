Fabrizio Romano ve The Athletic’in ortak haberine göre, Aston Villa, Bayern’in mutlaka elinden çıkarmak istediği Palhinha’yı kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.
Çeviri:
Aston Villa olaya müdahil oluyor gibi görünüyor! FC Bayern’in orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi şampiyonuna transfer mi olacak?
Romano’ya göre, Palhinha’nın adı, Villa’nın orta saha takviyesi için hazırladığı aday listesinde yer alıyor. Geçen sezon Premier Lig’i dördüncü sırada tamamlayan takımın, Portekizli oyuncuyu ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor. Ancak Romano’ya göre, şu ana kadar somut bir transfer girişimi olmamış; ne bir teklif ne de FCB ile görüşmeler yapılmış.
Öte yandan The Athletic, görüşmelerin çoktan yapıldığını yazıyor. Buna göre Villa, Palhinha’yı kiralamak için çalışıyor, ancak bu durum FCB’nin beklentilerine pek uymayabilir. Alman şampiyonu, önemli bir gelir elde etmek için 31 yaşındaki oyuncuyu mümkünse satmak istiyor. Bayern’in transfer bedeli beklentisinin yaklaşık 25 milyon avro olduğu belirtiliyor; Palhinha’nın sözleşmesi ise 2028’e kadar geçerli.
- Getty Images
FC Bayern onu satmak istiyor: Joao Palhinha nereye gidecek?
Palhinha, Birmingham’a transfer olması halinde Premier Lig’de kalmaya devam edecek. 2024 yılında Bayern, bu orta saha oyuncusu için FC Fulham’a 51 milyon euro ödemişti; ancak Palhinha, Münih’te ilk 11’de yer bulamadı. Bu nedenle geçen sezon Tottenham Hotspur’a kiralandı ve takımın küme düşme mücadelesinde birkaç kez belirleyici performanslar sergiledi.
Ancak Spurs, üzerinde anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmadı; bu nedenle son zamanlarda Palhinha’nın geleceği konusunda bir belirsizlik ortamı oluştu. Eski kulübü Sporting’den, onun ezeli rakibi Benfica’ya, Juventus Torino’ya ve Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflere kadar, bu orta saha oyuncusu için birçok gelecek seçeneği gündeme geldi. Görünüşe göre şimdi de Villa, bu yarışa katılan bir sonraki büyük kulüp oldu.
Bu arada Villa yetkilileri, şu anda öncelikle orta saha için yeni transferler arıyor. Bu pozisyonda, Avrupa Ligi şampiyonu takımın kilit isimlerinden biri olan Youri Tielemans, Manchester United’a transfer olarak kulübe sırtını döndü. Ayrıca Villa, Amadou Onana’nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı bir durumla karşı karşıya; Belçika milli takım oyuncusu, kısa süre önce Dünya Kupası’nda çapraz bağ yırtılması yaşadı.
Villa, küme düşen Wolverhampton Wanderers’tan Joao Gomes’i kadrosuna katmak üzere. Biraz daha ileride, sekiz numara veya on numara pozisyonlarında ise büyük olasılıkla Johan Manzambi forma giyecek; İngiliz kulübünün SC Freiburg’a bu oyuncu için yaklaşık 70 milyon avro ödeyeceği söyleniyor.
Joao Palhinha, Aston Villa’ya mı transfer olacak? Premier Lig’deki bugüne kadarki istatistikleri
Sezon
Kulüp
Premier Lig Maçları
2022/23
FC Fulham
35 (3 gol)
2023/24
FC Fulham
33 (4 gol)
2025/26
Tottenham Hotspur
33 (5 gol)
Toplam
Fulham / Tottenham
101 (12 gol)
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun