Aston Villa, Dibu Martinez konusunda taviz vermiyor: “Bizimle kalacak, onu bırakmayacağız.” Juventus’un tepkisi

Kısacası, İngilizler, Serie A'da bir maceraya atılma isteği duyan bir numaralı oyuncularını korumak için elinden geleni yapıyor. Arjantinli oyuncu, geçen sezon da Birmingham'a veda etmeye çok yaklaşmış ve özellikle Suudi Pro Ligi'nden birçok kulübün ilgisini çekmişti. Ancak son anda kulüp onu elinde tutmayı başarmış ve onunla birlikte Avrupa Ligi’nde zafer kazanmıştı. O zamanlar Martinez, 12 ay sonra iyi teklifler gelmesi halinde Aston Villa’dan ayrılabileceğine dair bir söz koparmıştı.





Bu sözü temel alan Juventus, bu transferi gerçekleştirmek için çaba gösteriyor; ancak Villans’ın onu bedelsiz bırakmaya isteksiz olmasıyla karşı karşıya kalıyor. Hatta kulüp, başlangıçta 15 milyon olarak belirlenentazminat bedelini 10 milyonun altına indirdi. Bianconeri ise, oyuncunun olumlu tavrından güç alarak, İngiliz kulübe ödeyecekleri tutarı düşürmek istiyor. Haftalardır süren ve Dünya Kupası’nın bitiminden sonra sonuçlanacak olan bu çekişmeye, şimdi de Aston Villa’nın Juve’yi sarsan bu tavrı ekleniyor.