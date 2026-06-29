Aston Villa, Arsenal ve Chelsea’nin transfer listesindeki Morgan Rogers için İngiltere rekoru niteliğinde bir transfer ücreti talep ediyor

Telegraph gazetesine göre, Villa, ilgilenen kulüplere Rogers’ın 130 milyon sterlinin altındaki bir teklif karşılığında Villa Park’tan ayrılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden 23 yaşındaki oyuncu, muhteşem bir sezonun ardından Avrupa futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi.

Villa yönetiminin Rogers için belirlediği değer, geçen yaz Liverpool’un Alexander Isak için Newcastle United’a ödediği 125 milyon sterlinlik mevcut İngiliz rekorunu aşacak.



