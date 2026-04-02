"Aslında pek fayda görmedim" - Kylian Mbappé, PSG'den ayrılıp Real Madrid'e katıldığından iki yıl sonra Luis Enrique hakkındaki gerçek düşüncelerini açıkladı
Paris'te inişli çıkışlı bir son yıl
Aurélien Tchouaméni ve Achraf Hakimi ile "The Bridge" podcast'inde konuşan Mbappé, PSG teknik direktörüyle olan ilişkisi sorulduğunda şöyle dedi: "Luis Enrique mükemmel bir teknik direktör, düşündüğünü açıkça söylüyor. Ne yazık ki, onunla geçirdiğim son yıl inişler ve çıkışlarla doluydu, bu yüzden ondan tam olarak yararlanamadım."
"Damokles'in kılıcı" altında yaşamak
Mbappe ile PSG yönetimi arasındaki gerginlik, yaz dönemi hazırlık turunda A takım kadrosuna alınmamasıyla başlayan 2023-24 sezonu boyunca açıkça hissediliyordu. Mbappe bu dönemi "çatı katında" olarak nitelendirdi; bu durum, Luis Enrique’nin taktik sistemine tam olarak uyum sağlamasını engelledi.
"İlk ay orada değildim, çatı katındaydım. Geri döndüğümde kendime şöyle dedim: Üzerimde Damokles'in kılıcı var, her an kafamı kesip beni tekrar gönderebilirler," diye açıkladı Mbappe. Bu belirsizlik, forvetin Luis Enrique'nin özel taleplerine tam olarak uyum sağlamasını zorlaştıran bir ortam yarattı.
Dağınık dikkat ve taktiksel sınırlamalar
Sezon ilerledikçe ve Madrid'e transferi herkesin bildiği bir sır haline geldikçe, Mbappe'nin Ligue 1'deki süreleri azalmaya başladı. Luis Enrique o dönemde, takımın "Kylian olmadan oynamayı öğrenmesi" gerektiğini söyleyen ünlü sözleriyle dikkat çekti; yıldız oyuncuyu sık sık oyundan alırken ya da lig maçlarında yedek kulübesinde başlatıp, onu Avrupa maçları için sakladı.
Mbappe, bu durumun İspanyol teknik adamın yönetiminde zirveye ulaşmasını engellediğini itiraf etti. "Biliyorsunuz, aramızda iyi bir ilişki var. Ayrılma kararını verdikten sonra, son üç dört ay boyunca hiç oynamadım, beni sadece Şampiyonlar Ligi için sakladı," dedi. "Kafamın yarısı burada (Paris'te), yarısı orada (Madrid'de) idi, bu yüzden teknik olarak bundan faydalanamadım. Bir futbol hayranı olarak fayda sağladım; futbolu sevdiğim için dışarıdan izlemekten keyif aldım. Gördüğünüz gibi, futbolu seviyorsanız, nerede olursanız olun izlersiniz."
PSG teknik direktörüne duyulan saygı devam ediyor
Mbappe, Luis Enrique’nin taktiksel zekasını da hemen övdü. İspanyol teknik adamın zorlu yapısı, Mbappe’ye NBA efsanesi Michael Jordan gibi savunma yapması için meydan okuduğu ve rakiplere daha yoğun bir pres uygulaması için onu teşvik ettiği bir belgeselde öne çıkmıştı.
Mbappe, eski Barcelona teknik direktörüne duyduğu profesyonel saygıyı yineleyerek sözlerini tamamladı. Fransız oyuncu, "Ben pek fayda sağlayamadım ama o iyi bir teknik direktör, futboldan gerçekten anlıyor" dedi. Artık Santiago Bernabeu'daki hayatına alışan Mbappe'nin düşünceleri, modern tarihin en çok ses getiren transfer hikayelerinden birinin zihinsel yüküne dair nadir bir bakış açısı sunuyor.