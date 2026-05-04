Aston Villa'daki hayal kırıklığı gün yüzüne çıkarken, Unai Emery Real Madrid teknik direktörlüğü için adaylar arasına giriyor
Emery, Madrid'in aday listesinde üst sıralara yükseldi
Madrid yönetimi yeni bir teknik direktör arayışında ve Emery, kulübü yeni bir döneme taşıyacak ciddi bir aday olarak öne çıktı. talkSPORT’a göre, 54 yaşındaki teknik adam, Florentino Pérez ve Madrid yönetim kurulu tarafından, Arbeloa’nın mevcut liderliğinden uzaklaşmak amacıyla ciddi bir şekilde değerlendiriliyor.
Emery'nin değeri, Villa ile Premier League'de geçirdiği dönüştürücü dönemden sonra hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 2022'de Villa Park'a geldiğinden beri, eski Arsenal teknik direktörü kulübü Premier League'de istikrarlı bir şekilde ilk beş içinde yer alan bir takıma dönüştürdü ve Sevilla ve Villarreal ile La Liga'da geçirdiği önceki başarılı dönemlerini tanımlayan taktiksel disiplini ve transfer konusundaki bilgisini sergiledi.
Mourinho da Bernabéu'ya dönüş için gündemde
Jose Mourinho'nun da Madrid'e sansasyonel bir dönüş yapacağı söylentileri dolaşıyor. Efsanevi Portekizli teknik direktör, 2010 ile 2013 yılları arasında kulüpte üç yıl geçirdi ve Pep Guardiola'nın Barcelona'sıyla yaşadığı yoğun rekabet döneminde La Liga da dahil olmak üzere üç kupa kazandı.
Mourinho şu anda Benfica'da görev yapıyor, ancak sözleşmesinde bir fesih maddesi olduğu bildiriliyor.
McCoist, Emery ile ilgili haberlere tepki gösterdi
talkSPORT Breakfast programında bu habere tepki gösteren eski Rangers teknik direktörü Ally McCoist, Emery’nin İngiltere’den ayrılmasını görmekten büyük üzüntü duyacağını itiraf etti. McCoist, “Sana dürüst olacağım, gitmesini istemiyorum,” dedi. “Onu seviyorum, onunla ilgili her şeyi seviyorum... Bence Villa Park'ta onu kaybederlerse bu tam bir felaket olur. Ama biliyor musunuz? İçimdeki yaramaz taraf, onun Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve o çocuklarla başa çıkmasını çok isterdi."
Yorumcu, Emery'nin geçmiş performansının onu dünya futbolundaki en büyük görevler için doğal bir aday haline getirdiğine inanıyor ve şöyle ekledi: "Bence bu gerçekten çok ilginç olurdu. (Emery'nin Madrid ile anılması) sürpriz değil, o birinci sınıf bir teknik direktör. Dinleyin, dün takımının gösterdiği performanstan (Tottenham Hotspur'a 2-1 yenilgi) hayal kırıklığına uğradı. Ama neden onların bir sonraki teknik direktörü olarak düşünülmesin ki? Arsenal dışında her seviyede kendini kanıtladı. Kesinlikle harika bir iş çıkardı, ama ben onun kalmasını istiyorum."
Emery'nin Villa Park'taki inanılmaz etkisi
Villa, Emery’nin ilk sezonunun sonunda ligi yedinci sırada tamamladı; bu sonuç, kulübün Avrupa futbolundan uzak kaldığı uzun bir dönemi sona erdirerek Conference League’e katılma hakkı kazandırdı.
Bir yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edildi ve Villa, 1983'ten bu yana ilk kez Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasına geri döndü. Emery, takımın çeyrek finale kadar yükselişini yönetti; burada, daha sonra şampiyon olan Paris Saint-Germain'e yenildiler. Ayrıca bu sezonun Avrupa Ligi finaline de ulaşabilir, ancak şu anda yarı finalin ikinci ayağı öncesinde Nottingham Forest'a karşı toplamda 1-0 geride bulunuyorlar.