The Athletic'e göre Aston Villa, Martinez sonrası dönem için aktif şekilde hazırlık yapıyor ve Japonya Milli Takımı oyuncusu Suzuki, bir numaralı formayı devralmak için en güçlü aday olarak görülüyor. 2024'ten bu yana Parma'da forma giyen 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon İtalyan ekibi adına tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve altı maçta kalesini gole kapattı. Milli takım düzeyindeki etkileyici performanslarının ardından değeri daha da artan Suzuki, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Japonya'nın oynadığı dört maçın tamamına ilk 11'de başladı ve takımının son 32 turunda Brezilya'ya elenmesine kadar görev yaptı.

Suzuki'ye olan ilgi tamamen yeni değil; Newark doğumlu file bekçisi birkaç aydır Villa'nın scout ekibinin radarında bulunuyor. Kulüp daha önce RC Lens'ten Robin Risser dahil başka seçenekleri de takip etmişti ancak Suzuki'nin fiziksel özellikleri ve top dağıtımı onu kısa listenin en üst sırasına taşıdı. Fabrizio Romano'nun Paris Saint-Germain'in kaleci için yaptığı anlaşmanın çöktüğünü duyurmasının ardından oyuncunun Villa Park'a giden yolu da açıldı. €35 milyonluk paket konusunda sözlü anlaşma sağlanmasına ve Paris'teki sağlık kontrolü için özel uçuş ayarlanmasına rağmen PSG, oyuncu komisyonları ve temsilcileriyle yapılan şartlara ilişkin sorunlar nedeniyle transferden çekildi.