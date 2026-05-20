Aston Villa

İlk gol, Villa'nın köşe vuruşunu kısa pasla tamamlamasının ardından, ceza sahasının hemen içinden mükemmel bir zamanlama ve teknikle vole vuruşunu ağlara gönderen Tielemans'tan geldi.
Sadece dört dakika sonra, İngiliz ekibi yine golü buldu ve bu da en az ilki kadar muhteşemdi. John McGinn'in pasıyla boş alana çıkan Buendia, topu Freiburg kalesinin sağ üst köşesine gönderdi.
Villa, saatin 60. dakikasına gelmeden skoru kesinleştirdi. Rogers, Buendia'nın kanattan yaptığı harika bir pasın ardından muhteşem bir takım hareketini tamamlayarak Villa'nın Ayın Golü yarışmasına adını yazdırdı.
Aşağıda, GOAL, 1982'de Avrupa Kupası'nı kazandıklarından bu yana kulübün ilk kıtasal zaferinde yer alan tüm Villa oyuncularını değerlendiriyor...