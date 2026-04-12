Aston Villa kalecisi ısınma sırasında Nottingham Forest maçından çekilmesinin ardından Unai Emery, Emi Martinez'in sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı

Arjantinli milli oyuncu, sezon boyunca tekrarlayan bir baldır sorunu ile boğuşuyordu ve bu sorun Nottingham’daki ısınma sırasında yeniden alevlendi. Maçın başlamasına sadece 20 dakika kala Martinez, teknik ekibe oynayamayacağını bildirdi; bu, bu sezon hazırlıkların son aşamalarında üçüncü kez bir maçtan çekilmesi oldu.

Forest ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından durumu açıklayan Emery, bir numaralı oyuncusunu sahadan uzak tutan rahatsızlığın niteliğini doğruladı. Villa teknik direktörü, "Isınma sırasında bize baldırında rahatsızlık hissettiğini söyledi" dedi. "Ağrısı vardı. Ve tabii ki en önemli şey, Marco'nun bu duruma nasıl tepki verdiği. Bu gerçekten harika."