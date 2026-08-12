Aston Villa formasıyla Avrupa Süper Kupası finalinde Paris Saint-Germain'e karşı (A takımda resmi maçlardaki ilk sınavında) öne çıkan Brian Djomeni Madjo kim?





Brian Djomeni Madjo, Aston Villa'nın gelecek için yatırım yapmaya karar verdiği genç yeteneklerden biri. 12 Ocak 2009'da Enfield'da doğan forvet, Kamerun kökenli ve futbol eğitimini Lüksemburg'da aldı; burada ilk adımlarını Marisca Mersch ve RU Luxembourg'ta attı.





2023'te Metz'e transfer oldu; burada altyapı gelişimini tamamladıktan sonra 17 Ağustos 2025'te Ligue 1'de Strasbourg'a karşı A takımdaki ilk maçına çıktı. Birkaç ay sonra ise ilk profesyonel sözleşmesi geldi.





Yeteneği Aston Villa'yı ikna etti ve kulüp 12 Ocak 2026'da onu 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Güçlü bir santrfor ve iyi bir tekniğe sahip olan Madjo, özellikleri bakımından Romelu Lukaku'ya benzetildi.



