AFP
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“Aslında oldukça memnunum”: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan Vinicius Junior’ın dört maçlık cezası nedeniyle Liga’ya iğneleyici gönderme
Pahalıya mal olan kırmızı kart
Madrid, Liga Disiplin Kurulu'nun Vinicius'a verdiği dört maçlık men cezasıyla ağır darbe aldı. Bu ağır ceza, Vinicius'un kısa süre önce kırmızı kart görmesinin ardından geldi. Olay, Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyette yaşandı.
26 yaşındaki Brezilyalı, bu sezon ligde çıktığı sekiz maçta yalnızca bir gol atarak şu ana kadar en iyi formunu yakalamakta zorlandı. Uzun süre forma giyemeyecek olması, yurt içindeki birkaç kritik maç için hücum hattında değişikliğe gidilmesini zorunlu kılacak.
Cezanın süresi, kırmızı kart görmesine yol açan olayın ciddiyetini yansıtıyor. Bu durum, puan tablosunun zirvesindeki mücadelesini sürdürmek isteyen kulüp için büyük bir sorun yaratıyor.
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Mourinho'nun alaycı yanıtı
Mourinho, açık sözlülüğüyle tanınıyor ve oyuncusuna verilen uzun süreli men cezası sorulduğunda da sözünü sakınmadı. Portekizli teknik direktör, durumu oldukça alaycı bir dille değerlendirdi.
“Dört maçlık cezaya gelince, aslında oldukça memnunum,” diyen Mourinho, gazetecilere şöyle konuştu: “Ona daha da fazla ceza vereceklerini düşünmüştüm! Real Madrid itiraz edince cezaya bir iki maç daha ekleyebileceklerini bile bekliyordum. Sanki ‘Sakin ol, sessiz kal. Dört maç cezan var, artık tek kelime daha etme’ diyorlar.”
Kritik El Clasico'yu kaçırıyor
Bu dört maçlık cezanın en ağır sonucu, Vinicius'un ezeli rakip Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'yu kaçıracak olması. Bu kadar önemli bir maçta onun kalibresindeki bir oyuncudan yoksun kalmak büyük bir darbe.
Barcelona ile oynanan maçlar, İspanya'daki şampiyonluk yarışının gidişatını sık sık belirler. Real Madrid'in başlıca hücum kozlarından birini kullanamayacak olması, daha maç başlamadan takımı belirgin bir dezavantaja sokuyor.
Kulüp, cezayı hafifletme umuduyla itiraz etmişti ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı. Real Madrid şimdi yıldız kanat oyuncusu olmadan zorlu bir maç serisini geride bırakmak zorunda.
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Acil çözümler aranıyor
Mourinho, önümüzdeki haftalarda Vinicius'un sol kanattaki yokluğunu telafi edecek taktiksel bir çözüm bulmak zorunda. Dinamik Brezilyalı hücum oyuncusunun yokluğuyla baş etmeye çalışırken kadronun sınırları zorlanacak. Şimdi gözler, Mourinho'nun ilk 11'ini nasıl yeniden şekillendireceğine çevrilecek.
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