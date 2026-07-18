Aston Villa, Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklarının ardından İsviçreli yıldız Johan Manzambi için rekor bir transfer gerçekleştirdi

Aston Villa, Freiburg’dan Manzambi’yi kalıcı olarak transfer ettiğini doğruladı. Kulüp transfer ücretini açıklamasa da, Sky Sports’un haberlerine göre anlaşmanın değeri 50 milyon sterlinin üzerinde; bu rakam, bir İsviçreli oyuncu için ödenen en yüksek ücret olarak, Granit Xhaka’nın Arsenal’e transferiyle kırılan önceki rekoru geride bıraktı. Bu transfer, 2024 yılında Everton'dan yaklaşık 59 milyon avroya transfer edilen Amadou Onana'yı geride bırakarak Villa için de bir rekor oldu.

20 yaşındaki oyuncu, Emery'nin bir sonraki Avrupa kampanyası öncesinde orta sahasını güçlendirme çabaları kapsamında Villa'nın en önemli transfer hedeflerinden biri haline gelmişti. Manzambi'nin, kısa süre önce Manchester United'a katılan Youri Tielemans'ın yerini alması bekleniyor.

Villa, bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için rakiplerini geride bıraktı. Newcastle da ilgilenen kulüpler arasındaydı, ancak Manzambi, geçtiğimiz yıl gösterdiği etkileyici yükselişin ardından Midlands'a transfer olmayı tercih etti.











