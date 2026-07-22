Garnacho seçeneği suya düştükten sonra Roma, Summerville konusunda kesin gelişmeleri beklemeye devam ediyor: West Ham'ın Hollandalı forveti, Giallorossi'ye çok yakında bir yanıt verecek. Roma, oyuncu ve İngiliz kulübüyle bonuslar dahil 50 milyon avro üzerinden genel bir anlaşmaya varmıştı; ancak son saatlerde Al-Hilal aniden devreye girdi ve West Ham'a 80 milyon avro teklif ederken, oyuncuya da çok daha yüksek bir maaş önerdi. Benfica’dan Schjelderup ve Leipzig’den Antonio Nusa, Roma’nın Gian Piero Gasperini’nin taleplerini karşılamak için üzerinde çalıştığı diğer iki isim.