Alejandro Garnacho'nun Aston Villa'ya transferi kesinleşti. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Birmingham kulübü, son haftalarda en az iki kanat forveti takviyesi arayışında olan Roma'nın da ilgisini çeken Arjantinli forvet için Chelsea ile kesin bir anlaşmaya vardı.
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Aston Villa, Garnacho için Chelsea ile kesin anlaşmaya vardı: Transferin ayrıntıları, Roma için ne değişecek?
ŞARTLAR
Anlaşma, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelebilecek bir geri alım opsiyonlu kiralama temelinde imzalandı. Oyuncu için sağlık muayeneleri çoktan ayarlandı ve 2026/2027 sezonunun sonunda geri alım opsiyonunun kullanılması durumunda 2031 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme hazırlandı. Bu transferin başarıya ulaşmasında, Garnacho’nun büyük bir hayranı olan Aston Villa teknik direktörü Unai Emery’nin isteği ve iki kulüp arasındaki ilişkiler özellikle etkili oldu. İki kulüp, geçtiğimiz günlerde Morgan Rogers’ın 137 milyon avroya Chelsea’ye transferini de tamamlamıştı.
GARNACHO’NUN RAKAMLARI
Garnacho, Londra'daki kariyeri boyunca toplam 43 maça çıktı ve 8 gol, 4 asist kaydetti. Blues'ta oynamaya başlamadan önce, 2004 doğumlu oyuncu önce Manchester United'ın altyapısında, ardından da A takımında forma giydi ve toplamda 144 maça çıkıp 26 gol attı.
ROMA İÇİN NELER DEĞİŞİYOR?
Garnacho seçeneği suya düştükten sonra Roma, Summerville konusunda kesin gelişmeleri beklemeye devam ediyor: West Ham'ın Hollandalı forveti, Giallorossi'ye çok yakında bir yanıt verecek. Roma, oyuncu ve İngiliz kulübüyle bonuslar dahil 50 milyon avro üzerinden genel bir anlaşmaya varmıştı; ancak son saatlerde Al-Hilal aniden devreye girdi ve West Ham'a 80 milyon avro teklif ederken, oyuncuya da çok daha yüksek bir maaş önerdi. Benfica’dan Schjelderup ve Leipzig’den Antonio Nusa, Roma’nın Gian Piero Gasperini’nin taleplerini karşılamak için üzerinde çalıştığı diğer iki isim.
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