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Aston Villa, Arsenal ve Chelsea’nin transfer listesindeki Morgan Rogers için İngiltere rekoru niteliğinde bir transfer ücreti talep ediyor
Yeni bir İngiliz rekor değerlemesi
Telegraph gazetesine göre, Villa, ilgilenen kulüplere Rogers’ın 130 milyon sterlinin altındaki bir teklif karşılığında Villa Park’tan ayrılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden 23 yaşındaki oyuncu, muhteşem bir sezonun ardından Avrupa futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi.
Villa yönetiminin Rogers için belirlediği değer, geçen yaz Liverpool’un Alexander Isak için Newcastle United’a ödediği 125 milyon sterlinlik mevcut İngiliz rekorunu aşacak.
Piyasa enflasyonu ve yeniden satış hükümleri
Bu yüksek fiyat talebinin ardında yatan önemli bir faktör, Elliot Anderson’ın kısa süre önce 116 milyon sterline Manchester City’ye transfer olmasıdır. Villa, Rogers’ı satmak istememekte ve onun İngiltere milli takım arkadaşından daha değerli olduğuna inanmaktadır; kulüp, bu bedeli haklı çıkarmak için Rogers’ın milli takımda 18 kez forma giymiş olmasını – bu sayı Anderson’dan altı fazla – ve kıtasal sahnedeki istikrarlı performansını gerekçe göstermektedir.
Ayrıca, Villa’nın belirlediği değer, 2024 yılında 15 milyon sterlin karşılığında satılması durumunda Middlesbrough’a %20 satış payı ödenmesini öngören madde nedeniyle de etkileniyor. Kulüp, önemli bir net kâr elde etmek amacıyla taleplerini buna göre ayarladı; şimdi ise Arsenal ve Chelsea’nin bu kadar yüksek bir bedeli karşılamaya istekli olup olmadıklarına karar vermesi gerekiyor.
Arteta, Rogers’ı hedefliyor
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, bir başka başarılı iç saha sezonunun ardından orta saha seçeneklerini yenilemek için can atıyor ve 23 yaşındaki oyuncu, Gunners’ın en önemli hedefi haline geldi. Arteta, kulübün Premier Lig şampiyonluğunu korumaya çalışırken ve son Şampiyonlar Ligi finalindeki hayal kırıklığının üstesinden gelmeye çalışırken seçeneklerini güçlendirmek istiyor.
Kulübün transfer stratejisini yönetme görevi Andrea Berta’ya verilmiş durumda ve Berta, İngiltere milli takım oyuncusunu Emirates Stadyumu’na getirmek için ne yapılması gerektiğini artık tam olarak biliyor. Rogers’ın Aston Villa ile Haziran 2031’e kadar sözleşmesi olduğu için, Midlands kulübü bu değerli oyuncuyu satma konusunda herhangi bir baskı altında değil; bu durum da Arsenal’i, böylesine iddialı bir transferi finanse etmek için büyük isimleri elden çıkarmaları gerekip gerekmediğini düşünmeye zorluyor.
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Martinelli, Rogers’ın Arsenal’e transferinde bir rol oynayabilir mi?
Villa teknik direktörü Unai Emery, Rogers’ın kalıp kalmayacağına bakılmaksızın kanat bölgelerindeki seçeneklerini güçlendirmek istiyor. İspanyol teknik adam, Emirates’te görev yaptığı dönemde Brezilyalı Gabriel Martinelli ile çalışmış ve uzun süredir bu oyuncuya hayranlık duyuyor; ayrıca Arsenal’in teklifleri değerlendirmeye açık olabileceğinin de farkında. Ancak Martinelli’nin yüksek maaşı, halihazırda mali açıdan zorlu bir süreçten geçen kulüp için bir engel teşkil edebilir.
Villa teknik direktörü, PSG ile oynanacak UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında, ilk 11’e anında katkı sağlayabilecek oyunculara öncelik veriyor.