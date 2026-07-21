Aston Villa, Chelsea ile Morgan Rogers’ın rekor bedelli satışında anlaşmaya vardıktan sonra Alejandro Garnacho’nun transferi konusunda sürpriz görüşmeler başlattı

Raporda ayrıca, Garnacho ile ilgili transfer anlaşması gerçekleşmezse ya da oyuncu başka bir takımı tercih ederse, Villa’nın dikkatini Chelsea’nin bir başka forveti Nicolas Jackson’ı kadrosuna katmaya yöneltebileceği belirtiliyor. Emery, Villarreal’da birlikte çalıştıkları dönemden beri Jackson’ın uzun süredir hayranı ve Villa, bu forvet için kalıcı bir transfer olasılığını değerlendiriyor.

Jackson'ın takıma katılması halinde Villa, Ollie Watkins ve Tammy Abraham'ın yanı sıra forvet hattında üç ana seçeneğe sahip olacak; ancak uygun bir teklif gelmesi halinde Abraham satılabilir.