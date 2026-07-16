Palhinha, Birmingham’a transfer olması halinde Premier Lig’de kalmaya devam edecek. 2024 yılında Bayern, bu orta saha oyuncusu için FC Fulham’a 51 milyon euro ödemişti; ancak Palhinha, Münih’te ilk 11’de yer bulamadı. Bu nedenle geçen sezon Tottenham Hotspur’a kiralandı ve takımın küme düşme mücadelesinde birkaç kez belirleyici performanslar sergiledi.

Ancak Spurs, üzerinde anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmadı; bu nedenle son zamanlarda Palhinha’nın geleceği konusunda bir belirsizlik ortamı oluştu. Eski kulübü Sporting’den, onun ezeli rakibi Benfica’ya, Juventus Torino’ya ve Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflere kadar, bu orta saha oyuncusu için birçok gelecek seçeneği gündeme geldi. Görünüşe göre şimdi de Villa, bu yarışa katılan bir sonraki büyük kulüp oldu.

Bu arada Villa yetkilileri, şu anda öncelikle orta saha için yeni transferler arıyor. Bu pozisyonda, Avrupa Ligi şampiyonu takımın kilit isimlerinden biri olan Youri Tielemans, Manchester United’a transfer olarak kulübe sırtını döndü. Ayrıca Villa, Amadou Onana’nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı bir durumla karşı karşıya; Belçika milli takım oyuncusu, kısa süre önce Dünya Kupası’nda çapraz bağ yırtılması yaşadı.

Villa, küme düşen Wolverhampton Wanderers’tan Joao Gomes’i kadrosuna katmak üzere. Biraz daha ileride, sekiz numara veya on numara pozisyonlarında ise büyük olasılıkla Johan Manzambi forma giyecek; İngiliz kulübünün SC Freiburg’a bu oyuncu için yaklaşık 70 milyon avro ödeyeceği söyleniyor.