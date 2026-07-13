Aston Villa, son anda Newcastle’ı geride bırakarak Dünya Kupası’nda parlayan en önemli isimlerden biri olan Freiburg ve İsviçre milli takımının orta saha oyuncusu Johan Manzambi’yi kadrosuna kattı. Tam da Magpies, hem oyuncuyla hem de kulübüyle genel bir anlaşmaya vardıklarına ikna olmuşken, Unai Emery’nin çalıştırdığı takımın ani müdahalesi durumu tamamen değiştirdi. Sandro Tonali’nin kısa süre önce Tottenham’a transfer olması ve Brezilyalı Bruno Guimaraes’in Arsenal’e transfer edilme talebini göz önünde bulundurulduğunda, bu durum bir darbe olarak değerlendirilebilir.
Çeviri:
Aston Villa, Newcastle'ı alt etti ve Johan Manzambi'yi kaparak onu elinden aldı: Freiburg ile 60 milyon avro artı primler üzerinden anlaşma sağlandı
TAM ANLAŞMA
Fabrizio Romano’nun haberine göre, son saatlerde Aston Villa, Manzambi’nin menajer ekibiyle nihai bir anlaşmaya vardı ve ardından Freiburg ile 2005 doğumlu orta saha oyuncusunun 60 milyon avro artı bonuslar karşılığında kesin transferi konusunda anlaştı; toplam tutar 70 civarında. Dünya Kupası’nda 4 maçta forma giyen – 3 gol ve 2 asist kaydeden – Johan Manzambi, sakatlığı nedeniyle Kolombiya ve Arjantin’e karşı oynanan son iki maçı kaçırmak zorunda kaldı ve yakında İngiltere’ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
MANZAMBI'NİN KARİYERİ
Futbol kariyerine Servette’in altyapısında başlayan Manzambi, Ocak 2023’te Fribourg’a transfer olmuş ve 2024/2025 sezonunda bu takımın A takımında ilk kez forma giymiştir. Bundesliga’da toplam 38 maça çıktı, 7 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı. İsviçre milli takımında ise Haziran 2025’teki ilk maçının ardından 16 maça çıktı ve 6 gol attı.
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