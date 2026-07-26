Aston Villa kalecisinin geleceği konusunda spekülasyonlar sürerken, Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Emi Martinez ile ilgili büyük bir transfer iddiasında bulundu

Pazar günü oynanan sezon öncesi hazırlık maçındaki galibiyetin ardından Spalletti, Juventus’un Martinez’i transfer etmek istediğine dair giderek artan söylentilere değindi. La Gazzetta dello Sport’a göre Spalletti, Martinez’in aktif olarak transfer arayışında olduğunu açıkça ima etti.

Spalletti gazetecilere şunları söyledi: "Dibu Martinez mi? O, takım değiştirmek isteyen bir kaleci ve biz de rekabet gücü arıyoruz, ancak şu anda elimizde iki kalecimiz var..." Bu açıklama, 2020 yılında Arsenal'den 17,4 milyon avroya Martinez'i transfer eden Aston Villa'nın resmi tutumuyla çelişiyor.

Aston Villa'ya geldiğinden bu yana Martinez 256 maça çıktı ve 80 kez kalesini gole kapattı; son olarak 25-26 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazandı. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor, ancak Juve'nin transfer çabalarından vazgeçmeyeceği görülüyor.







