Aston Villa 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Ya cesur ol ya da eve dön. Aston Villa’nın durumunda ise, neredeyse on yıldır ilk kez klasik bordo gövde ve gök mavisi kollu formadan uzaklaşması beklendiği için, evinde cesur bir adım atacak gibi görünüyor.

Bildirilen 2026-27 iç saha forması tasarımı, kulübün 1969 tarihli retro-klasik formalarından etkilenmiş ve geleneksel mavi kolları kaldırarak tamamen bordo bir görünüm kazanmış. Ayrıca, klasik polo yaka ve tek renkli soluk mavi kulüp arması da bulunuyor.

1969 görünümüne bir başka saygı duruşu olarak, bordo veya altın rengi detaylara sahip beyaz şort ve gök mavisi çorapların da forma setine eşlik edeceği düşünülüyor.

Aston Villa iç saha formalarının yaz başında (Mayıs sonu/Haziran başında) piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Yetişkinler için replika formaların başlangıç fiyatı yaklaşık 80 sterlin, oyuncuların giydiği orijinal versiyonların fiyatı ise 110 sterlin ve üzeri olacak.