Real Madrid'in forveti, 58. dakikada Senegal'den Sadio Mane tarafından ceza sahası içinde düşürülmüştü. İranlı hakem Alireza Faghani, bu ikili mücadelenin ardından saha kenarındaki ekrandan olayı kendisi izledikten sonra köşe vuruşu kararı verdi – oysa bu sırada bir temas olduğunu fark etmiş olması gerekirdi.
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"Aslında böyle bir kelimeyi hiç kullanmam": Thomas Müller, Kylian Mbappé aleyhindeki karara şaşkın - Hakem kafa karışıklığına neden oldu
Ancak bu hareket, hakem için görünüşe göre yetersiz kalmıştı. Sahaya geri dönerken İranlı hakem, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda bir kargaşaya neden oldu. Faghani, penaltı kararı verildiğinde her zamanki gibi penaltı noktasını işaret etti. Fransız taraftarlar sevinç çığlıkları attı, FC Barcelona’nın sağ bek oyuncusu Joules Kounde bile alkışladı. Ancak hem stadyumda hem de televizyonda anonsu neredeyse duyulmayan Faghani, taç atışı kararı verdi ve topun Senegal’de kalmasına hükmetti.
Ancak bu görüşte neredeyse tek başınaydı. Mbappé yüksek sesle itiraz edip eliyle reddedici hareketler yaparken, MagentaTV'de İranlı hakeme sadece uzman Robert Andrich katılıyordu. "Bu bana yetmez," dedi Bayer Leverkusen'in kaptanı. Yorumcu Wolff Fuss ise yavaş çekim görüntülerinden sonra Mbappé'nin tarafını tuttu.
Müller de aynı görüşteydi. “Bu kesinlikle kusursuz bir faul. Maç sırasında ve özellikle de maç sonrası video incelemesinde bunu nasıl görmemek mümkün olabilir, benim için tam bir muamma,” diye açıkladı uzun süredir FC Bayern München’de forma giyen oyuncu, uzman sıfatıyla ve şöyle vurguladı: “Bu – ki normalde böyle bir kelimeyi asla kullanmam – skandal, bunun penaltı olmaması.”
Mbappé, hatalı kararın hemen ardından Fransa’yı kurtardı – ve rekoru kırdı
Hakem uzmanı Patrick Ittrich de bunun bir hatalı karar olduğunu belirtti. "Mbappé yüksek hızla içeri giriyor, rakip kayarak müdahale ediyor ve ayağının alt kısmıyla dizine çarpıyor. Bu kadar yüksek hızda içeri giren bir oyuncu için bu açık bir penaltıdır. Hakemin yaptığı hareket de pek uygun değildi," dedi. Müller ise şöyle açıkladı: "Bir oyuncunun faul sayılması için temas edilmesi gerekip gerekmediği tartışılıyorsa: Temas olmasa bile, rakip oyuncunun yolunu kesiyor. Mbappe, bu durumdan sakatlanmadan çıkmaya çalışıyor." Mats Hummels de öncekilerin görüşüne katıldı: "O anı izlerseniz, bu açık bir penaltıdır. O hızda Mbappé'nin yolunu kesiyor. Mbappé bacağın üzerinden atlıyor, ama yine de temas oluyor."
Sonuçta Fransa için bunun bir önemi yok gibi görünüyor. Çünkü yaklaşık sekiz dakika sonra Mbappe, Olise’nin muhteşem pasının ardından takımını kurtardı ve 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın bitimine kısa bir süre kala da ikinci golünü atarak skoru 3-1’e getirdi ve böylece ülkesinin tek başına en çok gol atan oyuncusu oldu. Üstelik Miroslav Klose’nin Dünya Kupası rekoruna da sadece iki gol kaldı.