Aston Villa’nın Dünya Kupası şampiyonu kalecisi Emi Martinez, kaçırdığı Manchester United fırsatını değerlendirirken, zorlu transfer döneminde “doğru seçimin” yapıldığına ikna oldu

Arjantinli kalecinin geleceği, geçen Eylül ayında, özellikle de Manchester United’ın yeni bir kaleci arayışında olduğu transfer döneminin son gününde yoğun spekülasyonlara konu olmuştu. Kırmızı Şeytanlar nihayetinde Senne Lammens’i kadroya katmayı tercih etse de, Martinez’in Aston Villa’daki konumu, özellikle de Unai Emery’nin transfer döneminin kapanmasından bir gece önce Crystal Palace maçında onu kadroya almama yönünde cesur bir karar vermesinin ardından, sallantıda görünüyordu.

O çalkantılı dönemi düşünerek, Martinez, Villa'nın SC Freiburg ile oynayacağı Avrupa Ligi final maçı öncesinde basınla konuşurken gözle görülür şekilde duygusal bir hal aldı. Martinez, geçen sezonun son iç saha maçında gözyaşı dökmüş olmasıyla ilgili olarak, "Arjantin'den İngiltere'ye gelirken ailemden ayrıldığımda da veda edip ağlamıştım," dedi. "Bazen futbol değişebilir, teknik direktörler gelip gidebilir. Biliyorsunuz, futbolda insanlar yer değiştirir. Bu, kulübe tam saygı duymadığım anlamına gelmez. Kulübü seviyorum."