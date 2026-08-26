The Athletic'e göre Aston Villa, Jackson'ı Chelsea'den transfer etmek için toplam paketi 65 milyon sterlin değerinde olan bir anlaşmaya vardı ve böylece golcünün Stamford Bridge'deki dönemi sona erdi. Villa, Senegal millî oyuncusu için peşin olarak ilk etapta 47,5 milyon sterlin ödeyecek; Villa Park'taki kişisel şartların ise şu anda netleştirilme süreci devam ediyor.

25 yaşındaki forvet, kulübün uzun süredir hedefinde yer alıyordu ve Emery'nin de açık bir şekilde en beğendiği isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Emery, onu bir süredir Birmingham'a getirmeye istekliydi. Bu transfer gerçekleşirse, Morgan Rogers'ın kulüp rekoru olan 117 milyon sterlin karşılığında Stamford Bridge'e gitmesinin ve ardından Alejandro Garnacho'nun sezon boyu kiralık olarak, koşullu satın alma zorunluluğuyla Villa'ya gelmesinin ardından, bu yaz iki kulüp arasındaki üçüncü iş olacaktır.