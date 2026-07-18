Getty Images Sport
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Aston Villa, Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklarının ardından İsviçreli yıldız Johan Manzambi için rekor bir transfer gerçekleştirdi
Villa, Avrupa'nın en parlak genç orta saha oyuncularından birini kadrosuna kattı
Aston Villa, Freiburg’dan Manzambi’yi kalıcı olarak transfer ettiğini doğruladı. Kulüp transfer ücretini açıklamasa da, Sky Sports’un haberlerine göre anlaşmanın değeri 50 milyon sterlinin üzerinde; bu rakam, bir İsviçreli oyuncu için ödenen en yüksek ücret olarak, Granit Xhaka’nın Arsenal’e transferiyle kırılan önceki rekoru geride bıraktı. Bu transfer, 2024 yılında Everton'dan yaklaşık 59 milyon avroya transfer edilen Amadou Onana'yı geride bırakarak Villa için de bir rekor oldu.
20 yaşındaki oyuncu, Emery'nin bir sonraki Avrupa kampanyası öncesinde orta sahasını güçlendirme çabaları kapsamında Villa'nın en önemli transfer hedeflerinden biri haline gelmişti. Manzambi'nin, kısa süre önce Manchester United'a katılan Youri Tielemans'ın yerini alması bekleniyor.
Villa, bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için rakiplerini geride bıraktı. Newcastle da ilgilenen kulüpler arasındaydı, ancak Manzambi, geçtiğimiz yıl gösterdiği etkileyici yükselişin ardından Midlands'a transfer olmayı tercih etti.
- Getty Images Sport
Villa Park’a yükselen bir yıldız geliyor
Manzambi, İsviçre’nin 72 yıl sonra ilk kez çeyrek finale yükselerek tarih yazdığı 2026 Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansının ardından Villa’ya katıldı. Kolombiya ile oynanan son 16 turu maçı öncesinde antrenmanda dizinden sakatlanana kadar dört maçta üç gol attı ve iki asist yaptı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Aston Villa, Johan Manzambi ile sözleşme imzaladığını duyurmaktan büyük mutluluk duyar” denildi. “2026 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesini temsil eden 20 yaşındaki İsviçreli milli oyuncu, SC Freiburg’dan kalıcı transferle takıma katılıyor.
"Avrupa'nın en parlak ve yetenekli genç oyuncularından biri olan Manzambi, geçen sezon Alman ekibinin UEFA Avrupa Ligi finaline yükselmesinde önemli bir rol oynadı ve yarı finalde attığı golle İstanbul'da Villa ile oynanacak karşılaşmanın yolunu açtı. Hoş geldin, Johan!"
Manzambi, Villa’daki serüvenine başlamaktan heyecan duyuyor
Transferini tamamladıktan sonra Manzambi, Premier Lig kulübüne katılmasıyla ilgili konuştu. İsviçre milli takım oyuncusu, Villa Park’ta oynamayı ve takımın en üst seviyede mücadele etmesine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Manzambi şöyle konuştu: “Önemli bir mesajım var: Burada olmaktan çok heyecanlıyım ve birlikte büyük işler başarabileceğimizi biliyoruz.
"Villa Park'ta oynayacağım için çok heyecanlıyım. Burası İngiltere'de çok büyük bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar. Daha önce Aston Villa'ya karşı oynamıştım ve benim için bu mükemmel bir fırsattı. Umarım Dünya Kupası'nda ve Freiburg'da gösterdiğim performansı burada da sergileyebilirim. Takım, teknik direktör ve teknik kadroyla birlikte bunu başarabileceğime eminim."
- Getty Images
Dikkatler, Villa’nın Avrupa’daki mücadelesine yöneliyor
Villa, Şampiyonlar Ligi maçlarının da yer alacağı sezona hazırlanırken, Manzambi artık Premier Lig’deki hayata uyum sağlamaya başlayacak. Tielemans’ın ayrılışının ardından, kulübün gelecek sezon birden fazla turnuvada mücadele edeceği göz önünde bulundurulduğunda, Manzambi’nin Emery’nin orta sahasında kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.
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