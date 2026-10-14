Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısındaki oyuncu puanları: Ross Barkley ve Nicolas Jackson altı gollü farklı galibiyette parladı

Unai Emery, Villa Park’ın bir kaleye dönüşmesini istedi; oyuncuları da Fenerbahçe’yi 6-0 mağlup ederken sergiledikleri taktik ustalıkla bu isteğe karşılık verdi.
Aston Villa, Johan Manzambi’nin 12. dakikada attığı açılış golüyle üstünlüğü erken ele geçirdi. Ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca savunmadan hücuma son derece etkili geçti. Nicolas Jackson devre arasından önce iki gol attığında, Fenerbahçe’nin önde kurduğu savunma hattı Villa’nın dikine oyunu ve sahadaki doğru yerleşimi karşısında tamamen açığa çıkmıştı.
İkinci yarıda da tempo düşmedi. Emery, fiziksel baskıyı sürdürmek için yedek kulübesinden yararlandı. Ross Barkley önce penaltıdan soğukkanlı bir vuruşla gol attı, yalnızca dört dakika sonra da ikinci golünü kaydederek Fenerbahçe’nin kalan direncini kırdı.
Tammy Abraham’ın son bölümde attığı gol, Villa’nın performansını taçlandırdı. Aston Villa kaleyi bulan 13 şut çekerken rakibine kayda değer neredeyse hiçbir fırsat tanımadı. Bu sonuçla Villa, iki maçta iki galibiyetlik kusursuz performansıyla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yerleşti.
GOAL Aston Villa oyuncularının Villa Park’taki performansını değerlendirdi...