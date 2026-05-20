Aston Villa

İlk gol, Villa'nın köşe vuruşunu kısa pasla tamamlamasının ardından, ceza sahasının hemen içinden mükemmel bir zamanlama ve teknikle vole vuruşunu ağlara gönderen Tielemans'tan geldi.
Sadece dört dakika sonra, İngiliz ekibi yine gol attı ve bu gol de bir o kadar muhteşemdi. John McGinn'in boş alana gönderdiği pası alan Buendia, topu Freiburg kalesinin sağ üst köşesine gönderdi.
Villa, saatin 60. dakikasına gelmeden skoru kesinleştirdi. Rogers, Buendia'nın muhteşem kanat oyunuyla sonuçlanan harika bir takım hareketini tamamlayarak Villa'nın Ayın Golü yarışmasına adını yazdırdı.
Aşağıda, GOAL, 1982'de Avrupa Kupası'nı kazandığından bu yana kulübün ilk kıtasal zaferinde rol alan tüm Villa oyuncularını değerlendiriyor...