Manzambi takım çalışmalarına dönmüş olsa da Emery temkinli olunması gerektiğini vurguladı ve Villa'nın cumartesi günü Hull City deplasmanına gideceği maçta onu sahaya sürmeme kararı alabilir. Villa, 31 Ağustos'ta sahasında Arsenal'a 1-0 yenildi ve Emery daha sonra Manzambi'nin rehabilitasyon programını anlattı. Oyuncunun durumu hakkında konuşan Emery, şunları söyledi: "Dikkatli olmalıyız. Bir sakatlık yaşadı ve dönüşünün net ve güçlü olmasını, hiçbir risk taşımamasını istiyoruz. Kademeli olarak bireysel çalışıyor ve bu hafta grupla birlikte takım çalışmalarına başlamaya da başlıyor."