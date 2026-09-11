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Alvino Hanafi

Çeviri:

"Aslanlar gibi savaştık!": Florian Thauvin, beş gollü nefes kesen maçta RC Lens'i hezimetten nasıl kurtardı

Lens
Şampiyonlar Ligi
F. Thauvin

Florian Thauvin, 10 kişi kalan Slavia Prag karşısında kabus gibi bir yenilgiden kaçınan RC Lens'in inanılmaz mental gücünü övdü. Fransız hücum oyuncusu, 91. dakikada dramatik bir eşitlik golü attıktan sonra Ruben Aguilar çılgın 3-2'lik Şampiyonlar Ligi geri dönüşünü tamamladı.

  • Lens, Prag'da kâbus senaryosundan sağ çıktı

    RC Lens, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış gecesinde küçük düşürücü bir sonuçtan kurtuldu ve müthiş bir geç geri dönüşe imza atarak Slavia Prag'ı 3-2 mağlup etti. Konecny'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan rakibine karşı oynayan Dino Toppmoller'in ekibi, Sturm'un ikinci golünü attığı 89. dakikada 2-1 gerideydi.

    Ancak uzatma dakikalarında gelen iki gol, tam anlamıyla çöküşü Fortuna Arena'da unutulmaz bir zafere dönüştürdü.

    Bu galibiyet, Lens'in Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1998'den bu yana aldığı ilk deplasman zaferi oldu.

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    Thauvin, çılgın bitişte attığı ender kafa golü hakkında şaka yaptı

    Gecenin kahramanı Florian Thauvin oldu; 16 yaşındaki Mezian Mesloub'un ortasına yükselerek 91. dakikada eşitliği sağladı. İki dakika sonra ise Ruben Aguilar, müthiş bir galibiyet golüne imza atarak dikkat çekici geri dönüşü tamamladı.

    Maçın ardından Canal+'a konuşan Thauvin, kritik eşitlik golüyle ilgili şaka yaparken takımın bitmek bilmeyen ruhunu da övdü.

    "Ben kafayla gol atmaya başladıysam futbolda görülmedik şey kalmamış demektir!" diyen Thauvin, gülerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, golden de öte bir şey; bir zihniyet meselesi. Son ana kadar her şeyinizi verdiğinizde ayağınızla, kafanızla, kalçanızla gol atarsınız... Futbol budur!"

  • Kanat oyuncusu, zorlu dönemin ardından mental gücünü övdü

    Bu galibiyet, ligde zorlu bir süreçten geçen Fransız ekibine büyük bir moral desteği sağladı. Thauvin, bu tür zorlukların üstesinden gelmenin Lens'in sezonu için belirleyici bir itici güç olacağını vurguladı.

    İkinci yarıda Toppmoller'in oyuna aldığı hamle oyuncularının belirleyici etkisine dikkat çekti; bunlar arasında golü atan Abdallah Sima ile asist yapan Mesloub da vardı.

    "Bu gece gerçek bir mental güç gösterdik," diye ekledi Thauvin. "Zor bir dönemden çıkıyorduk ve bugün verdiğimiz tepki bize iyi gelecek. Aslanlar gibi savaştık, asla pes etmedik ve bunun karşılığını aldık."


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    Lens yeniden Ligue 1'e odaklandı

    Kaotik bir şekilde üç kritik puanı alan Lens, şimdi tüm kulvarlarda kalıcı bir ivme yakalamayı hedefliyor. Fransız ekibi, pazar günü Ligue 1'de Le Mans FC ile karşılaşarak lig mücadelesine dönecek.

    Fransız temsilcisi, Prag'da yaşanan unutulmaz gecenin ardından yeni kazandığı mücadeleci ruhu yurt içi kampanyasına taşımayı umuyor.

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