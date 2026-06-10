Parma ve Kolombiya milli takımının eski forveti Tino Asprilla, eski milli takım arkadaşı Carlos Valderrama ile bir röportajda yer aldı. Röportajda, coşkulu tavırlarıyla da her zaman gündemde olan kariyerine dair pek çok anekdotun yanı sıra, Hernan Crespo’nun Emilia’da geçirdiği döneme ilişkin oldukça ilginç bir olayı da anlattı.
Çeviri:
Asprilla: "Parma'daki ilk aylarında Crespo adeta bir odun gibiydi, ödü kopuyordu. Sonra ona Kolombiyalı bir arkadaşımı tanıştırdım ve o günden sonra gol atmayı hiç bırakmadı"
ANEKDOT
İşte parmalive.com sitesinde yer alan sözleri: “İlk aylarda insanlar Crespo’ya hakaret ediyordu, topu bile durduramıyordu. Sanki bir kütük gibiydi… Korkmuştu, çaresizdi. Ona Parma’da kiminle yaşadığını sordum, o da bana ailesiyle birlikte olduğunu söyledi. Kız arkadaşını sordum, o da Arjantin’de olduğunu ama umursamadığını, sadece gol atmak istediğini söyledi. Onu ne zamandır görmediğini sordum, o da bana yaklaşık altı ay olduğunu söyledi. ‘Bu zihinsel bir sorun’ diye düşündüm. Kolombiyalı kız arkadaşlarım vardı, o günlerde Parma'da olan birini aradım. Onları tanıştırdım ve Crespo ile çıkmasını istedim. Çıkmaya başladılar ve o andan itibaren Hernan gol atmayı hiç bırakmadı. Sorun çözüldü!”
CRESPO PARMA'DA
River Plate'den transfer edilen Hernan Crespo, 1996'dan 2000'e kadar Parma forması giydi ve ardından 2010'dan 2012'ye kadar kariyerini tamamladı; toplamda 201 maça çıktı ve 94 gol attı. Emilia kulübüyle 1999'da bir UEFA Kupası (Moskova'daki Marsilya ile oynanan finalde de gol attı), aynı sezon bir İtalya Kupası ve son olarak bir İtalya Süper Kupası kazandı.