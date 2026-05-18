Aston Villa'nın yıldızı, Prens William'ın takma adını açıkladı ve kraliyet ailesiyle tanışmanın ürkütücü deneyimini anlattı

Konsa, Prens William'ın kendisine taktığı iltifat niteliğindeki takma adı açıkladı. Hayat boyu Villa taraftarı olan müstakbel kral, takımın çevresinde sık sık görülmeye başladı ve görünüşe göre bu stoperin soğukkanlı oyun tarzının büyük bir hayranı.

The Telegraph'a kraliyet ailesiyle olan ilişkilerinden bahseden Konsa, prensin taktiksel uzmanlığının derinliğinden tam olarak emin olmasa da, kraliyet ailesinin onayından çok memnun olduğunu itiraf etti. Konsa, "Takıma katıldığımdan beri bana inanılmaz bir destek gösterdi, soyunma odasına gelip bize son derece saygılı davrandı" dedi. "Futbol bilgisi hakkında pek bir şey bilmiyorum, ama bir keresinde bana 'Rolls-Royce' demişti. Bunu kabul ediyorum. Bu söz kafama takıldı ve hoşuma gitti."