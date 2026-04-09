Aston Villa'nın transfer bedelini belirlemesinin ardından Manchester United, Arsenal ve Chelsea, Morgan Rogers için rekabete hazırlanıyor

The Times'a göre Aston Villa, yoğun teklif akınına hazırlıklı olmak amacıyla Rogers'ın fiyatını 80 milyon sterlinin (108 milyon dolar) üzerine çıkardı. 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun başından bu yana tüm turnuvalarda Villa formasıyla 24 gol ve 23 asist kaydetmiş ve Premier League'in en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtlamıştı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında yaklaşan Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanan oyuncunun değeri, daha da artması bekleniyor.

Bu yüksek değerleme, kısmen Rogers'ın Şubat 2024'te Middlesbrough'dan 15 milyon sterline transfer olurken müzakere edilen satış şartından kaynaklanıyor. Championship ekibi, gelecekteki herhangi bir satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'sine hak kazanıyor, bu da Villa'nın kendi getirisini en üst düzeye çıkarmak için yüksek bir ücret talep etmesi gerektiği anlamına geliyor. Oyuncuyla 2031 yılına kadar serbest kalma maddesi içermeyen yeni bir sözleşme imzalayan Midlands kulübü, güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor.



