Aston Villa'nın 2026-27 sezonu için hazırlanan yeni iç saha forması, kökeni 1960'lara uzanan kulübün daha sıra dışı bordo-mavi tasarımlarını onurlandırıyor. 1960'lardan 2010'lara kadar arşivde yer alan formalardan ilham alan yeni tasarım, temiz ve zarif bir görünüm sunarken, Villa'nın modern dönemde giydiği ve genellikle altın detaylarla tamamlanan raglan kollu iç saha formalarından da ayrışıyor.
Formanın lansmanına, forma tasarımından ilham alan kısa bir film eşlik ediyor; geleneksel anlatıcı sesi, hızlı temposu ve tarzıyla anında tanınan, ikonik 60'lar Pathe belgesel formatı temel alınmış. Film, kulüp çevresindeki pozitif enerjiyi yansıtırken antrenman tesisinde yeni sezon öncesi hazırlanan oyunculara odaklanıyor; A takım oyuncuları, teknik direktör Unai Emery ve kulüp efsanelerine yer verirken, geçmiş Avrupa zaferlerine de yerinde bir gönderme yapıyor.
Forma, 28 Mayıs Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. Yetişkin replika formanın başlangıç fiyatı yaklaşık £80, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı ise £110'dan başlayacak.