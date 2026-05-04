Aston Villa'daki hayal kırıklığı gün yüzüne çıkarken, Unai Emery Real Madrid teknik direktörlüğü için adaylar arasına giriyor

Madrid yönetimi yeni bir teknik direktör arayışında ve Emery, kulübü yeni bir döneme taşıyacak ciddi bir aday olarak öne çıktı. talkSPORT’a göre, 54 yaşındaki teknik adam, Florentino Pérez ve Madrid yönetim kurulu tarafından, Arbeloa’nın mevcut liderliğinden uzaklaşmak amacıyla ciddi bir şekilde değerlendiriliyor.

Emery'nin değeri, Villa ile Premier League'de geçirdiği dönüştürücü dönemden sonra hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 2022'de Villa Park'a geldiğinden beri, eski Arsenal teknik direktörü kulübü Premier League'de istikrarlı bir şekilde ilk beş içinde yer alan bir takıma dönüştürdü ve Sevilla ve Villarreal ile La Liga'da geçirdiği önceki başarılı dönemlerini tanımlayan taktiksel disiplini ve transfer konusundaki bilgisini sergiledi.