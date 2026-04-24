Aston Villa 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 sezonu için yeni Aston Villa formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Aston Villa’nın 2026-27 sezonuna ait formalarının ilk detayları ortaya çıkmaya başladı; adidas, kulübün forma tasarımlarını üst üste üçüncü sezon da üstlenecek. Sızan tasarımlardan renk şemalarına, beklenen fiyatlara ve piyasaya çıkış tarihlerine kadar şu ana kadar ortaya çıkan her şeyi burada bulabilirsiniz

. GOAL ile birlikte, Morgan Rogers ve Ezri Konsa gibi oyuncuların gelecek sezon Villa Park’ta ve diğer sahalarda hangi formalarla sahaya çıkabileceğini inceleyelim.

Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmadı. Tüm detaylar sızıntılara ve ilk bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.


  • Aston Villa 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Ya cesur ol ya da eve dön. Aston Villa’nın durumunda ise, neredeyse on yıldır ilk kez klasik bordo gövde ve gök mavisi kollu formadan uzaklaşması beklendiği için, evinde cesur bir adım atacak gibi görünüyor.

    Bildirilen 2026-27 iç saha forması tasarımı, kulübün 1969 tarihli retro-klasik formalarından etkilenmiş ve geleneksel mavi kolları kaldırarak tamamen bordo bir görünüm kazanmış. Ayrıca, klasik polo yaka ve tek renkli soluk mavi kulüp arması da bulunuyor.

    1969 görünümüne bir başka saygı duruşu olarak, bordo veya altın rengi detaylara sahip beyaz şort ve gök mavisi çorapların da forma setine eşlik edeceği düşünülüyor.

    Aston Villa iç saha formalarının yaz başında (Mayıs sonu/Haziran başında) piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Yetişkinler için replika formaların başlangıç fiyatı yaklaşık 80 sterlin, oyuncuların giydiği orijinal versiyonların fiyatı ise 110 sterlin ve üzeri olacak.

  • Aston Villa 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Bazı Villa taraftarları, mevcut 2025-26 deplasman forması karşısında pek de heyecanlanmamış durumda; kulübün ağırlıklı olarak siyah olan temel rengi koruyacağı görülse de, yeni ve canlı üç renkli (bordo, gök mavisi ve sarı) detayların ekleneceği tahmin ediliyor. Ayrıca, iç saha formasında tam amblem yerine tek başına bir aslan arması kullanılacağı anlaşılıyor.

    Aston Villa deplasman forması da adidas'ın retro esintili "Elite" serisinin bir parçası olması bekleniyor. Bu sezon ünlü Trefoil logosunu taşıyan Birmingham kulübünün üçüncü formasıydı, ancak önümüzdeki sezon bu onuru deplasman forması kazanacak gibi görünüyor.

    Forma, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Temmuz veya Ağustos başında piyasaya çıkması bekleniyor. Orijinal oyuncu forması 110-120 sterlin, yetişkinler için replika forma ise 80-85 sterlin arasında satılması öngörülüyor.

  • Aston Villa 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Bu sezon göze çarpan Aston Villa deplasman forması ile üçüncü forması arasındaki koyu ve açık renk kontrastının korunacağı bildiriliyor.

    Üçüncü formanın, Villa Park'ın kapılarından esinlenerek tasarlanan, içinde girdap desenleri bulunan beyaz/çok açık mavi bir zemine sahip olması bekleniyor. Adidas Trefoil logosunun, renkli kulüp ambleminin üzerinde merkezi bir konumda yer alacak üç çizgili "dağ" versiyonuyla değiştirileceği öne sürülüyor.

    Üçüncü formanın, deplasman formasıyla benzer bir zaman çizelgesine göre, yani Temmuz sonu/Ağustos başında piyasaya çıkması bekleniyor ve replika formanın fiyatının 80 sterlin, orijinal versiyonun fiyatının ise 110 sterlin olacağı tahmin ediliyor.

