Aston Villa - Freiburg maçında oyuncu değerlendirmeleri: Unai Emery, Avrupa Ligi'nin kralı! Youri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers, İstanbul'da ayın golü yarışmasına damga vururken, 30 yıllık acı sona erdi

Youri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers muhteşem goller attı; Aston Villa, Çarşamba gecesi Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 mağlup ederek son otuz yılda kazandığı ilk büyük kupayı kaldırdı. Unai Emery'nin öğrencileri, özellikle İspanyol teknik direktörün daha önce bu kupayı dört kez kaldırmış olması nedeniyle, İstanbul'daki maça büyük favori olarak çıkmıştı ve gergin geçen ilk yarının sonlarına doğru, iki muhteşem golle üstün kalitelerini ortaya koydu.

İlk gol, Villa'nın köşe vuruşunu kısa pasla tamamlamasının ardından, ceza sahasının hemen içinden mükemmel bir zamanlama ve teknikle vole vuruşunu ağlara gönderen Tielemans'tan geldi.

Sadece dört dakika sonra, İngiliz ekibi yine gol attı ve bu gol de bir o kadar muhteşemdi. John McGinn'in boş alana gönderdiği pası alan Buendia, topu Freiburg kalesinin sağ üst köşesine gönderdi.

Villa, saatin 60. dakikasına gelmeden skoru kesinleştirdi. Rogers, Buendia'nın muhteşem kanat oyunuyla sonuçlanan harika bir takım hareketini tamamlayarak Villa'nın Ayın Golü yarışmasına adını yazdırdı.

Aşağıda, GOAL, 1982'de Avrupa Kupası'nı kazandığından bu yana kulübün ilk kıtasal zaferinde rol alan tüm Villa oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (7/10):

    Arjantinli oyuncunun ısınma sırasında sakatlandığına dair söylentilere rağmen sahaya çıktı ve ikinci yarıda yaşanan bir gergin an dışında, hiçbir zaman gol yiyecek gibi görünmedi.

    Matty Cash (6/10):

    Sağ bek, maçın başında yaptığı dikkatsiz müdahale nedeniyle erken bir sarı kart görerek zor bir duruma düştü, ancak pasları zaman zaman zayıf olsa da durumu kusursuz bir şekilde idare etti.

    Ezri Konsa (8/10):

    Konsa için çok rahat bir akşamdı. Gerektiğinde işini yaptı, birkaç önemli top uzaklaştırması yaparken aynı zamanda topu hızlı ve isabetli bir şekilde dağıttı. Stoper, sahanın diğer ucunda da tehdit oluşturdu.

    Pau Torres (7/10):

    İspanyol oyuncu, Konsa'nın yanında rahat bir maç geçirdi, ancak kendisi de birkaç önemli müdahale yaptı, en önemlisi Philipp Lienhart'ın net bir gol fırsatını engellediği andı.

    Lucas Digne (6/10):

    Sol bek, hücumda pek bir katkı sağlamasa da savunma görevini özenle yerine getirerek sağlam bir performans sergiledi.

    Orta saha

    Victor Lindelöf (7/10):

    Eski Manchester United stoperi, Villa'nın orta sahasında bir keşif oldu ve İstanbul'da da dörtlü savunmayı mükemmel bir şekilde koruyarak bir kez daha iyi bir performans sergiledi.

    Youri Tielemans (8/10):

    Orta sahada her zamanki teknik ve azim karışımını sergiledi ve devre arasına dört dakika kala, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde kusursuz bir şekilde uyguladığı vole vuruşuyla kritik bir gol attı.

    Saldırı

    John McGinn (7/10):

    İskoç doğa gücü, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde dinamik bir performans sergiledi. Buendia'ya doğru ağırlığı iyi ayarlanmış bir pasla ikinci golü hazırladı ve maç boyunca rakip savunma için bir tehdit oluşturdu.

    Morgan Rogers (8/10):

    Maçın ilk düdüğünden itibaren oyuna odaklandı ve maçın henüz üçüncü dakikasında golü kaçırdı. Tielemans'ın vole vuruşu için ceza sahasına gönderdiği yüksek top kesinlikle muhteşemdi ve ikinci yarıda yakın direğe yaptığı akıllı koşunun ardından attığı golü sonuna kadar hak etti.

    Emiliano Buendia (9/10):

    Maçın başında Niklas Beste'nin yüzüne kolunu uzatması nedeniyle sarı kart gördü ancak her zaman soğukkanlılığını koruyan Arjantinli oyuncu bunun kendisini etkilemesine izin vermedi ve ceza sahası kenarından attığı muhteşem bir vuruşla Villa'nın üstünlüğünü ikiye katladı, ardından harika bir kanat oyunuyla Rogers'ın Villa'nın üçüncü golünü atmasını sağladı. Maçın son dakikalarında kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen gol atamadığı için bir puan kaybetti!

    Ollie Watkins (7/10):

    Forvet hattını çok iyi yönetti. Aslında ilk yarının büyük bir bölümünde kaliteli paslar alamadı, ancak fiziksel gücü ve hareketleriyle Freiburg'un dörtlü savunmasına sorunlar çıkardı ve takım arkadaşları için alan yarattı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Amadou Onana (6/10):

    İkinci yarının ortasında Lindelof'un yerine oyuna girdi ve direğe çarpan bir şutla golü az farkla kaçırdı.

    Ian Maatsen (N/A):

    81. dakikada Digne'nin yerine oyuna girdi.

    Jadon Sancho (N/A):

    Maçın adamı Bunedia'nın yerine maçın bitimine sadece 10 dakika kala oyuna girdi.

    Tyrone Mings (Yok):

    Sadece maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Douglas Luiz (Yok):

    Uzatma süresinin son dakikalarında orta sahada Tielemans'ın yerini aldı.

    Unai Emery (9/10):

    Bu sevimli İspanyol hakkında daha ne söylenebilir ki?! Galler Prensi'nin huzurunda, kendisinin Avrupa Ligi'nin Kralı olduğunu kanıtladı. Emery kadro seçimini mükemmel yaptı ve sonuç olarak kupayı beşinci kez kaldırdı. Steven Gerrard'ın ardından Villa'nın başına geçtiğinden beri yaptığı iş gerçekten olağanüstü.

