Aston Villa'nın 2026-27 sezonu için yeni iç saha forması, kökeni 1960'lara uzanan kulübün daha sıra dışı bordo-mavi tasarımlarını onurlandırıyor. 1960'lardan 2010'lara kadar arşivde yer alan formalardan ilham alan yeni tasarım, temiz ve zarif bir görünüm sunarken Villa'nın modern dönemde genellikle altın detaylarla tamamlanan ve giydiği raglan kollu iç saha formalarından da bir ayrışma yaratıyor.

Formanın lansmanına, forma tasarımından ilham alan kısa bir film eşlik ediyor. İkonik 60'lar Pathe tarzı belgesel formatını temel alan bu yapım, geleneksel dış sesi, hızlı temposu ve stiliyle anında tanınıyor. Film, kulüp etrafındaki pozitif enerjiyi yansıtırken antrenman sahasında gelecek sezon öncesi hazırlanan oyunculara odaklanıyor; ilk takım oyuncularına, teknik direktör Unai Emery'ye ve kulüp efsanelerine yer verirken, geçmiş Avrupa zaferlerine de uygun bir selam gönderiyor.

Forma, 28 Mayıs Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. Yetişkin replika formanın başlangıç fiyatı yaklaşık £80, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı ise £110'dan başlayacak.











