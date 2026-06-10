Asprilla: "Parma'daki ilk aylarında Crespo adeta bir odun gibiydi, ödü kopuyordu. Sonra ona Kolombiyalı bir arkadaşımı tanıştırdım ve o günden sonra gol atmayı hiç bırakmadı"

İşte parmalive.com sitesinde yer alan sözleri: “İlk aylarda insanlar Crespo’ya hakaret ediyordu, topu bile durduramıyordu. Sanki bir kütük gibiydi… Korkmuştu, çaresizdi. Ona Parma’da kiminle yaşadığını sordum, o da bana ailesiyle birlikte olduğunu söyledi. Kız arkadaşını sordum, o da Arjantin’de olduğunu ama umursamadığını, sadece gol atmak istediğini söyledi. Onu ne zamandır görmediğini sordum, o da bana yaklaşık altı ay olduğunu söyledi. ‘Bu zihinsel bir sorun’ diye düşündüm. Kolombiyalı kız arkadaşlarım vardı, o günlerde Parma'da olan birini aradım. Onları tanıştırdım ve Crespo ile çıkmasını istedim. Çıkmaya başladılar ve o andan itibaren Hernan gol atmayı hiç bırakmadı. Sorun çözüldü!”