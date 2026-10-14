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Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısındaki oyuncu puanları: Ross Barkley ve Nicolas Jackson altı gollü farklı galibiyette parladı

Player ratings
Aston Villa
FEATURES
Aston Villa - Fenerbahçe
Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
N. Jackson
R. Barkley

Aston Villa, Villa Park’ta Fenerbahçe’yi 6-0’lık ezici bir galibiyetle mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Ross Barkley ve Nicolas Jackson’ın ikişer gol attığı maçta Unai Emery’nin ekibi, Türk devine büyük üstünlük kurdu.

Unai Emery, Villa Park’ın bir kaleye dönüşmesini istedi; oyuncuları da Fenerbahçe’yi 6-0 mağlup ederken sergiledikleri taktik ustalıkla bu isteğe karşılık verdi.

Aston Villa, Johan Manzambi’nin 12. dakikada attığı açılış golüyle üstünlüğü erken ele geçirdi. Ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca savunmadan hücuma son derece etkili geçti. Nicolas Jackson devre arasından önce iki gol attığında, Fenerbahçe’nin önde kurduğu savunma hattı Villa’nın dikine oyunu ve sahadaki doğru yerleşimi karşısında tamamen açığa çıkmıştı.

İkinci yarıda da tempo düşmedi. Emery, fiziksel baskıyı sürdürmek için yedek kulübesinden yararlandı. Ross Barkley önce penaltıdan soğukkanlı bir vuruşla gol attı, yalnızca dört dakika sonra da ikinci golünü kaydederek Fenerbahçe’nin kalan direncini kırdı.

Tammy Abraham’ın son bölümde attığı gol, Villa’nın performansını taçlandırdı. Aston Villa kaleyi bulan 13 şut çekerken rakibine kayda değer neredeyse hiçbir fırsat tanımadı. Bu sonuçla Villa, iki maçta iki galibiyetlik kusursuz performansıyla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yerleşti.

GOAL Aston Villa oyuncularının Villa Park’taki performansını değerlendirdi...

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    Kaleci ve savunma

    Zion Suzuki - 8/10:

    Skor sakin bir gece geçirdiğini düşündürse de Suzuki, kalesini gole kapatmada kilit rol oynadı. 1,74 xG üreten Fenerbahçe karşısında 6 kurtarış yaptı. Paslarıyla Villa'nın ilk baskıyı aşmasına yardımcı olurken maç boyunca top kontrolünde de kusursuzdu.

    Matty Cash - 7/10:

    Sağ kanatta disiplinli bir performans sergiledi. Hücuma çıkışlarını savunmadaki titizliğiyle dengeleyen Cash, Oguz Aydin'e hareket alanı bırakmadı. Orta bölgede oyunu kesen birkaç önemli pas arası yaptı.

    Victor Lindeloef - 7/10:

    Gösterişten uzak, sağlam bir performans ortaya koydu. Vedat Muriqi karşısında akıllıca pozisyon alan Lindeloef, güçlü santrforun konuk ekip için etkili bir hücum dayanağı olmasını engelledi.

    Pau Torres - 8/10:

    Oyunu geriden yönlendirdi. Torres'in paslarıyla rakip hatları aşma becerisi bir kez daha öne çıktı ve Villa'nın 385 isabetli pasına zemin hazırladı. Savunmada baskı altında sakin kaldı, 7 korner pozisyonunun üstesinden gelinmesine yardımcı oldu.

    Aaron Wan-Bissaka - 8/10:

    Sol bekte görevlendirilen Wan-Bissaka'nın geri dönüşlerdeki hızı, Fenerbahçe'nin kontra atakları karşısında büyük önem taşıdı. 20 pas arası yapan savunma hattının kilit isimlerinden biri olarak tehlikeyi sürekli Suzuki'ye ulaşmadan önledi.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Ross Barkley - 10/10:

    Orta sahada kusursuz bir hâkimiyet sergiledi. Jackson'ın ikinci golünün asistini yapan Barkley, ardından attığı gollerle maçı konuk ekip için ulaşılmaz hâle getirdi. 68. dakikada penaltıdan ağları buldu, 72. dakikada ise güzel bir gole daha imza atarak geceyi iki gol ve bir asistle tamamladı.

