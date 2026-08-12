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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Aston Villa forması giyen 17 yaşındaki Brian Djomeni Madjo kimdir; UEFA Süper Kupa finalinde PSG'ye karşı gol attı?

B. Madjo
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa

Villans'ın çok genç santrforunun profili

Aston Villa formasıyla Avrupa Süper Kupası finalinde Paris Saint-Germain'e karşı (A takımda resmi maçlardaki ilk sınavında) öne çıkan Brian Djomeni Madjo kim?


Brian Djomeni Madjo, Aston Villa'nın gelecek için yatırım yapmaya karar verdiği genç yeteneklerden biri. 12 Ocak 2009'da Enfield'da doğan forvet, Kamerun kökenli ve futbol eğitimini Lüksemburg'da aldı; burada ilk adımlarını Marisca Mersch ve RU Luxembourg'ta attı.


2023'te Metz'e transfer oldu; burada altyapı gelişimini tamamladıktan sonra 17 Ağustos 2025'te Ligue 1'de Strasbourg'a karşı A takımdaki ilk maçına çıktı. Birkaç ay sonra ise ilk profesyonel sözleşmesi geldi.


Yeteneği Aston Villa'yı ikna etti ve kulüp 12 Ocak 2026'da onu 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Güçlü bir santrfor ve iyi bir tekniğe sahip olan Madjo, özellikleri bakımından Romelu Lukaku'ya benzetildi.


  • MİLLÎ TAKIM

    Uluslararası düzeyde şimdiden dikkat çeken oyuncu, Mart 2025’te Lüksemburg A Milli Takımı ile ilk maçına çıktıktan sonra aynı yılın eylül ayında İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı’nın davetine yanıt vermeyi seçti. Şimdi ise Aston Villa formasıyla İngiliz futbolundaki gelişim yolculuğunu sürdürmeye hazır.

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