Aston Villa

Emiliano Martinez (7/10):

Arjantinli oyuncunun ısınma sırasında sakatlandığına dair söylentilere rağmen sahaya çıktı ve ikinci yarıda yaşanan bir gergin an dışında, hiçbir zaman gol yiyecek gibi görünmedi.

Matty Cash (6/10):

Sağ bek, maçın başında yaptığı dikkatsiz müdahale nedeniyle erken bir sarı kart görerek zor bir duruma düştü, ancak pasları zaman zaman zayıf olsa da durumu kusursuz bir şekilde idare etti.

Ezri Konsa (8/10):

Konsa için çok rahat bir akşamdı. Gerektiğinde işini yaptı, birkaç önemli top uzaklaştırması yaparken aynı zamanda topu hızlı ve isabetli bir şekilde dağıttı. Stoper, sahanın diğer ucunda da tehdit oluşturdu.

Pau Torres (7/10):

İspanyol oyuncu, Konsa'nın yanında rahat bir maç geçirdi, ancak kendisi de birkaç önemli müdahale yaptı, en önemlisi Philipp Lienhart'ın net bir gol fırsatını engellediği andı.

Lucas Digne (6/10):

Sol bek, hücumda pek bir katkı sağlamasa da savunma görevini özenle yerine getirerek sağlam bir performans sergiledi.