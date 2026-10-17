Madrid, Liga Disiplin Kurulu'nun Vinicius'a verdiği dört maçlık men cezasıyla ağır darbe aldı. Bu ağır ceza, Vinicius'un kısa süre önce kırmızı kart görmesinin ardından geldi. Olay, Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyette yaşandı.

26 yaşındaki Brezilyalı, bu sezon ligde çıktığı sekiz maçta yalnızca bir gol atarak şu ana kadar en iyi formunu yakalamakta zorlandı. Uzun süre forma giyemeyecek olması, yurt içindeki birkaç kritik maç için hücum hattında değişikliğe gidilmesini zorunlu kılacak.

Cezanın süresi, kırmızı kart görmesine yol açan olayın ciddiyetini yansıtıyor. Bu durum, puan tablosunun zirvesindeki mücadelesini sürdürmek isteyen kulüp için büyük bir sorun yaratıyor.