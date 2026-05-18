Aston Villa'nın yıldızı, Prens William'ın takma adını açıkladı ve kraliyet ailesiyle tanışmanın ürkütücü deneyimini anlattı
Villa savunmasının 'Rolls-Royce'u
Konsa, Prens William'ın kendisine taktığı iltifat niteliğindeki takma adı açıkladı. Hayat boyu Villa taraftarı olan müstakbel kral, takımın çevresinde sık sık görülmeye başladı ve görünüşe göre bu stoperin soğukkanlı oyun tarzının büyük bir hayranı.
The Telegraph'a kraliyet ailesiyle olan ilişkilerinden bahseden Konsa, prensin taktiksel uzmanlığının derinliğinden tam olarak emin olmasa da, kraliyet ailesinin onayından çok memnun olduğunu itiraf etti. Konsa, "Takıma katıldığımdan beri bana inanılmaz bir destek gösterdi, soyunma odasına gelip bize son derece saygılı davrandı" dedi. "Futbol bilgisi hakkında pek bir şey bilmiyorum, ama bir keresinde bana 'Rolls-Royce' demişti. Bunu kabul ediyorum. Bu söz kafama takıldı ve hoşuma gitti."
Kraliyet heyecanıyla başa çıkmak
Villa oyuncuları Premier Lig’in yüksek baskı ortamına alışkın olsa da, İngiliz tahtının varisiyle tanışmak bambaşka bir yoğunluk getiriyor. Konsa, durumun ciddiyetinin genellikle oyuncuların stadyumdan ayrılıp normal hayatlarına döndükten sonra farkına vardıklarını itiraf etti.
"Bu garip bir durum çünkü maç günü o geldiğinde, oyuna odaklanıyorsunuz ve o anın içinde oluyorsunuz; onun gelip herkesi selamlaması ve el sıkışmasının ne kadar büyük bir olay olduğunu fark etmiyorsunuz," diye açıkladı savunma oyuncusu. "Bazen o anın heyecanına kapılıyorsunuz, sonra eve gidip 'Vay canına, az önce onunla el sıkıştım, o da benim adımı ve her şeyi biliyor' diye düşünüyorsunuz. Onun desteğine sahip olmak harika, sadece kulüp için değil, oyuncular için de."
Küresel bir giyinme odası ile İngiliz kraliyet ailesi bir araya geliyor
Unai Emery’nin kadrosunun uluslararası yapısı göz önüne alındığında, her oyuncu başlangıçta kraliyet mensubu misafirlerinin öneminin farkında değildi. Prens William, Nottingham Forest’ı yendikleri yarı final maçında Villa Park’ta coşkuyla kutlama yaparken görüldü, ancak kulübün yabancı yıldızlarından bazılarının soyunma odasını ziyaret eden kişinin kim olduğu konusunda kısa bir tarih dersine ihtiyacı vardı.
Konsa, prensin ziyaretlerinin bazı takım arkadaşları için eğitici bir deneyim haline geldiğini belirtti. "Bazı oyuncular farklı ülkelerden geldikleri için önceden onun kim olduğunu bilmiyorlardı, bu yüzden onun hakkında bilgi edinip kim olduğunu öğrenmeleri onlar için çok önemli," diye ekledi. Galler Prensi'nin şimdi Villa'nın 1996'dan bu yana ilk büyük kupasını kazanıp kazanamayacağını görmek için Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.
Otuz yıllık kupa hasretine son vermek
1982'deki efsanevi kadrosunun izinden gitmeyi hedefleyen Villa için riskler daha yüksek olamazdı. İlginç bir şekilde, Prens William, kulübün Rotterdam'da Bayern Münih'i yenerek kazandığı ünlü Avrupa Kupası zaferinden sadece birkaç hafta sonra dünyaya geldi ve kulübün en son kupa kaldırdığı 1996 Lig Kupası'nda henüz 13 yaşındaydı.