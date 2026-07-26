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Aston Villa kalecisinin geleceği konusunda spekülasyonlar sürerken, Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Emi Martinez ile ilgili büyük bir transfer iddiasında bulundu
Spalletti transfer iddiasında bulundu
Pazar günü oynanan sezon öncesi hazırlık maçındaki galibiyetin ardından Spalletti, Juventus’un Martinez’i transfer etmek istediğine dair giderek artan söylentilere değindi. La Gazzetta dello Sport’a göre Spalletti, Martinez’in aktif olarak transfer arayışında olduğunu açıkça ima etti.
Spalletti gazetecilere şunları söyledi: "Dibu Martinez mi? O, takım değiştirmek isteyen bir kaleci ve biz de rekabet gücü arıyoruz, ancak şu anda elimizde iki kalecimiz var..." Bu açıklama, 2020 yılında Arsenal'den 17,4 milyon avroya Martinez'i transfer eden Aston Villa'nın resmi tutumuyla çelişiyor.
Aston Villa'ya geldiğinden bu yana Martinez 256 maça çıktı ve 80 kez kalesini gole kapattı; son olarak 25-26 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazandı. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor, ancak Juve'nin transfer çabalarından vazgeçmeyeceği görülüyor.
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Juventus transfer seçeneklerini değerlendiriyor
Juventus genel müdürü Giovanni Carnevali de, Martinez’in Arjantin formasıyla İspanya karşısında Dünya Kupası finalinde yaşadığı hayal kırıklığından önce, kulübün durumu takip ettiğini doğruladı.
Carnevali şöyle açıkladı: “Martinez (Dünya Kupası’nda) oynuyor, bu yüzden bekleyip görmek zorundayız. O, ilgimizi çeken bir kaleci. Ancak, Juventus ile ilgili daha önce söylediğimi tekrarlamak istiyorum: pek çok fırsat olabilir. Bazı oyuncuların değerlemelerinin aşırı yüksek, gerçekçi olmayan rakamlar olduğu göz önüne alındığında, özellikle şu anda durumu dikkatli bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.”
Martinez, Arjantin milli takımında 67 kez forma giymiş ve 2022 Dünya Kupası ile iki Copa America şampiyonluğu da dahil olmak üzere etkileyici bir kupa koleksiyonuna sahip; bu da yüksek piyasa değerini pekiştiriyor.
- Getty Images Sport
Villa, kalecisi konusunda kararlı
İtalya’dan gelen söylentilere rağmen Aston Villa, 2024 yılında Aston Villa’nın Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Martinez’i kadroda tutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Aston Villa’nın futbol operasyonları direktörü Damian Vidagany, daha önce Martinez’in yakın zamanda takımdan ayrılacağına dair her türlü olasılığı reddetmişti.
Vidagany şunları söyledi: “Kalecimizin geleceği belli, bizimle kalacak ve bu yaz onu bırakmaya niyetimiz yok. Takım, onun çabalarına ve engin tecrübesine ihtiyaç duyuyor; kendisi, gelecek sezon projemizin çok önemli bir parçası. Medyada Juventus’a transferiyle ilgili yayınlanan tüm haberler, kulübün gerçek tutumunu yansıtmıyor. Martinez bizim için çok önemli bir oyuncu ve takım arkadaşlarıyla birlikte olağanüstü performanslarını sürdürmesini bekliyoruz.”
- Getty
Martinez için bundan sonra ne olacak?
Aston Villa, Martinez’in yaz tatilinden döndükten sonra onu yaklaşan lig sezonu için kadroya yeniden entegre etmeye odaklanacak. Aston Villa’nın Martinez konusunda kararlı duruş sergilemesi nedeniyle Juventus, bu kararlılığı ciddi bir resmi teklifle sınamayı mı yoksa alternatif hedeflerin peşine düşmeyi mi seçeceğine karar vermek zorunda. Önümüzdeki haftalar, transfer dönemi kapanmadan önce bu transfer serüveninin daha da kızışıp kızışmayacağını belirleyecek.
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