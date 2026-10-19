Liverpool'ın yanı sıra Barcelona ve Bayern Münih de İsviçreli millî futbolcunun etkileyici performanslarını dikkatle izliyor. Bayern Münih, SC Freiburg'da oynadığı dönemden beri onu yakından tanıyor ve oyuncunun büyük hayranı olmaya devam ediyor.

Barcelona da onun İngiliz futboluna sorunsuz uyumundan etkilendi. Bu sezon çıktığı sadece dört Premier League maçında iki gol ve iki asist kaydetti. Orta saha oyuncusu ayrıca Fenerbahçe karşısında 6-0 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında bir gol ve bir asistle öne çıktı. Cumartesi günü Newcastle United karşısında 1-0 kazanılan lig maçının galibiyet golünü de atarak Aston Villa için önemini bir kez daha gösterdi.