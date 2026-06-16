"Aslında böyle bir kelimeyi hiç kullanmam": Thomas Müller, Kylian Mbappé aleyhindeki karara şaşkın - Hakem kafa karışıklığına neden oldu

Ancak bu hareket, hakem için görünüşe göre yetersiz kalmıştı. Sahaya geri dönerken İranlı hakem, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda bir kargaşaya neden oldu. Faghani, penaltı kararı verildiğinde her zamanki gibi penaltı noktasını işaret etti. Fransız taraftarlar sevinç çığlıkları attı, FC Barcelona’nın sağ bek oyuncusu Joules Kounde bile alkışladı. Ancak hem stadyumda hem de televizyonda anonsu neredeyse duyulmayan Faghani, taç atışı kararı verdi ve topun Senegal’de kalmasına hükmetti.

Ancak bu görüşte neredeyse tek başınaydı. Mbappé yüksek sesle itiraz edip eliyle reddedici hareketler yaparken, MagentaTV'de İranlı hakeme sadece uzman Robert Andrich katılıyordu. "Bu bana yetmez," dedi Bayer Leverkusen'in kaptanı. Yorumcu Wolff Fuss ise yavaş çekim görüntülerinden sonra Mbappé'nin tarafını tuttu.

Müller de aynı görüşteydi. “Bu kesinlikle kusursuz bir faul. Maç sırasında ve özellikle de maç sonrası video incelemesinde bunu nasıl görmemek mümkün olabilir, benim için tam bir muamma,” diye açıkladı uzun süredir FC Bayern München’de forma giyen oyuncu, uzman sıfatıyla ve şöyle vurguladı: “Bu – ki normalde böyle bir kelimeyi asla kullanmam – skandal, bunun penaltı olmaması.”