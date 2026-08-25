İki kulüp anlaşmaya varmaya çalışıyor; transferin formülünün ve oyuncunun bu destinasyona onay verip vermeyeceğinin netleşmesi gerekiyor. Daha önce onun için devreye giren kulüpler arasında Monza da vardı.





2002 doğumlu olan Asllani, son döneminde Beşiktaş formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik katkı verdi. Inter'e Empoli'den gelmişti ancak yıllar içinde önce Brozovic , ardından da Calhanoglu nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı.





Onun için UAE Pro League'de yüksek maaşlı bir sözleşme hazır, Inter ise bonservisiyle satış için bastırıyor. Önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeler bekleniyor.