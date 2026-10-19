Getty Images Sport
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Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Johan Manzambi, Liverpool ve Barcelona'nın ilgisine rağmen transfer konusunda kesin kararını verdi
Manzambi, Aston Villa'ya katılmaya karar verdi
Manzambi'nin Aston Villa'dan yakın zamanda ayrılma planı yok. Bu durum, kendisini transfer etmek isteyen çok sayıda kulüp için kötü haber. Orta saha oyuncusu, temmuz ayında SC Freiburg'dan 60 milyon avro karşılığında transfer oldu ve Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşmeye imza atarak geleceğini kulübe bağladı. Bir gün en üst düzeyde oynamayı hedeflese de habere göre genç oyuncu, Villa'ya katılma ve Emery'nin yönetiminde çalışma kararından son derece memnun.
- Getty Images Sport
Liverpool, orta saha oyuncusunu takip ediyor
Liverpool'un oyuncuyla adı sık sık anılıyor. Teknik direktör Andoni Iraola da onu Anfield'a getirmek istiyor. The Sun'ın haberine göre oyuncunun performansı, Liverpool teknik direktörünü ve teknik ekibini etkiledi. Ayrıca İsviçreli kaynaklar, Liverpool yöneticilerinin orta saha oyuncusunu gelecek yaz transfer etmek amacıyla sezon boyunca gelişimini takip etme niyetlerini açıkladığını öne sürüyor.
Avrupa devleri yıldızın peşinde
Liverpool'ın yanı sıra Barcelona ve Bayern Münih de İsviçreli millî futbolcunun etkileyici performanslarını dikkatle izliyor. Bayern Münih, SC Freiburg'da oynadığı dönemden beri onu yakından tanıyor ve oyuncunun büyük hayranı olmaya devam ediyor.
Barcelona da onun İngiliz futboluna sorunsuz uyumundan etkilendi. Bu sezon çıktığı sadece dört Premier League maçında iki gol ve iki asist kaydetti. Orta saha oyuncusu ayrıca Fenerbahçe karşısında 6-0 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında bir gol ve bir asistle öne çıktı. Cumartesi günü Newcastle United karşısında 1-0 kazanılan lig maçının galibiyet golünü de atarak Aston Villa için önemini bir kez daha gösterdi.
- AFP
Manzambi'yi neler bekliyor?
Aston Villa ülke içindeki mücadelesini sürdürürken oyuncu da üstün performansını korumaya çalışacak. Kulüpte kalmanın Emery'den bir şeyler öğrenmek için ideal bir ortam sunduğuna kesin olarak inanan oyuncuya Liverpool ve Barcelona'nın gelecekte resmî bir teklifte bulunmadan önce sabırla beklemesi gerekecek.
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