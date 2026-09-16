adidas, Aston Villa’nın forma tasarımını 2026-27 sezonu için cesur ve retro esintili bir yöne taşırken, Villa taraftarlarını yaklaşan sezon öncesinde heyecanlandıracak çok şey var.

Arşivlerden ilham alan iç saha görünümlerinden dikkat çekici deplasman ve üçüncü formalara kadar, GOAL, tasarım ilhamı, beklenen çıkış tarihleri, fiyatlar ve en yeni ürünlerin nereden satın alınacağı dahil Villa’nın yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.







