Aston Villa’nın Dünya Kupası şampiyonu kalecisi Emi Martinez, kaçırdığı Manchester United fırsatını değerlendirirken, zorlu transfer döneminde “doğru seçimin” yapıldığına ikna oldu
Transfer dönemi draması üzerine düşünceler
Arjantinli kalecinin geleceği, geçen Eylül ayında, özellikle de Manchester United’ın yeni bir kaleci arayışında olduğu transfer döneminin son gününde yoğun spekülasyonlara konu olmuştu. Kırmızı Şeytanlar nihayetinde Senne Lammens’i kadroya katmayı tercih etse de, Martinez’in Aston Villa’daki konumu, özellikle de Unai Emery’nin transfer döneminin kapanmasından bir gece önce Crystal Palace maçında onu kadroya almama yönünde cesur bir karar vermesinin ardından, sallantıda görünüyordu.
O çalkantılı dönemi düşünerek, Martinez, Villa'nın SC Freiburg ile oynayacağı Avrupa Ligi final maçı öncesinde basınla konuşurken gözle görülür şekilde duygusal bir hal aldı. Martinez, geçen sezonun son iç saha maçında gözyaşı dökmüş olmasıyla ilgili olarak, "Arjantin'den İngiltere'ye gelirken ailemden ayrıldığımda da veda edip ağlamıştım," dedi. "Bazen futbol değişebilir, teknik direktörler gelip gidebilir. Biliyorsunuz, futbolda insanlar yer değiştirir. Bu, kulübe tam saygı duymadığım anlamına gelmez. Kulübü seviyorum."
Villa projesine bağlılık
Diğer Avrupa devlerinin cazibesine ve transfer dönemi boyunca yaşanan kısa süreli gerginliğe rağmen Martinez, Emery yönetiminde inşa edilen projeye olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmasını sağlayan eski Arsenal oyuncusu, kulübün geleneksel "Büyük Altı"dan farklı bir mali ölçekte faaliyet gösterse de, Villa'da bulunan istikrarın benzersiz olduğuna inanıyor.
"Aston Villa'ya bir bağlılığım var. Aston Villa ile Dünya Kupası şampiyonu oldum, Aston Villa ile iki kez Altın Eldiven ödülünü kazandım. Bu kulübü her zaman ve sonsuza kadar seveceğim. Bir gün emekli olacağım, o zaman kalenin arasında başka biri olması gerekecek," diye açıkladı Martinez. "Burada kalmaktan gerçekten gurur duyuyorum - doğru seçimi yaptım."
Emery’nin etkisi ve son engel
Martinez, Emery’nin etkisini hemen vurgulayarak, teknik direktörün Avrupa Ligi’ndeki olağanüstü başarı geçmişine dikkat çekti. Takım, son on yılların en önemli maçına hazırlanırken, kaleci, genç bir delikanlı olarak Güney Amerika’dan ayrılmasından dünya çapında bir yıldız haline gelmesine kadar uzanan kişisel yolculuğunu, taraftarlar ve teknik ekip adına başarıya ulaşmak için bir motivasyon kaynağı olarak gösterdi.
Martinez, "Bence bunu hak ediyoruz, taraftarlar bunu hak ediyor ve tabii ki teknik direktörümüz bu turnuvada dört ya da beş kez finale kalmış bir isim" dedi. "Yarın yedek kulübesinde ondan başka kimseyi istemiyoruz. Avrupa finalini yönetmek zorunda değil ama dinleyin, ne zaman bir finale çıksam, asla sonucu düşünmem. Her zaman nereden geldiğimi, gençken ailemi geride bıraktığımı düşünürüm. Maçtayken, ne olursa olsun, İngiltere'de zamanların ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gençken ailemi özlüyordum. Şimdi bile, Dünya Kupası şampiyonu ve milli takımda birkaç şampiyonluk kazandım, ama Arjantin'den ailesini yoksulluktan kurtarmak için ayrılan o genç çocukla ilgili iki şey var.”
Kupa kaldırma hayali
Old Trafford'a transfer olmak ona farklı bir yol sunabilirdi, ancak Martinez şu anda İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinde Villa'nın 30 yıllık büyük kupa hasretine son vermeye odaklanmış durumda. Arjantin milli takımıyla dünyayı fethetmiş bir oyuncu için, Villa Park'a başarı getirmek hâlâ son derece kişisel bir misyon. Final öncesinde takımın en büyük gücünün takım ruhu olduğunu vurguladı.
"Dinleyin, bir Avrupa finalindeyim ve bu yıl yaşadığımız tüm koşullar ve mücadelelere rağmen yine Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Premier Lig'de en az harcama yapan takımlardan biriyiz. En iyi bir teknik direktörümüz, en iyi bir kaptanımız ve iyi bir takım çekirdeğimiz var. Birlikte durduğumuzda ve birlikte mücadele ettiğimizde, bence herkesi yenebiliriz," dedi kaleci kendinden emin bir şekilde.