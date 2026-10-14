Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısındaki oyuncu puanları: Ross Barkley ve Nicolas Jackson altı gollü farklı galibiyette parladı

Ross Barkley - 10/10:

Orta sahada kusursuz bir hâkimiyet sergiledi. Jackson'ın ikinci golünün asistini yapan Barkley, ardından attığı gollerle maçı konuk ekip için ulaşılmaz hâle getirdi. 68. dakikada penaltıdan ağları buldu, 72. dakikada ise güzel bir gole daha imza atarak geceyi iki gol ve bir asistle tamamladı.

Boubacar Kamara - 8/10:

31. dakikada Jackson'ın ilk golünün asistini yaparken olağanüstü bir oyun görüşü sergiledi. Kamara'nın pozisyon disiplinı, Villa'nın daha fazla gol arayışıyla ileriye çok sayıda oyuncu göndermesine rağmen savunmada hiçbir zaman fazla açık vermemesini sağladı.

Johan Manzambi - 8/10:

12. dakikada attığı iyi hazırlanmış açılış golüyle takımını harekete geçirdi. Orta sahadaki enerjisi Matteo Guendouzi'nin oyunun temposunu belirlemesini engelledi. 73. dakikada oyundan alınana kadar takımına ihtiyaç duyduğu dinamizmi sağladı.