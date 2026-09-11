Bu galibiyet, ligde zorlu bir süreçten geçen Fransız ekibine büyük bir moral desteği sağladı. Thauvin, bu tür zorlukların üstesinden gelmenin Lens'in sezonu için belirleyici bir itici güç olacağını vurguladı.

İkinci yarıda Toppmoller'in oyuna aldığı hamle oyuncularının belirleyici etkisine dikkat çekti; bunlar arasında golü atan Abdallah Sima ile asist yapan Mesloub da vardı.

"Bu gece gerçek bir mental güç gösterdik," diye ekledi Thauvin. "Zor bir dönemden çıkıyorduk ve bugün verdiğimiz tepki bize iyi gelecek. Aslanlar gibi savaştık, asla pes etmedik ve bunun karşılığını aldık."



