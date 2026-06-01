Aslanlar için büyük darbe! Sarina Wiegman'ın takımının Lauren James'in durumunu endişeyle beklediği bu dönemde, İngiltere kaptanı Leah Williamson, İspanya ile oynanacak hayati Dünya Kupası eleme maçında kadroda yer alamayacak iki isimden biri oldu
Williamson için zorlu sezonda bir başka sakatlık talihsizliği
Williamson bu sezon pek çok sakatlık sorunuyla boğuşmak zorunda kaldı. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası zaferi sırasında yaşadığı bir diz sakatlığıyla sezona başlayan oyuncu, bu nedenle Aralık ayına kadar sahaya çıkamadı. Geri dönüşünden birkaç hafta sonra, onu bir ay daha sahalardan uzak tutacak bir baldır sakatlığı geçirdi; ardından da bir hamstring sakatlığı nedeniyle beş hafta sahalardan uzak kaldı.
Williamson, Lyon ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçı için bu sakatlıktan zamanında kurtuldu, ancak 2 Mayıs'ta Arsenal'in Fransız devine yenilmesinden bu yana sadece bir dakika sahada kaldı ve 16 Mayıs'ta Liverpool karşısında yedek kulübesinde oturarak Kadınlar Süper Ligi sezonunu tamamladı.
İngiltere kaptanı, geçen ay İspanya ve Ukrayna ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri için Wiegman'ın kadrosuna yine seçilmişti, ancak şimdi kadrodan çekilmek zorunda kaldı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, "oynayabilmek için rehabilitasyon programına uymuş, ancak hamstring sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı" belirtildi.
İngiltere için bir darbe, ancak Wembley'deki galibiyetten alınacak bir güven
Bu, gruptaki tek otomatik eleme hakkını elde etmek için en avantajlı konumda bulunan ancak bu konumunu korumak için Cuma günü İspanya'da alacağı sonuçla belirleyecek olan Lionesses için büyük bir darbe. Bu hedeflerine ulaşma yolunda Williamson'dan yoksun kalmak bir aksilik olsa da, onun yerine West Ham'ın savunma oyuncusu Grace Fisk kadroya çağrıldı.
Ancak İngiltere, Mart ayında Williamson olmadan La Roja'yı mağlup etmişti. Wembley'de 1-0 kazanılan maçta Lotte Wubben-Moy ve Esme Morgan'dan oluşan stoper ikilisi muhteşem bir performans sergilemişti. Bu durum, kaptanları olmadan bu kadar kaliteli bir rakibi kısa süre önce mağlup ettiklerini bilen tüm takıma Cuma günkü maça girerken güven verecektir.
Keating de Williamson gibi İspanya gezisinden çekildi
Williamson tek çekilen isim değil. Khiara Keating de geçen hafta Manchester City antrenmanında geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle İspanya deplasmanı kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. 21 yaşındaki oyuncu, Cityzens'in bu sezon FA Cup'ta finale yükselmesine yardımcı olmak için tüm maçlarda ilk 11'de yer almış ve Pazar günü Wembley'de ilk kez forma giymeye hazırdı. Ancak, kadroda sürpriz bir şekilde yer almadı ve Japon milli takım oyuncusu Ayaka Yamashita onun yerini aldı ve Brighton'ı 4-0 yendikleri maçta kalesini gole kapatarak lig ve kupa dublesini garantiledi.
O sırada sakatlığın ne kadar ciddi olduğu belli değildi ancak Keating'in beyin sarsıntısı sonrası sahalara dönüş protokollerini uyguladığı ve önümüzdeki hafta Ukrayna ile oynanacak maçta sahalara dönebileceği doğrulandı. Bunun sonucunda Brighton kalecisi Sophie Baggaley kadroya çağrıldı.
Daha fazla oyuncu kadrodan çekilecek mi? İngiltere, James'in durumunu endişeyle bekliyor
İngiltere taraftarları, Lauren James’in sağlık durumuyla ilgili endişeler de olduğu için kötü haberlerin bu kadarla sınırlı kalmasını umuyor. Chelsea’nin yıldız oyuncusu, geçen hafta Londra’da düzenlenen Dünya Yediler Turnuvası’nda Blues formasıyla sahaya çıktı, ancak takımının turnuvayı kazandığı final maçında forma giyemedi.
Maçtan sonra konuşan Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, James'in "küçük bir sakatlık" geçirdiğini doğruladı ve "Onu değerlendirmemiz ve İngiltere kampına katılıp katılamayacağını görmemiz gerekiyor" dedi. Oyun kurucu forveti kaybetmek, Lionesses için büyük bir darbe olur, çünkü onun oyunun gidişatını değiştiren özellikleri takımda eşsizdir.
İngiltere takımı Pazartesi günü bir araya geldi ve Cuma günü Estadi Mallorca Son Moix'te İspanya ile karşılaşacak. Wiegman'ın takımı daha sonra eve dönerek 9 Haziran Salı günü Everton'ın Hill Dickinson Stadyumu'nda Dünya Kupası eleme grubunun son maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Lionesses şu anda lider durumda ve gelecek yazki turnuvaya otomatik olarak katılma yolunda ilerliyor, ancak liderlikten başka bir sonuç, Avrupa şampiyonlarını play-off'lara gönderecek.