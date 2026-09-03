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Millwall v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

Aslanlar yere serildi! Millwall, Wrexham karşısında aldığı kâbus gibi 3-0'lık yenilgide 11 sakatlıkla sarsıldı

Championship
Wrexham
Millwall

Millwall, The Den'de felaket bir gece yaşadı; ağır sakatlık krizi, Wrexham'a 3-0 yenildikleri maçta onları çaresiz bıraktı. Teknik direktör Alex Neil, üç oyuncusunun daha oyundan çıkmak zorunda kaldığını gördü ve bu durum, takım üzerindeki büyük fiziksel yıpranmanın ortasında kadrosunu ciddi şekilde eksiltti.

  • Sakatlık kâbusu İngiltere'yi rahatsız ediyor

    Millwall, The Den'de kabus gibi bir gece yaşadı; büyüyen sakatlık krizi, Wrexham'a karşı alınan 3-0'lık Championship yenilgisinde büyük rol oynadı. Hollywood oyuncusu Ryan Reynolds'ın başkan olarak ortak sahiplerinden biri olduğu kulübe karşı oynanan maç öncesinde Lions, sekiz kıdemli oyuncusunu zaten sakatlık nedeniyle kaybetmişti ve bu da ciddi taktiksel değişiklikleri zorunlu kılmıştı.

    Kanatlarda oynayabilecek futbolcuların yokluğu nedeniyle Millwall, maça Caleb Taylor, Jake Cooper ve Endonezya milli takım savunmacısı Elkan Baggott'un yer aldığı üçlü stoper hattıyla başladı. Ancak karşılaşma sırasında Casper de Norre, Josh Coburn ve oyuna sonradan giren Zak Lovelace'ın da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla sorunlar çok daha ciddi bir hâl aldı.

    Yeni sakatlıklarla birlikte Millwall'un forma giyemeyen oyuncu sayısı şaşırtıcı biçimde 11 kıdemli takım üyesine yükseldi. Wrexham, ev sahibinin fiziksel düşüşünden tam anlamıyla faydalandı ve bir kendi kalesine gol, Kieffer Moore'un golü ve Jacques Ekomie'nin fileleri havalandırmasıyla sezonun ilk lig galibiyetini aldı.


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    Neil, kadronun zayıflamasından yakınıyor

    Millwall teknik direktörü Alex Neil, son düdüğün ardından büyük hayal kırıklığını dile getirirken, eşi benzeri görülmemiş sakatlık yükünün takım uyumunu nasıl bozduğunu anlattı. Dizilişini değiştirmek ve savunmada Baggott, Cooper ve Taylor'ın da yer aldığı geçici bir düzen kurmak zorunda kalan Neil, kadrosunun artık sınırına dayandığını kabul etti.

    Neil, "Bu sinir bozucu çünkü sahaya bir takım çıkarıp bu seviyede rekabetçi olmaya çalışmak açısından muhtemelen kadronun son üçte birlik bölümüne kadar düşmüş durumdayız" dedi. "Bu kesinlikle şu anda bize yardımcı olmuyor. Bu akşam, hazır durumda geniş alanda oynayan oyuncularımız olmadığı için dizilişimizi değiştirdik."

    Neil sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuç olarak köklü değişiklikler yapmak zorunda kaldık ve bunun yarattığı zorluk da sahadaki oyuncular arasındaki uyumun zayıflaması oluyor. Wrexham gibi tecrübeli bir takıma karşı oynadığınızda, bu işi daha da zorlaştırıyor."

  • Savunma hattı tamamen kısıtlandı

    Millwall'daki kadro erimesinin boyutu sahada açıkça görüldü; ev sahibi ekip 90 dakika boyunca isabetli tek bir şut bile çekemedi. Phil Parkinson'ın disiplinli Wrexham'ı, Millwall'u sadece 0,24'lük son derece düşük bir beklenen gol değerinde tuttu.

    Millwall, Tristan Crama, Derek Mazou-Sacko, Alfie Doughty, Mathis Servais, Ryan Leonard, Mihailo Ivanovic, Lukas Jensen ve Luke Cundle gibi kilit isimlerden zaten yoksundu. Maç sırasında üç ek seçeneğin daha kaybedilmesi, ev sahibi ekibin ikinci yarıda geri dönüş yapma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

    Konuk ekip mücadeleyi baştan sona tamamen kontrol altında tuttu, sezonun ilk gol yemediği maçını çıkarırken Championship tablosunda 11'inciliğe yükseldi.

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  • Millwall v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Zorlu bir fikstür onları bekliyor

    Millwall, yaklaşan milli ara öncesinde tüm kulvarlarda oynayacağı beş maçla son derece zorlu bir dönemi atlatabilmek için artık acil çözümler bulmak zorunda. Neil'in, Endonezya milli oyuncusu Baggott gibi savunmanın kilit isimlerini de içeren ciddi ölçüde daralmış kadrosu, rekabetçi kalabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

    Bu sırada Wrexham, Londra'daki baskın performansının üzerine koyarak play-off sıralarına doğru ilerlemeyi hedefleyecek.

    Millwall, bir sonraki Championship maçı öncesinde oyuncularını iyileştirmek için sağlık ekibiyle yoğun bir çalışma yürütecek.

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