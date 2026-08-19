ABD'de doğan ve Japonya'nın Urawa kentinde büyüyen Suzuki, profesyonel kariyerindeki ilk maçına henüz 16 yaşındayken Urawa Red Diamonds formasıyla çıktı. Belçika'da Sint-Truiden ile kısa bir dönemin ardından, son iki sezonda İtalya'da Parma'da kendini geliştirdi.

Kulüp düzeyindeki istikrarlı performansları, onu kısa sürede Avrupa futbolunda öne çıkan bir yetenek haline getirdi. Bu hızlı gelişim, şimdi ona İngiliz futbolunda dikkat çeken bir transfer kazandırdı.