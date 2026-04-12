Aston Villa kalecisi ısınma sırasında Nottingham Forest maçından çekilmesinin ardından Unai Emery, Emi Martinez'in sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı
Martinez baldırında bir aksilik yaşadı
Arjantinli milli oyuncu, sezon boyunca tekrarlayan bir baldır sorunu ile boğuşuyordu ve bu sorun Nottingham’daki ısınma sırasında yeniden alevlendi. Maçın başlamasına sadece 20 dakika kala Martinez, teknik ekibe oynayamayacağını bildirdi; bu, bu sezon hazırlıkların son aşamalarında üçüncü kez bir maçtan çekilmesi oldu.
Forest ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından durumu açıklayan Emery, bir numaralı oyuncusunu sahadan uzak tutan rahatsızlığın niteliğini doğruladı. Villa teknik direktörü, "Isınma sırasında bize baldırında rahatsızlık hissettiğini söyledi" dedi. "Ağrısı vardı. Ve tabii ki en önemli şey, Marco'nun bu duruma nasıl tepki verdiği. Bu gerçekten harika."
Emery, yardımcısı Bizot'u övdü
Martinez'in sakatlığı, Şampiyonlar Ligi'ne göz diken takım için büyük bir darbe olsa da, 35 yaşındaki yedek kaleci Bizot, profesyonel performansıyla büyük övgüler topladı.
Geçen yaz Brest'ten gelen tecrübeli kaleci, Neco Williams ve Morgan Gibbs-White'ın şutlarını kurtararak konuk takımın bir puan almasında önemli rol oynadı.
Emery, Bizot'un maçın son dakikalarında maruz kaldığı baskıyla nasıl başa çıktığına hayranlığını gizlemedi ve şöyle konuştu: "Marco gerçekten harika. Tabii ki (Martinez) acısını anlaması gerekiyor ve maçtan hemen önceki koşullarda başarısız oluyordu. Bu durumda, 'tamam, değişiklik yapalım ve başka bir oyuncu alalım' denir ve işte bugün nasıl oynadı."
Tekrar eden bir tema
Bu son sakatlık, Martinez'in bu sezon giderek uzayan kadro sıkıntıları listesine bir yenisini ekledi. Kaleci, daha önce de ısınma sırasında ağrı hissetmesi üzerine benzer koşullarda Feyenoord ve Brighton'a karşı kazanılan maçlarda kadrodan çekilmek zorunda kalmıştı. Ayrıca Ocak ayında Crystal Palace ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta devre arasında oyundan alınmıştı.
Bu son dakika değişikliklerinin sıklığına rağmen Emery, yıldız kalecisinin fiziksel durumuna takılmak yerine takımın uyum sağlama yeteneğine odaklanmaya devam ediyor. 31 yaşındaki kalecinin devam eden baldır sorunları nedeniyle ona hala tam olarak güvenip güvenemeyeceği sorulduğunda İspanyol teknik direktör pragmatik bir tavır sergileyerek şöyle yanıt verdi: "Tek kararım ya da olan biten her şeye odaklandığım tek nokta, iyi bir tepki vermeye çalışmak."
Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişi devam ediyor
Kaleci pozisyonundaki aksaklığa rağmen Aston Villa, ilk dörtte yer alma hedefine doğru ilerlerken City Ground'dan bir puanla ayrılmayı başardı.
Martinez'in önümüzdeki maçlarda forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil, ancak Bizot'un performansı en azından Villa taraftarlarına bir nebze de olsa güven verdi. Şu an için sağlık ekibi, Şampiyonlar Ligi yarışı kızışırken Arjantinli oyuncunun daha fazla komplikasyon yaşamadan kadroya dönebilmesi için baldırını yakından takip edecek.