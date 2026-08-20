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Aston Villa home kit 1adidas

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Aston Villa 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü forma ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

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Aston Villa Women

2026-27 sezonu için yeni Aston Villa formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Aston Villa'nın 2026-27 formalarına dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı; adidas, Villa'nın yeni sezonu için cesur ve fazlasıyla retro yönelimler benimsiyor.

GOAL Aston Villa'nın yeni 2026-27 formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye göz atıyor: çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabileceği



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Aston Villa 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Aston Villa'nın 2026-27 sezonu için yeni iç saha forması, kökeni 1960'lara uzanan kulübün daha sıra dışı bordo-mavi tasarımlarını onurlandırıyor. 1960'lardan 2010'lara kadar arşivde yer alan formalardan ilham alan yeni tasarım, temiz ve zarif bir görünüm sunarken Villa'nın modern dönemde genellikle altın detaylarla tamamlanan ve giydiği raglan kollu iç saha formalarından da bir ayrışma yaratıyor. 

    Formanın lansmanına, forma tasarımından ilham alan kısa bir film eşlik ediyor. İkonik 60'lar Pathe tarzı belgesel formatını temel alan bu yapım, geleneksel dış sesi, hızlı temposu ve stiliyle anında tanınıyor. Film, kulüp etrafındaki pozitif enerjiyi yansıtırken antrenman sahasında gelecek sezon öncesi hazırlanan oyunculara odaklanıyor; ilk takım oyuncularına, teknik direktör Unai Emery'ye ve kulüp efsanelerine yer verirken, geçmiş Avrupa zaferlerine de uygun bir selam gönderiyor. 

    Forma, 28 Mayıs Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. Yetişkin replika formanın başlangıç fiyatı yaklaşık £80, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı ise £110'dan başlayacak.




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Aston Villa 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Aston Villa'nın 2026-27 deplasman forması tasarımı, Villa Park çevresinde bulunan ikonik gaz lambalarından ilham alıyor. Tamamen siyah forma, gaz lambası motifiyle takımın gelecek sezondaki deplasman maçlarında kullanacağı sade ama çarpıcı bir görünüm sunuyor. adidas Originals'ın trefoil logosu ve markanın üç çizgisi, altın detaylarla yer alırken, kulübün 1982 Avrupa Kupası zaferine gönderme yapan aslan amblemi ile yıldız da geleneksel kalkan olmadan özel bir armada kullanılıyor. 


  • Aston Villa 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Bu sezon Aston Villa'nın deplasman forması ile üçüncü forması arasında görülen koyu ve açık kontrastın korunacağı bildiriliyor.

    Üçüncü formanın, Villa Park'ın kapılarından ilham alan ve içine işlenmiş girdap desenine sahip beyaz/çok açık mavi bir tabana sahip olması bekleniyor. adidas'ın Trefoil logosunun yerini, kulübün renkli armasının üzerinde ve ortalanmış bir konumda yer alacak üç çizgili “dağ” versiyonunun alacağı öne sürüldü.

    Üçüncü formanın da deplasman formasıyla benzer bir takvimle, yani temmuz sonu/ağustos başında tanıtılmasını bekliyoruz ve replika formanın £80'dan, orijinal versiyonun ise £110'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

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