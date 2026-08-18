Wan-Bissaka'yı kadroya katma konusundaki aciliyet, Kosta Nedeljkovic'in yakın zamanda ayrılacak olması nedeniyle arttı. Villa Park'ta düzenli forma şansı bulmakta zorlanan genç Sırp savunmacı, daha fazla deneyim kazanmak için İskoçya'ya gidiyor. Haberlere göre Nedeljkovic, bir sezonluk kiralık anlaşmayla Rangers'a katılmaya hazırlanıyor; bu transfer, gelecek için belirli bir mali taahhüt de içeriyor.

Genç oyuncu için yapılan bu anlaşma stratejik bir hamle niteliği taşıyor, çünkü Nedeljkovic kariyerinin daha önceki döneminde Bundesliga ekibi RB Leipzig'de 18 aylık kiralık bir dönem geçirdikten sonra Rangers'la bir araya gelecek. 20 yaşındaki oyuncunun ayrılmasıyla Emery, kadrosunun üst ligde yüksek standartlarını koruyabilmesi için gerekli derinlik ve deneyime sahip olmasını sağlayabilir.



