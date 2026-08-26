Getty Images Sport
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Aston Villa, Nicolas Jackson için 65 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı! Chelsea forveti, Unai Emery ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor
Emery, yüksek bonservisli transferde istediği oyuncuya kavuştu
The Athletic'e göre Aston Villa, Jackson'ı Chelsea'den transfer etmek için toplam paketi 65 milyon sterlin değerinde olan bir anlaşmaya vardı ve böylece golcünün Stamford Bridge'deki dönemi sona erdi. Villa, Senegal millî oyuncusu için peşin olarak ilk etapta 47,5 milyon sterlin ödeyecek; Villa Park'taki kişisel şartların ise şu anda netleştirilme süreci devam ediyor.
25 yaşındaki forvet, kulübün uzun süredir hedefinde yer alıyordu ve Emery'nin de açık bir şekilde en beğendiği isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Emery, onu bir süredir Birmingham'a getirmeye istekliydi. Bu transfer gerçekleşirse, Morgan Rogers'ın kulüp rekoru olan 117 milyon sterlin karşılığında Stamford Bridge'e gitmesinin ve ardından Alejandro Garnacho'nun sezon boyu kiralık olarak, koşullu satın alma zorunluluğuyla Villa'ya gelmesinin ardından, bu yaz iki kulüp arasındaki üçüncü iş olacaktır.
- AFP
Tanıdık bir yüzle yeniden bir araya gelme
Jackson, daha önce Emery yönetiminde Villarreal'de en iyi dönemini geçirmiş ve 2023 yazında Chelsea'ye transferini tamamlamadan önce 13 gol atmıştı. Aralarındaki güçlü ilişki, anlaşmanın sonuçlandırılmasında belirleyici oldu; Emery de çok yönlü forvetin potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkaracağını çok iyi biliyordu.
Forvet, ilk olarak 2023'te Villarreal'den Chelsea'ye £32 milyon karşılığında sekiz yıllık sözleşmeyle katılmış ve ardından 81 maçta 30 gol kaydetmişti. Ham yeteneğini ve bitmek bilmeyen çalışma temposunu düzenli olarak gösterse de Chelsea, yeni yapılanması altında süren kadro revizyonunun bir parçası olarak artık onun piyasa değerinden faydalanmayı seçti.
Bundesliga’daki kiralık dönemini değerlendirirken
2025-26 sezonunda Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, 23 lig maçında sekiz gol ve iki asistlik katkı vererek kulübün rekorunu geliştirdiği 34. Bundesliga şampiyonluğuna katkıda bulundu. Anlaşmada 16,5 milyon avroluk başlangıç ücreti ve 65 milyon avroluk şartlı satın alma zorunluluğu yer alsa da, transferi Allianz Arena'da kalıcı hale getirecek kriterler sonunda karşılanmadı.
Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness daha sonra bu maddeye açıklık getirerek, satın alma zorunluluğunun Jackson'ın DFB-Pokal maçları hariç 40 karşılaşmaya ilk 11'de başlamasını gerektirdiğini açıkladı. Forvet, sezon boyunca Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam yalnızca 13 maça ilk 11'de başladığı için madde geçerliliğini yitirdi ve Villa devreye girmeden önce Stamford Bridge'e geri döndü.
- Getty Images Sport
Uluslararası bir geçmişe sahip isim Villa Park’a geliyor
Senegal formasıyla 37 maça çıkıp sekiz gol atan Jackson, Emery'nin kadrosuna kendini kanıtlamış bir uluslararası kalite katıyor. 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı ilk maçına çıkmasından bu yana Senegal'in hücum hattının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Jackson son olarak bu yazki Dünya Kupası'nda dört maçta forma giydi ve bir asist yaptı; Senegal ise 32. turda Belçika'ya elendi.
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