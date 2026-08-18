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Unai Emery Aston Villa 2025-26Getty
Mohamed Saeed

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Aston Villa, eski Man Utd savunmacısı Aaron Wan-Bissaka için yaptığı kiralama teklifinin West Ham tarafından reddedilmesiyle darbe aldı

Aston Villa
A. Wan-Bissaka
U. Emery
Premier Lig
West Ham United

Aston Villa'nın yeni bir sağ bek arayışı, West Ham United'ın Aaron Wan-Bissaka için yapılan resmi kiralama teklifini reddetmesinin ardından ciddi bir engelle karşılaştı. Unai Emery, transfer penceresi kapanmadan önce savunma hattını güçlendirmekte kararlı; amacı şu an ilk tercih olan Matty Cash'e üst düzey rekabet yaratmak.


  • West Ham, savunmacı için kalıcı transfer talep ediyor

    The Athletic'e göre Aston Villa'nın Wan-Bissaka için yaptığı ilk teklif West Ham tarafından hızlıca geri çevrildi; Londra ekibi, eski Manchester United oyuncusunun geçici olarak ayrılmasına sıcak bakmıyor.

    Villa, 28 yaşındaki oyuncu için doğrudan kiralama teklifinde bulundu, ancak West Ham, Championship'e düşmesinin ardından kaynak yaratmak istediği için bonservisli satışta ısrar ediyor.

    Doğu Londra ekibi şu anda bek için yaklaşık 25 milyon sterlin (33,5 milyon dolar) değer biçiyor; Villa ise önümüzdeki günlerde bu rakamı aşağı çekmeyi umuyor. İlk ret kararına rağmen Unai Emery'nin ekibi geri adım atmış değil ve yenilenmiş bir teklifle yeniden dönmesi bekleniyor.

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    Nedeljkovic'in ayrılığı gelişin önünü açıyor

    Wan-Bissaka'yı kadroya katma konusundaki aciliyet, Kosta Nedeljkovic'in yakın zamanda ayrılacak olması nedeniyle arttı. Villa Park'ta düzenli forma şansı bulmakta zorlanan genç Sırp savunmacı, daha fazla deneyim kazanmak için İskoçya'ya gidiyor. Haberlere göre Nedeljkovic, bir sezonluk kiralık anlaşmayla Rangers'a katılmaya hazırlanıyor; bu transfer, gelecek için belirli bir mali taahhüt de içeriyor.

    Genç oyuncu için yapılan bu anlaşma stratejik bir hamle niteliği taşıyor, çünkü Nedeljkovic kariyerinin daha önceki döneminde Bundesliga ekibi RB Leipzig'de 18 aylık kiralık bir dönem geçirdikten sonra Rangers'la bir araya gelecek. 20 yaşındaki oyuncunun ayrılmasıyla Emery, kadrosunun üst ligde yüksek standartlarını koruyabilmesi için gerekli derinlik ve deneyime sahip olmasını sağlayabilir.


  • Wan-Bissaka, üst düzey lige dönüş arıyor

    Wan-Bissaka için Villa Park'a olası bir transfer, Premier League'de kalabilmek adına hayati bir can simidi anlamına geliyor. Savunmacı, geçen sezon küme düşen West Ham kadrosunun bir parçası olarak zorlu bir dönem geçirdi. Düzenli ilk 11 oyuncusu statüsü de sezonun sonlarına doğru zarar gördü; çünkü sık sık kadroda Kyle Walker-Peters'ın gerisinde kaldı.

    West Ham'ın toplu sıkıntılarına rağmen Wan-Bissaka, özellikle uluslararası arenada yüksek bireysel profilini korudu. Kongo DC için kilit bir figür olmaya devam eden oyuncu, yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesinin oynadığı dört maçın tamamına ilk 11'de başladı. Emery'nin savunma hattının kalitesini yükseltmek için aradığı şey de tam olarak bu uluslararası birikim.


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    Emery iddialı kadro revizyonunu sürdürüyor

    Eski Manchester United yıldızının peşine düşülmesi, Emery için oldukça hareketli geçen yaz döneminin yalnızca bir parçası. Kulüp, kadronun dengeli ve rekabetçi olmasını sağlamak için piyasada proaktif davrandı ve dikkat çeken birçok transfere onay verdi. Morgan Rogers gibi kilit isimleri rekor kıran bir anlaşmayla Chelsea'ye kaptırsa da buna Joao Gomes ve Alejandro Garnacho gibi yeni yetenekleri kadrosuna katarak yanıt verdi.

    Villa'nın transfer stratejisi, doğrudan ilk 11'e girebilecek ya da mevcut oyuncular üzerinde anında baskı oluşturabilecek, Premier League tecrübesi kanıtlanmış oyuncuları belirlemeye odaklandı.

    Wan-Bissaka da Manchester United formasıyla 190 maça çıkmış olması ve ülkedeki en iyi bire bir savunmacılardan biri olarak görülmesiyle bu profile kusursuz şekilde uyuyor.

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