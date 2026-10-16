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Aston Villa efsanesi, Nicolas Jackson’ın bu sezon kariyerindeki en yüksek gol sayısını aşacağını öngörüyor
Rekor transfer anında etkisini gösterdi
Nicolas Jackson, yaz transfer döneminde Chelsea'den kulüp rekoru olan 65 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'ya transfer olduktan sonra yeni takımındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. talkSPORT'un haberine göre Jackson, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Hilal'e giden Ollie Watkins'in yerini doldurmak için transfer edildi.
Jackson, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında alınan 6-0'lık galibiyette attığı iki gol de dahil olmak üzere yalnızca sekiz maçta beş gol kaydetti. Gelişi Aston Villa'ya açıkça fayda sağlarken eski forvet Gabby Agbonlahor, Jackson'ın 2023/24 sezonunda Chelsea'deki ilk sezonunda attığı 17 golü rahatlıkla aşacağını düşünüyor.
- AFP
Agbonlahor, Aston Villa'nın yeni transferini övdü
Agbonlahor, Jackson’ın hücumun son bölgesinde Watkins’ten farklı özellikler sunduğunu düşünüyor. Agbonlahor şunları söyledi: “Onlara iyilik yaptığını söylemem çünkü ikisinin de takımda olması ve birbirlerini olabildiğince zorlaması güzel olurdu. Ollie Watkins kulübe büyük hizmet verdi. Nicolas Jackson daha genç, daha önce teknik direktörle çalıştı. Aston Villa’ya geldiğinden beri oyununu epey geliştirmiş görünüyor. İlk dokunuşu ve hareketliliği çok daha iyi görünüyor. Ollie Watkins’in hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor: Rakiplerinin üzerine gidiyor. Topu alıyor, rakibini geçip topla ilerlemeyi seviyor. Bazı golleri de olağanüstüydü. Spurs’e attığı goldeki o dokunuş, dönüş ve köşeye yaptığı çabuk vuruş... Fenerbahçe’ye biri ceza sahasının hemen dışından, diğeri hemen içinden iki gol attı. Şampiyonlar Ligi’nde üç, Premier League’de iki golü var. Bence sezon sonunda tüm kulvarlarda 20 gole ulaşacak. Premier League’de hızlı bir forvete ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.”
Baskının azalması gelişime katkı sağlıyor
Futbol yorumcusu Alex Crook, Jackson'ın sonunda kendini gösterebileceği doğru ortamı bulduğuna inanıyor. Crook, oyuncunun Chelsea ve Bayern Münih'teki önceki dönemlerinde beklentilerin çok daha yüksek olduğunu belirtti. Crook şöyle açıkladı: “Aston Villa'da onun için en büyük avantaj, İspanya'da birlikte çalıştığı ve kendisini tanıyan bir teknik direktörün yönetiminde oynaması. Ayrıca Aston Villa'da oynamanın baskısı, Chelsea gibi bir kulüpte oynamaya kıyasla daha az. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Bayern Münih'te bile pek başarılı olamamıştı.”
- AFP
Jackson'ı bundan sonra ne bekliyor?
Aston Villa ligde ve Avrupa’da mücadelesini sürdürürken Jackson da etkileyici gol performansını korumaya çalışacak. Jackson sağlıklı kalır ve Emery yönetiminde gollerini sürdürürse, bu sezon kişisel rekorlarını altüst edip Premier League’in en etkili hücum oyuncularından biri olma yolunda ilerleyecek.
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