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Aston Villa home kit 1adidas

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Aston Villa 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü forma ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

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Aston Villa
Aston Villa Women

2026-27 sezonunda Aston Villa'nın yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

adidas, Aston Villa’nın forma tasarımını 2026-27 sezonu için cesur ve retro esintili bir yöne taşırken, Villa taraftarlarını yaklaşan sezon öncesinde heyecanlandıracak çok şey var.

Arşivlerden ilham alan iç saha görünümlerinden dikkat çekici deplasman ve üçüncü formalara kadar, GOAL, tasarım ilhamı, beklenen çıkış tarihleri, fiyatlar ve en yeni ürünlerin nereden satın alınacağı dahil Villa’nın yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Aston Villa'nın 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Aston Villa'nın 2026-27 sezonu için hazırlanan yeni iç saha forması, kökeni 1960'lara uzanan kulübün daha sıra dışı bordo-mavi tasarımlarını onurlandırıyor. 1960'lardan 2010'lara kadar arşivde yer alan formalardan ilham alan yeni tasarım, temiz ve zarif bir görünüm sunarken, Villa'nın modern dönemde giydiği ve genellikle altın detaylarla tamamlanan raglan kollu iç saha formalarından da ayrışıyor. 

    Formanın lansmanına, forma tasarımından ilham alan kısa bir film eşlik ediyor; geleneksel anlatıcı sesi, hızlı temposu ve tarzıyla anında tanınan, ikonik 60'lar Pathe belgesel formatı temel alınmış. Film, kulüp çevresindeki pozitif enerjiyi yansıtırken antrenman tesisinde yeni sezon öncesi hazırlanan oyunculara odaklanıyor; A takım oyuncuları, teknik direktör Unai Emery ve kulüp efsanelerine yer verirken, geçmiş Avrupa zaferlerine de yerinde bir gönderme yapıyor. 

    Forma, 28 Mayıs Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. Yetişkin replika formanın başlangıç fiyatı yaklaşık £80, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı ise £110'dan başlayacak.




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Aston Villa 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Aston Villa'nın 2026-27 deplasman forması tasarımı, Villa Park'ın çevresinde bulunan ikonik gaz lambalarından ilham alıyor. Tamamen siyah forma, gaz lambası motifine sahip ve takımın yaklaşan sezonda deplasman maçlarında giyeceği forma için sade ama çarpıcı bir görünüm ortaya koyuyor. adidas Originals'ın trefoil logosu ve markanın üç şeridi altın detaylarla yer alırken, kulübün 1982 Avrupa Kupası zaferine gönderme yapan aslan amblemi ile yıldızın geleneksel kalkan olmadan kullanıldığı özel bir arma da formayı tamamlıyor. 


  • Aston Villa 2026-27 third kit adidas

    Aston Villa'nın 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Aston Villa'nın 2026/27 sezonu adidas üçüncü forması, Villa Park'ın ünlü Holte End tribünündeki tuğla işçiliği mozaik desenlerinden ilham alan, ton sür ton ve karmaşık bir kıvrım grafiğiyle süslenmiş yumuşak bir "Glow Blue" zemin içeriyor. Bisiklet yaka, kol manşetleri ve omuz şeritlerinde klasik bordo detaylar yer alıyor.

    Forma, ortalanmış bir adidas logosu, modern Villa arması ve arka yaka çizgisinin altında bordo bir Holte End illüstrasyonuyla tamamlanıyor. Mavi detaylı bordo şort ve buna uyumlu bordo çoraplar da tam seti tamamlıyor.


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