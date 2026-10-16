Nicolas Jackson, yaz transfer döneminde Chelsea'den kulüp rekoru olan 65 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'ya transfer olduktan sonra yeni takımındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. talkSPORT'un haberine göre Jackson, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Hilal'e giden Ollie Watkins'in yerini doldurmak için transfer edildi.

Jackson, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında alınan 6-0'lık galibiyette attığı iki gol de dahil olmak üzere yalnızca sekiz maçta beş gol kaydetti. Gelişi Aston Villa'ya açıkça fayda sağlarken eski forvet Gabby Agbonlahor, Jackson'ın 2023/24 sezonunda Chelsea'deki ilk sezonunda attığı 17 golü rahatlıkla aşacağını düşünüyor.