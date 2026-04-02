Sezon ilerledikçe ve Madrid'e transferi herkesin bildiği bir sır haline geldikçe, Mbappe'nin Ligue 1'deki süreleri azalmaya başladı. Luis Enrique o dönemde, takımın "Kylian olmadan oynamayı öğrenmesi" gerektiğini söyleyen ünlü sözleriyle dikkat çekti; yıldız oyuncuyu sık sık oyundan alırken ya da lig maçlarında yedek kulübesinde başlatıp, onu Avrupa maçları için sakladı.

Mbappe, bu durumun İspanyol teknik adamın yönetiminde zirveye ulaşmasını engellediğini itiraf etti. "Biliyorsunuz, aramızda iyi bir ilişki var. Ayrılma kararını verdikten sonra, son üç dört ay boyunca hiç oynamadım, beni sadece Şampiyonlar Ligi için sakladı," dedi. "Kafamın yarısı burada (Paris'te), yarısı orada (Madrid'de) idi, bu yüzden teknik olarak bundan faydalanamadım. Bir futbol hayranı olarak fayda sağladım; futbolu sevdiğim için dışarıdan izlemekten keyif aldım. Gördüğünüz gibi, futbolu seviyorsanız, nerede olursanız olun izlersiniz."







