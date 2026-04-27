"Aston Villa'nın doktoru hayatımı kurtardı" - İngiltere milli takım oyuncusu Missy Bo Kearns, yaşadığı yıkıcı düşük hakkında konuştu ve "şok edici" sepsis teşhisini açıkladı

Kearns, hikayesini başkalarına yardımcı olacağı umuduyla paylaşmak istiyor. "Yaptığım bir şey mi var? Yapmadığım bir şey mi var? Ama öyle değil ve umarım bunu yaşamış olan insanlar, bunun kader olduğunu, olacağına inanmalı ve bunun bir nedeni olduğunu bilmelidir, her ne kadar bunu kabullenmek çok zor olsa da," dedi, olanları anlamaya çalıştığı süreci yansıtarak.

"Bunu durdurmak veya önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu, dışarıya vermek istediğim bir mesaj, çünkü size şunu söyleyebilirim ki, muhtemelen birçok insan benim düşündüğüm şeyleri ya da partnerimin düşünmüş olabileceği şeyleri düşünmüştür, mesela 'Bir şeyi kontrol etmedik mi? Ya da bir konuda net değildik mi?' gibi. Ama gerçekten yapabileceğiniz hiçbir şey yok.

“Bence en zor olan şey bu, çünkü fazla düşünüyorsunuz. Şey, ben şahsen çok fazla düşünüyorum ve bence birçok kadın kesinlikle öyle. Aslında, bunun başına gelen tek kişi sizmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ama aslında bu çok yaygın ve bu yüzden bu mesajın yayılmasının önemli olduğunu düşünüyorum, kendinizi yalnız hissetmeyin falan, çünkü bu pek çok insanın başına geldi.”