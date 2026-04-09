Getty Images Sport
Çeviri:
Aston Villa'nın transfer bedelini belirlemesinin ardından Manchester United, Arsenal ve Chelsea, Morgan Rogers için rekabete hazırlanıyor
Villa, İngiltere'nin yıldız oyuncusu için rekor bir değer biçti
The Times'a göre Aston Villa, yoğun teklif akınına hazırlıklı olmak amacıyla Rogers'ın fiyatını 80 milyon sterlinin (108 milyon dolar) üzerine çıkardı. 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun başından bu yana tüm turnuvalarda Villa formasıyla 24 gol ve 23 asist kaydetmiş ve Premier League'in en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtlamıştı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında yaklaşan Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanan oyuncunun değeri, daha da artması bekleniyor.
Bu yüksek değerleme, kısmen Rogers'ın Şubat 2024'te Middlesbrough'dan 15 milyon sterline transfer olurken müzakere edilen satış şartından kaynaklanıyor. Championship ekibi, gelecekteki herhangi bir satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'sine hak kazanıyor, bu da Villa'nın kendi getirisini en üst düzeye çıkarmak için yüksek bir ücret talep etmesi gerektiği anlamına geliyor. Oyuncuyla 2031 yılına kadar serbest kalma maddesi içermeyen yeni bir sözleşme imzalayan Midlands kulübü, güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor.
- Getty Images Sport
Mali baskılar bir satışı zorunlu kılabilir
Rogers'ı kadroda tutma isteğine rağmen, Villa, devam eden finansal sürdürülebilirlik endişeleri nedeniyle devasa bir teklifi geri çevirmekte zorlanabilir. Kulüp, arka arkaya iki sezonda sırasıyla 120,3 milyon sterlin ve 85,9 milyon sterlin tutarında önemli zararlar açıkladı; geçen sezon kâr etse de, bu durum büyük ölçüde kadın takımının ve "Warehouse" eğlence mekanının tek seferlik satışından kaynaklanıyordu. Yakın zamanda yayınlanan bir UEFA raporu, kulübün temel mali zorluklarını vurgulayarak, yüksek değerli bir varlığın satılmasının gelecekteki kural ihlallerini önlemenin en "basit yolu" olabileceğini öne sürdü.
Rogers'ın kendisinin de elit bir kulübe transfer olmaya açık olduğu anlaşılıyor. Villa Park'ta başarılı bir performans sergilemiş olsa da, kariyerinin zirvesine ulaşan bu çok yönlü forvet için, Premier League şampiyonluğu için sürekli mücadele eden ve Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takıma katılma ihtimali önemli bir cazibe unsuru oluşturuyor.
Arsenal ve Manchester United sol kanat için takviye arayışında
Hem Arsenal hem de United, bu yaz sol kanadı iyileştirilmesi gereken öncelikli bir alan olarak belirledi. Arsenal açısından Rogers’ın olası transferi, Leandro Trossard veya Gabriel Martinelli için sonun başlangıcı anlamına gelebilir. Şu anda 31 yaşında olan Trossard, sezonun ikinci yarısında istikrarlı bir performans sergileyemedi ve mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı. Öte yandan, Martinelli'nin geleceği spekülasyonlara konu olmaya devam ediyor ve kulüp, ona uzun vadeli bir sözleşme teklif edip etmeyeceğini veya onu yedek oyuncu olarak kullanıp kullanmayacağını değerlendiriyor.
United de hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve Rogers'ın kanatta veya orta sahada oynayabilme yeteneğini önemli bir değer olarak görüyor. Kırmızı Şeytanlar, orta saha kadrosunda önemli bir revizyon planlıyor ve Rogers, INEOS liderliğindeki transfer departmanının öncelik verdiği genç, dinamik ve altyapıdan yetişen yetenek profiline uyuyor.
- Getty Images Sport
Yaz aylarında yaşanabilecek bir olay
Chelsea, bir yılı aşkın süredir Rogers'ı takip ederek yarışta sağlam bir şekilde yerini koruyor. "Büyük Altı"dan üçü artık resmi olarak yarışa katılmışken, Aston Villa oyuncusu için verilecek mücadele yaz transfer döneminin en önemli hikayelerinden biri olmaya aday.