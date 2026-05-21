Aston Villa, Avrupa Ligi’ni kazanmış ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantilemiş olmasına rağmen Morgan Rogers için 100 milyon sterlinlik transfer tekliflerini ‘değerlendirebilir’
Rogers, Avrupa Ligi finalindeki galibiyette gol attı
Son üç sezon boyunca bu prestijli turnuvaya birkaç kez katılma hakkı kazanıldı; 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kadar uzanan unutulmaz bir serüven yaşandı, ancak daha sonra turnuvanın şampiyonu olacak Paris Saint-Germain karşısında elenildi.
Bu sezon Avrupa kupası zaferi yaşandı ve Avrupa Ligi ustası Unai Emery, parlak teknik direktörlük kariyerinde bu kupayı beşinci kez kaldırdı. Finalde Freiburg 3-0 mağlup edildi ve İstanbul'da coşkulu kutlamalar yaşandı.
Rogers, bu yaz Dünya Kupası öncesinde, o maçta gol atan isimler arasındaydı. 23 yaşındaki oyuncu, büyük maçların adamı olduğunu ve düzenli olarak dünya elitleriyle omuz omuza oynamayı hak ettiğini kanıtlamaya devam ediyor.
Villa, Rogers için 100 milyon sterlinlik teklifleri değerlendirir mi?
Villa bu fırsatları sunabilir, ancak gözlerin hâlâ West Midlands’taki değerli oyuncularına çevrildiğinin de tam olarak farkındadır. Doğru bir fiyat teklif edildiğinde bu fırsatı değerlendirecekler mi, yoksa Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansı Rogers’ı mevcut ortamında tutacak mı?
Bu soru Hutton'a yöneltildiğinde, eski Villans bekçisi - WSN'nin izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada - şunları söyledi: “Bence her ikisi de biraz. Şu anda onun durumundaki bir oyuncu, bence o bir üst düzey oyuncu ve daha da iyiye gidecek.
“Villa'da ilerlemek için gerekli platformu buldu. Dünya Kupası'nda çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. En üst seviyede oynamak istersiniz. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı artık garantilendi, bu kesinlikle yardımcı olacaktır ama söylediklerinizde haklısınız.
“Eğer biri 100 milyon sterlinlik bir teklifle gelirse, kulüp bunu kadroya yeniden yatırım yapabileceği için değerlendirebilir. Onun gitmesini istemem ama bu kadar büyük bir teklif gelirse, kulübün bunu dinleyeceğinden eminim.”
Yaz transfer döneminde ilgi gösterilmesi bekleniyor
Bir başka eski Villa yıldızı, efsanevi forvet Andy Gray, daha önce GOAL’a Rogers’ın transferi konusunda yaşanabilecek rekabet hakkında şunları söylemişti: “Bence Morgan için bu büyük bir karar çünkü yetenekli olduğunu biliyorum. Bunu her hafta görüyoruz. Başarılı olmak istediğini biliyorum. Bunu görebiliyorum. Başkalarının sahip olmak isteyeceği muhteşem bir yeteneği var. Buna hiç şüphe yok.
“Onu transfer etmek için çok para gerekecek, bu bir gerçek. Ayrıca Unai Emery’nin onu tutmak için ne kadar ikna edici olabileceğine de bağlı. Ona şöyle derdim: ‘Dinle, ilerleyeceğiz, ilerliyoruz, son iki yılda kaydettiğimiz gelişmeye ve şu anda nerede oynadığımıza bir bak.
“Eğer onu geleceğinin Villa Park’ta olduğuna ikna edebilirlerse, bu harika olur. Ama onun kapısını çalacaklarından hiç şüphe yok, çünkü o muazzam yetenekli.”
Rogers'ın Aston Villa'daki sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?
Rogers’ın bir noktada La Liga’nın devlerinden Real Madrid gibi dünyanın en büyük takımlarından birine katılabileceği öne sürülüyor; ancak Villa, 27 numaralı simgesel oyuncusuyla 2031 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olduğu için onu satma konusunda hiçbir baskı altında değil.
Bu şartlar, onun piyasa değerini yüksek tutmaya yardımcı olurken, söz konusu değerin tek bir yönde ilerlemeye mahkum olduğu görülüyor. Villa'nın kararlılığı önümüzdeki transfer dönemlerinde sınanabilir, ancak 2025 PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan bu oyuncuyu ciddi bir mücadele vermeden elinden çıkarmayacağı kesin.