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Aston Villa'nın rekor transferi Johan Manzambi, kritik Hull deplasmanı öncesi antrenmanlara dönerek takıma büyük moral verdi
Manzambi için büyük bir adım ileri
Manzambi, perşembe günü Villa'daki takım arkadaşlarıyla birlikte idmana çıktı ve yaz aylarında Freiburg'dan transfer olmasının ardından takıma moral veren bir gelişme yaşandı. Daily Mail'e göre orta saha oyuncusu, transferinden önce yaşadığı diz sakatlığının ardından dönüş sürecini sürdürürken takımla yapılan antrenmanda yer aldı. Villa, temmuz ayında onu kadrosuna katmak için bonuslarla birlikte 60 milyon £'a kadar çıkan bir anlaşma yaptı ve böylece kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı. Antrenman sahasında yer alması, taraftarlarda resmi maçlardaki ilk çıkışının beklenenden daha erken gelebileceğine dair umut yarattı.
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Emery, kondisyon konusunda sabırlı olunmasını istedi
Manzambi takım çalışmalarına dönmüş olsa da Emery temkinli olunması gerektiğini vurguladı ve Villa'nın cumartesi günü Hull City deplasmanına gideceği maçta onu sahaya sürmeme kararı alabilir. Villa, 31 Ağustos'ta sahasında Arsenal'a 1-0 yenildi ve Emery daha sonra Manzambi'nin rehabilitasyon programını anlattı. Oyuncunun durumu hakkında konuşan Emery, şunları söyledi: "Dikkatli olmalıyız. Bir sakatlık yaşadı ve dönüşünün net ve güçlü olmasını, hiçbir risk taşımamasını istiyoruz. Kademeli olarak bireysel çalışıyor ve bu hafta grupla birlikte takım çalışmalarına başlamaya da başlıyor."
Bir yaz süren çalkantının ardından yeniden yapılanma
İsviçreli orta saha oyuncusunun dönüşü, kapsamlı bir değişimin yaşandığı bir sezon arası dönemin ardından Villa için kritik bir dönemde geldi. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Villa, 11 yeni transferi tamamlayarak kadrosunda köklü bir yenilenmeye gitti. Transfer döneminde Morgan Rogers'ın 117 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye gitmesi ve Emi Martinez'in de Stamford Bridge'e geçmesi dahil olmak üzere birçok önemli isim Villa Park'tan ayrıldı. Youri Tielemans, Lucas Digne, Ollie Watkins ve Ezri Konsa da takımdan ayrılırken, Emery denge arayışındaki Villa'da genç oyuncular Brian Madjo ile George Hemmings'i A takıma yükseltti.
- Getty Images Sport
Sezonun ilk puanlarını arıyor
Villa, cumartesi günü Hull City deplasmanında kötü başlangıcını durdurmaya odaklanacak ve Brighton ile Arsenal karşısında üst üste alınan yenilgilerin ardından Premier League sezonundaki ilk puanlarını almayı umacak. Manzambi bu hafta sonu geri planda tutulursa, Emery yaklaşan maçların ardından zorlu Avrupa ve yurt içi fikstürüne hazırlanan kadroya onu entegre etmeyi hedefleyecek.
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