Çeviri:
"Aston Villa'nın doktoru hayatımı kurtardı" - İngiltere milli takım oyuncusu Missy Bo Kearns, yaşadığı yıkıcı düşük hakkında konuştu ve "şok edici" sepsis teşhisini açıkladı
Kearns'ın yürek parçalayıcı düşük haberi
1 Mart'ta Kearns ve Luton Town'ın orta saha oyuncusu sevgilisi Liam Walsh, sosyal medyada paylaştıkları içten bir gönderiyle ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Bir İngiltere milli takım oyuncusunun doğum yaptıktan sonra sahalara dönmesi uzun zamandır görülmemiş bir olaydı ve Kearns, annelik ile futbolu bir arada yürütme fikri karşısında açıkça heyecan duyuyordu. Ancak, sadece birkaç hafta sonra 25 yaşındaki oyuncu sosyal medyaya tekrar başvurarak bebeğini kaybettiği yıkıcı haberi duyurdu.
"Çok üzgün bir kalple, hamileliğimiz sırasında bebeğimizi kaybettiğimizi paylaşmak istiyoruz," diye yazdı. "Geçtiğimiz haftalar, tarif edilmesi zor bir hüzünle doluydu ve hâlâ tüm bunları kabullenmeye çalışıyoruz. Şu anda, iyileşmeye ve bu süreçte birbirimize destek olmaya odaklanıyoruz. Etrafımızdaki sevgi ve desteği kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kadar çok takdir ediyoruz."
İngiltere'nin orta saha oyuncusu, Aston Villa doktorundan aldığı hayat kurtaran tavsiyeyi açıkladı
Kearns, o zorlu haftalar hakkında daha ayrıntılı açıklamalarda bulunarak ITV'ye verdiği röportajda "septik düşük" yaptığını açıkladı. Orta saha oyuncusu bir gün "titreme" hissetmiş ve bunu "sadece hamilelik belirtisi" olarak değerlendirmişti. Ancak kulüp doktoru Jodie Blackadder-Weinstein ateşini ölçtüğünde 42 derece olduğunu gördü ve ona hemen erkek arkadaşını arayıp hastaneye gitmesini söyledi.
Kearns, "Hastaneye gittik ve orada bebeğimizi kaybettiğimizi ve sepsis olduğumu öğrendik" diye açıkladı. "Zordu, şok gibiydi, çünkü bir saat önce pilates ve spor yapıyordum ve hayatım bir anda değişti."
Kearns, Blackadder-Weinstein'ın müdahalesine son derece minnettar ve onun muhtemelen hayatını kurtardığını kabul ediyor. "Villa'daki doktorlara çok minnettarım çünkü o gün evde olsaydım, muhtemelen annemi arayıp 'Oh, biraz grip benzeri semptomlar hissediyorum' derdim, herkes sadece 'Biraz uyu' falan derdi, ama Jodie beni hastaneye götürdü.
Muhtemelen hayatımı kurtardılar çünkü sepsisim vardı ve bu durumdayken sepsis hakkında düşünmüyordum bile. Tek düşündüğüm, 'Çocuğumu kaybettim' idi."
Kearns, "dünyaya duyurmak istediğim tek mesaj" hakkında samimi açıklamalarda bulundu
Kearns, hikayesini başkalarına yardımcı olacağı umuduyla paylaşmak istiyor. "Yaptığım bir şey mi var? Yapmadığım bir şey mi var? Ama öyle değil ve umarım bunu yaşamış olan insanlar, bunun kader olduğunu, olacağına inanmalı ve bunun bir nedeni olduğunu bilmelidir, her ne kadar bunu kabullenmek çok zor olsa da," dedi, olanları anlamaya çalıştığı süreci yansıtarak.
"Bunu durdurmak veya önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu, dışarıya vermek istediğim bir mesaj, çünkü size şunu söyleyebilirim ki, muhtemelen birçok insan benim düşündüğüm şeyleri ya da partnerimin düşünmüş olabileceği şeyleri düşünmüştür, mesela 'Bir şeyi kontrol etmedik mi? Ya da bir konuda net değildik mi?' gibi. Ama gerçekten yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
“Bence en zor olan şey bu, çünkü fazla düşünüyorsunuz. Şey, ben şahsen çok fazla düşünüyorum ve bence birçok kadın kesinlikle öyle. Aslında, bunun başına gelen tek kişi sizmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ama aslında bu çok yaygın ve bu yüzden bu mesajın yayılmasının önemli olduğunu düşünüyorum, kendinizi yalnız hissetmeyin falan, çünkü bu pek çok insanın başına geldi.”
Futbola dönüş, Dünya Kupası hedefleri ve yasla başa çıkma: Kearns geleceğe bakıyor
Kearns, her ne kadar yıkıcı bir acıyla başa çıkmaya çalışsa da, şu anda sahalara dönüş protokolünü yerine getirme sürecindedir. Her şeyi sindirmeye çalışırken kendini "iyi" hissettiği günler olduğu gibi, "üzgün" hissettiği günler de olduğunu itiraf etti. "Bu duygular dalgalar halinde gelip gidiyor," diye ekledi.
"Futbola geri dönmenin beni mutlu ettiğini biliyorum. Şu anda buradayım ve burada olmaktan, kendimi geliştirmeye devam etmekten ve gelecek sezon için hazır hale getirmekten heyecan duyuyorum. Sezon öncesi hazırlıklarına geri dönmek ve herkesin tanıdığı, gülümseyen, mutlu, insanları durmadan kızdıran Missy Bo'ya geri dönmek istiyorum.
"Önümüzdeki yıl önemli bir yıl. Hamileyken planım Dünya Kupası kadrosuna girmekti ve bu değişmedi, bu yüzden önümüzdeki birkaç ay fiziksel ve zihinsel olarak kendimi güçlendirip büyük bir sezona hazır hale getirmek, Dünya Kupası kadrosuna girmeye çalışmak ve Villa için olumlu bir sezon geçirmekle ilgili olacak. Çok heyecanlıyım.
“Hayatta futboldan daha önemli şeyler olduğunu fark ettim, ama artık futbolun her dakikasını son dakikammış gibi tadını çıkaracağım, çünkü öyle olabilirdi.”