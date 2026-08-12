Aston Villa, küme düşen West Ham'dan eski Manchester United savunmacısı Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etmek için görüşmelere başladı

Aston Villa Teknik Direktörü Emery, birden fazla kulvarda mücadele edebilecek bir kadro kurmaya çalışırken bu yaz sağ bek pozisyonunu geliştirilmesi gereken öncelikli bölgelerden biri olarak belirledi. Kulüp, mevcut ilk tercih Matty Cash'e üst düzey bir rekabet yaratmak için aktif şekilde arayışını sürdürüyor ve The Athletic'in haberine göre Wan-Bissaka, hedef listesindeki başlıca adaylardan biri olarak öne çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun savunma gücü, Emery'nin savunma hattından talep ettiği taktik esnekliğe ideal bir uyum olarak görülüyor.

Wan-Bissaka için yapılan girişim, Aston Villa'nın geçen sezonki Avrupa Ligi zaferi ve Premier League'de elde ettiği etkileyici dördüncülüğün ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmaya çalıştığı süreçte, transfer döneminin ilk aşamalarında aynı pozisyondaki diğer olası anlaşmaların sonuçlanmamasının ardından geldi. Flamengo savunmacısı ve eski Tottenham Hotspur oyuncusu Emerson Royal için yapılan hamle sonuç vermedi ve bu durum, transfer ekibinin diğer seçeneklere yönelmesine neden oldu.