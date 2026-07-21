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Aston Villa, Chelsea ile Morgan Rogers’ın rekor bedelli satışında anlaşmaya vardıktan sonra Alejandro Garnacho’nun transferi konusunda sürpriz görüşmeler başlattı
Villa, sürpriz transfer hamlesini değerlendiriyor
The Athletic’ten Jacob Tanswell’in haberine göre, Villa bu yaz Chelsea’den Garnacho’nun transferi konusunda görüşmelerde bulundu. Villa yönetimi, Rogers’ı İngiliz rekoru niteliğindeki 117 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Chelsea’ye satmayı kabul ederek devasa bir mali kazanç elde etti. Johan Manzambi, Rogers’ın doğrudan yedeği olarak görülse de Emery, rakip savunmanın ötesine koşabilecek hızlı bir kanat oyuncusunu transfer etmeyi öncelikli hedef olarak belirlemeye kararlı.
- Getty Images Sport
Satışın ardından hedefler ortaya çıkıyor
Chelsea'den ayrılma ihtimali bulunan Garnacho'yu transfer etme yönündeki sürpriz hamleden önce, Villa, West Ham'dan Crysencio Summerville ve Paris Saint-Germain'in genç oyuncusu Ibrahim Mbaye'yi öncelikli hedefleri olarak belirlemişti. Mbaye, kısa süre önce Emery'yi de temsil eden süper menajer Jorge Mendes'i, geleceğini yönetmesi için menajeri olarak seçti. Garnacho ile ilgili alınacak herhangi bir kesin karar, bu transfer girişimini büyük ölçüde etkileyecek; özellikle de Summerville'e şu anda Serie A ekibi Roma'dan somut bir teklif gelmiş durumda.
Emery, forvet seçeneklerini değerlendiriyor
Raporda ayrıca, Garnacho ile ilgili transfer anlaşması gerçekleşmezse ya da oyuncu başka bir takımı tercih ederse, Villa’nın dikkatini Chelsea’nin bir başka forveti Nicolas Jackson’ı kadrosuna katmaya yöneltebileceği belirtiliyor. Emery, Villarreal’da birlikte çalıştıkları dönemden beri Jackson’ın uzun süredir hayranı ve Villa, bu forvet için kalıcı bir transfer olasılığını değerlendiriyor.
Jackson'ın takıma katılması halinde Villa, Ollie Watkins ve Tammy Abraham'ın yanı sıra forvet hattında üç ana seçeneğe sahip olacak; ancak uygun bir teklif gelmesi halinde Abraham satılabilir.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Villa yönetimi, 2026-27 sezonu başlamadan önce hücum kadrosunu tamamlamak için transfer piyasasında kararlı adımlar atmak zorundadır. Rogers gibi kilit bir oyuncunun yerini doldurmak, Emery’nin rekabet gücünü korumak amacıyla yeni transferlerini hızla takıma entegre etmesini gerektiriyor. Forvet arayışıyla ilgili stratejik kararların, Ağustos ortasında oynanacak Premier Lig’in ilk maç gününden önce tamamlanması bekleniyor; Villa, sezonun açılış maçını Brighton deplasmanında oynayacak.
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