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Aston Villa, küme düşen West Ham'dan eski Manchester United savunmacısı Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etmek için görüşmelere başladı
Unai Emery sağ bek takviyesi hedefliyor
Aston Villa Teknik Direktörü Emery, birden fazla kulvarda mücadele edebilecek bir kadro kurmaya çalışırken bu yaz sağ bek pozisyonunu geliştirilmesi gereken öncelikli bölgelerden biri olarak belirledi. Kulüp, mevcut ilk tercih Matty Cash'e üst düzey bir rekabet yaratmak için aktif şekilde arayışını sürdürüyor ve The Athletic'in haberine göre Wan-Bissaka, hedef listesindeki başlıca adaylardan biri olarak öne çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun savunma gücü, Emery'nin savunma hattından talep ettiği taktik esnekliğe ideal bir uyum olarak görülüyor.
Wan-Bissaka için yapılan girişim, Aston Villa'nın geçen sezonki Avrupa Ligi zaferi ve Premier League'de elde ettiği etkileyici dördüncülüğün ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmaya çalıştığı süreçte, transfer döneminin ilk aşamalarında aynı pozisyondaki diğer olası anlaşmaların sonuçlanmamasının ardından geldi. Flamengo savunmacısı ve eski Tottenham Hotspur oyuncusu Emerson Royal için yapılan hamle sonuç vermedi ve bu durum, transfer ekibinin diğer seçeneklere yönelmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
West Ham'ın küme düşmesinin ardından bir can simidi
West Ham United, Championship'e düşmesinin ardından kendisini zor bir durumda buldu; bu da doğu Londra ekibinin 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez ikinci kademede mücadele edeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, West Ham'ın Wan-Bissaka'nın ayrılığına onay vermeye açık olduğu belirtiliyor. Savunmacı, geçen sezon West Ham formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve üç asist yaptı.
Yüksek bonservis beklentisine rağmen, bu transfer oyuncu için kaderin önemli ölçüde değişmesi anlamına gelecek; zira geçen sezonun son bölümünde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Wan-Bissaka, West Ham'ın sezonu tamamladığı son yedi maçın yalnızca ikisine ilk 11'de başladı ve sık sık yerini Kyle Walker-Peters'a kaptırdı. Savunmacının London Stadium'daki sözleşmesi, Manchester United'dan £15 milyonluk bir anlaşmayla transfer olduktan sonra yedi yıllık sözleşme imzalamasının ardından 2031'e kadar devam ediyor.
Uluslararası geçmiş ve United tarihi
Kulüp takımında işler yolunda gitmese de Wan-Bissaka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla uluslararası arenada kilit bir isim olmayı sürdürdü. Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesinin oynadığı dört maçın tamamına ilk 11'de başladı ve birçok gözlemcinin dikkatini çeken etkileyici performanslar sergiledi.
Londra'daki döneminden önce Wan-Bissaka, Old Trafford'da geçirdiği başarılı süreçte Avrupa'nın bire bir savunmada en güvenilir isimlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Manchester United formasıyla beş sezonda 190 maça çıktı ve 2022-23'te EFL Kupası'nı, 2023-24'te ise FA Cup'ı kazanan kadroların ayrılmaz bir parçası oldu.
- Getty Images Sport
West Ham'de forma rekabeti
West Ham'a transfer olduğundan bu yana Wan-Bissaka, iki sezonda toplam 65 maça çıktı, ancak gelişimi zaman zaman milli takım yükümlülükleri nedeniyle sekteye uğradı. Afrika Uluslar Kupası'ndaki (AFCON) yokluğu, Walker-Peters'ın ilk 11'deki yer için güçlü bir adaylık ortaya koymasına olanak tanıdı; Wan-Bissaka da sezonun son haftalarında bu rekabeti aşmakta zorlandı.
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