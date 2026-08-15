Getty Images Sport
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Aston Villa, Emiliano Martinez transfer görüşmeleri ilerlerken Zion Suzuki için girişimlerini hızlandırdı
Suzuki birincil hedef olarak öne çıkıyor
The Athletic'e göre Aston Villa, Martinez sonrası dönem için aktif şekilde hazırlık yapıyor ve Japonya Milli Takımı oyuncusu Suzuki, bir numaralı formayı devralmak için en güçlü aday olarak görülüyor. 2024'ten bu yana Parma'da forma giyen 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon İtalyan ekibi adına tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve altı maçta kalesini gole kapattı. Milli takım düzeyindeki etkileyici performanslarının ardından değeri daha da artan Suzuki, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Japonya'nın oynadığı dört maçın tamamına ilk 11'de başladı ve takımının son 32 turunda Brezilya'ya elenmesine kadar görev yaptı.
Suzuki'ye olan ilgi tamamen yeni değil; Newark doğumlu file bekçisi birkaç aydır Villa'nın scout ekibinin radarında bulunuyor. Kulüp daha önce RC Lens'ten Robin Risser dahil başka seçenekleri de takip etmişti ancak Suzuki'nin fiziksel özellikleri ve top dağıtımı onu kısa listenin en üst sırasına taşıdı. Fabrizio Romano'nun Paris Saint-Germain'in kaleci için yaptığı anlaşmanın çöktüğünü duyurmasının ardından oyuncunun Villa Park'a giden yolu da açıldı. €35 milyonluk paket konusunda sözlü anlaşma sağlanmasına ve Paris'teki sağlık kontrolü için özel uçuş ayarlanmasına rağmen PSG, oyuncu komisyonları ve temsilcileriyle yapılan şartlara ilişkin sorunlar nedeniyle transferden çekildi.
- Getty Images Sport
Martinez durumu değişiyor
Yeni bir kaleci arayışı, kulübün sadece birkaç hafta önce kamuoyuna açıkladığı tutum göz önüne alındığında sürpriz olarak geliyor. Daha önce Aston Villa'nın futbol operasyonları direktörü Damian Vidagany, Arjantinlinin Birmingham'da kalacağı konusunda ısrarcıydı. 365scores'a konuşan Vidagany, "Kalecinin geleceği netleşti, bizimle kalıyor ve bu yaz ayrılmasına izin verme gibi bir niyetimiz yok. Takımın onun çabasına ve geniş tecrübesine ihtiyacı var, ayrıca gelecek sezonki projemizde çok önemli bir unsur" ifadelerini kullandı.
Ancak bu net açıklamalara rağmen, Juventus eski Arsenal oyuncusu için baskısını sürdürdükçe tablo değişti. İtalyan devi, transfer döneminin daha önceki bölümünde kademeli olarak artırılan birkaç teklifinin reddedildiğini görmüştü, ancak görüşmeler artık ayrılığın ciddi şekilde değerlendirildiği bir aşamaya gelmiş durumda.
Villa Park'ta bir miras
Eylül 2020'de Arsenal'den katıldığından bu yana Martinez, Premier League'in en güvenilir ve karizmatik kalecilerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Kulüp için 256 maça çıktı, tribünlerin sevgilisi haline geldi ve Villa'nın Avrupa Ligi zaferinde kilit bir rol oynadı. Geçen sezon da farklı değildi; Premier League'de 32 ilk 11 başlangıcı da dahil olmak üzere tüm kulvarlarda 44 maçta forma giydi.
Martinez'in olası satışı, Villa Park'ta zaten önemli çalkantıların yaşandığı bir yaza bir yenisini daha ekleyecek. Kulüp, Emery yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendirmeye çalışırken Morgan Rogers, Youri Tielemans ve Lucas Digne gibi ilk 11'in oturmuş isimleriyle de yollarını ayırdı.
- AFP
Yaz transferleri ve yeni sezonun başlangıcı
Yeni sezon öncesinde Aston Villa, transfer piyasasında şimdiden hareketli günler geçirdi; Freiburg'dan Johan Manzambi ve Wolverhampton Wanderers'tan Joao Gomes'i kadrosuna kattı. Unai Emery'nin ekibi, rekabetçi sezona UEFA Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain'e 2-1'lik dar bir yenilgiyle başladı. Şimdi ise 23 Ağustos'ta Brighton deplasmanında başlayacak Premier League serüveninde toparlanmayı hedefleyecek.
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