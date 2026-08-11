PSG’nin ses getirecek transferleri henüz gelmedi; Paris ekibi şu ana kadar Aston Villa’dan tam 7 milyon euroya yeniden kadrosuna kattığı Lucas Digne ile - oynarsa eski takımına karşı forma giyecek - ve Monaco’dan gelen Maghnes Akliouche için 50 milyon euro harcayarak düşük profilli bir transfer dönemi geçirdi. Yeni yüzler arasında bir İtalyan da var: 2008 doğumlu kaleci Alessandro Longoni, Milan’dan ayrıldı ve Fransız ekibiyle bonservissiz olarak sözleşme imzaladı; üçüncü kaleci olacak. İlk iki isim arasındaki hiyerarşinin netleşmesi beklenirken, Chevalier’nin ayrılığı gündemdeyken PSG, Parma ile ZionSuzuki’nin 35 milyon euro karşılığında transferi için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor.