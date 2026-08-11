Yeni 2026/27 sezonu perde açmak üzere. Bazı ligler şimdiden başladı - Serie A da gelecek hafta sonu, 22 ile 23 Ağustos arasında başlayacak - ancak yarın programda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Luis Enrique'nin PSG'si ile geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazanan Unai Emery'nin Aston Villa'sı arasındaki UEFA Süper Kupa var. Birçok kişiye göre Salzburg'daki Red Bull Arena'da saat 21.00'de oynanacak maçta Fransızlar büyük favori, ancak İngilizler Roma'nın da istediği Garnacho ve Avrupa Ligi finalinde Freiburg formasıyla teknik direktörü etkileyen İsviçreli Manzambi'nin transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.
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Aston Villa ile oynanacak UEFA Süper Kupa arifesinde PSG'nin transfer gündemi: Digne ve Akliouche transferlerinin ardından hedefler Suzuki, Godts ve Ferran Torres
Transferler ve kalede hedef
PSG’nin ses getirecek transferleri henüz gelmedi; Paris ekibi şu ana kadar Aston Villa’dan tam 7 milyon euroya yeniden kadrosuna kattığı Lucas Digne ile - oynarsa eski takımına karşı forma giyecek - ve Monaco’dan gelen Maghnes Akliouche için 50 milyon euro harcayarak düşük profilli bir transfer dönemi geçirdi. Yeni yüzler arasında bir İtalyan da var: 2008 doğumlu kaleci Alessandro Longoni, Milan’dan ayrıldı ve Fransız ekibiyle bonservissiz olarak sözleşme imzaladı; üçüncü kaleci olacak. İlk iki isim arasındaki hiyerarşinin netleşmesi beklenirken, Chevalier’nin ayrılığı gündemdeyken PSG, Parma ile ZionSuzuki’nin 35 milyon euro karşılığında transferi için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor.
İki transfer hamlesi
Hücumda PSG, Ajax’ın yeteneği Mika Godts ile güçlenmek istiyor: iki kulüp arasında haftalardır görüşmeler sürüyor, Ajax’ın masasına konan son teklif 40 milyon euronun üzerinde ve istenen 60 milyona oldukça yaklaştı; oyuncuyla da her konuda anlaşma sağlandı, transfer için sözlü mutabakat var. Ancak yazın büyük transferi Ferran Torres olabilir: Marca’nın aktardığına göre oyuncu, sözleşmesinde sadece bir yıl kalan Barcelona’ya PSG’ye gitmek istediğini bildirdi; PSG ise Barcelona’nın 50 milyon euroluk teklife vereceği yanıtı bekliyor.
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