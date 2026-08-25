İki kulüp anlaşmaya varmaya çalışıyor; transferin formülünün ne olacağı ve oyuncunun bu destinasyona onay verip vermeyeceği netleşmeli. Daha önce onunla ilgilenen kulüpler arasında Monza da vardı.





Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, BAE kulübü ile Inter arasında Kristjan Asllani için şimdiden sözlü anlaşma sağlandı: transferin, 2 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli şartlarda zorunlu hale gelecek 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu temelinde tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle, transfere kapıyı açan oyuncuyla birlikte detaylar üzerinde çalışılıyor.





2002 doğumlu Asllani, son deneyiminde Beşiktaş formasıyla 33 maça çıktı, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Empoli'den Inter'e gelmişti ancak yıllar içinde önce Brozovic, ardından da Calhanoglu nedeniyle geri planda kaldı.





Onun için BAE Pro League'de yüksek ücretli bir sözleşme hazır, Inter bonservisiyle satış için bastırıyor ancak bu formüle de razı olur: önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeler bekleniyor.