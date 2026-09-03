Aslanlar yere serildi! Millwall, Wrexham karşısında aldığı kâbus gibi 3-0'lık yenilgide 11 sakatlıkla sarsıldı

Millwall, The Den'de kabus gibi bir gece yaşadı; büyüyen sakatlık krizi, Wrexham'a karşı alınan 3-0'lık Championship yenilgisinde büyük rol oynadı. Hollywood oyuncusu Ryan Reynolds'ın başkan olarak ortak sahiplerinden biri olduğu kulübe karşı oynanan maç öncesinde Lions, sekiz kıdemli oyuncusunu zaten sakatlık nedeniyle kaybetmişti ve bu da ciddi taktiksel değişiklikleri zorunlu kılmıştı.

Kanatlarda oynayabilecek futbolcuların yokluğu nedeniyle Millwall, maça Caleb Taylor, Jake Cooper ve Endonezya milli takım savunmacısı Elkan Baggott'un yer aldığı üçlü stoper hattıyla başladı. Ancak karşılaşma sırasında Casper de Norre, Josh Coburn ve oyuna sonradan giren Zak Lovelace'ın da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla sorunlar çok daha ciddi bir hâl aldı.

Yeni sakatlıklarla birlikte Millwall'un forma giyemeyen oyuncu sayısı şaşırtıcı biçimde 11 kıdemli takım üyesine yükseldi. Wrexham, ev sahibinin fiziksel düşüşünden tam anlamıyla faydalandı ve bir kendi kalesine gol, Kieffer Moore'un golü ve Jacques Ekomie'nin fileleri havalandırmasıyla sezonun ilk lig galibiyetini aldı.



