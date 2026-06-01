Williamson bu sezon pek çok sakatlık sorunuyla boğuşmak zorunda kaldı. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası zaferi sırasında yaşadığı bir diz sakatlığıyla sezona başlayan oyuncu, bu nedenle Aralık ayına kadar sahaya çıkamadı. Geri dönüşünden birkaç hafta sonra, onu bir ay daha sahalardan uzak tutacak bir baldır sakatlığı geçirdi; ardından da bir hamstring sakatlığı nedeniyle beş hafta sahalardan uzak kaldı.

Williamson, Lyon ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçı için bu sakatlıktan zamanında kurtuldu, ancak 2 Mayıs'ta Arsenal'in Fransız devine yenilmesinden bu yana sadece bir dakika sahada kaldı ve 16 Mayıs'ta Liverpool karşısında yedek kulübesinde oturarak Kadınlar Süper Ligi sezonunu tamamladı.

İngiltere kaptanı, geçen ay İspanya ve Ukrayna ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri için Wiegman'ın kadrosuna yine seçilmişti, ancak şimdi kadrodan çekilmek zorunda kaldı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, "oynayabilmek için rehabilitasyon programına uymuş, ancak hamstring sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı" belirtildi.