    Boubacar Kamara - 8/10:

    31. dakikada Jackson'ın ilk golünün asistini yaparken olağanüstü bir oyun görüşü sergiledi. Kamara'nın pozisyon disiplinı, Villa'nın daha fazla gol arayışıyla ileriye çok sayıda oyuncu göndermesine rağmen savunmada hiçbir zaman fazla açık vermemesini sağladı.

    Johan Manzambi - 8/10:

    12. dakikada attığı iyi hazırlanmış açılış golüyle takımını harekete geçirdi. Orta sahadaki enerjisi Matteo Guendouzi'nin oyunun temposunu belirlemesini engelledi. 73. dakikada oyundan alınana kadar takımına ihtiyaç duyduğu dinamizmi sağladı.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Hücum

    John McGinn - 8/10:

    Sağ kanatta görev yapan McGinn, Barkley ve Manzambi'nin daha serbest hareket edebilmesi için alan yaratmak üzere sık sık orta sahaya geldi.

    Nicolas Jackson - 9/10:

    Fırsatçı bir performans sergileyen Jackson, devre arasından önce maçın sonucunu fiilen belirledi. İyi bir koşuyla 31. dakikada Kamara'nın pasından golü buldu, ardından 39. dakikada yaptığı net bir vuruşla bir kez daha ağları sarstı. Savunma arkasında sürekli tehdit oluşturdu.

    Ibrahim Mbaye - 8/10:

    Kanatta yaratıcılığıyla öne çıkan Mbaye, Barkley'nin ikinci golünün asistini yaptı. Doğrudan kaleye yönelen oyunuyla Fenerbahçe'nin savunma oyuncusunu maçın büyük bölümünde geri çekilmeye zorladı ve Villa'nın Fenerbahçe savunma bloğunu enlemesine açması için gereken genişliği sağladı.

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  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Alysson (73') - 7/10:

    Oyuna son bölümde giren Alysson, Tammy Abraham'ın maçtaki son golünün asistini yaptı. Böylece asıl ilk 11 oyuncuları çıktıktan sonra da Villa'nın hücum tehdidinin yüksek kaldığını gösterdi.

    Joao Gomes (73') - 6/10:

    Son 20 dakikada orta sahayı sağlamlaştırmak için oyuna giren Gomes, basit oynadı ve takımının gol yemeden maçı tamamlamasına yardımcı oldu.

    Tammy Abraham (79') - 7/10:

    Gol atma isteğini ortaya koydu ve 90. dakikada fileleri havalandırarak 6-0'lık farklı galibiyeti tamamladı. Formunu korumak isteyen bir forvet için kısa sürede kusursuz bir katkıydı.

    Alejandro Garnacho (79') - 6/10:

    Son bölümde enerjisi ve doğrudan kaleye yönelen koşularıyla katkı verdi, Fenerbahçe savunmasını son düdüğe kadar sürekli baskı altında tuttu.

    Leon Goretzka (83') - 6/10:

    Tecrübesiyle oyuna sakinlik katması ve Avrupa'da üstünlükle geçen bu geceyi galibiyetle tamamlamaya yardımcı olması için son birkaç dakikada sahaya sürüldü.

    Unai Emery - 9/10:

    Emery'nin taktikleri kusursuz işledi. Fenerbahçe'yi baskıya davet edip oluşan boşlukları doğrudan paslarla değerlendirerek kapsamlı bir galibiyetin mimarı oldu. Oyuncu değişikliklerini de Villa'nın üstünlüğünü sürdürmesi için tam zamanında yaptı.

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