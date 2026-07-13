Aston Villa, son anda Newcastle’ı geride bırakarak Dünya Kupası’nda parlayan en önemli isimlerden biri olan Freiburg ve İsviçre milli takımının orta saha oyuncusu Johan Manzambi’yi kadrosuna kattı. Tam da Magpies, hem oyuncuyla hem de kulübüyle genel bir anlaşmaya vardıklarına ikna olmuşken, Unai Emery’nin çalıştırdığı takımın ani müdahalesi durumu tamamen değiştirdi. Sandro Tonali’nin kısa süre önce Tottenham’a transfer olması ve Brezilyalı Bruno Guimaraes’in Arsenal’e transfer edilme talebini göz önünde bulundurulduğunda, bu durum bir darbe olarak değerlendirilebilir.