Aslanlar’a büyük moral! Sarina Wiegman, Lauren James’in forma giyebileceğini doğruladı; İngiltere teknik direktörü, İspanya ile oynanacak dev karşılaşmada galibiyet istiyor

2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantilemek için bir beraberliğin yeterli olmasına rağmen, Wiegman, İngiltere'nin üç puandan azıyla yetinmeyeceğini vurguladı. Lionesses, şu anda A3 Grubu'nun zirvesinde kusursuz bir performansla yer alıyor – ikinci sıradaki İspanya'nın üç puan önünde – ve Hollandalı teknik direktör, uzun vadeli hazırlıklara yardımcı olmak için eleme sürecini mümkün olduğunca erken tamamlamak istiyor.

Wiegman, takımının niyetini net bir şekilde ortaya koydu: "Maça kazanmak istediğimiz için çıkıyoruz. Yarın sahaya çıkıp maçı kazanacağız. İyi bir konumdayız. Sadece mümkün olduğunca çabuk elemeyi garantilemek istiyoruz. Grubu birinci bitirmek istiyoruz. Zor bir grup, zor bir maç. İspanya için de durum aynı, bu maç onlar için de zor. Erken eleme turunu geçmek hazırlık için zaman kazandırdığı için faydalı. Sonuçların ne olacağını biliyoruz, ne olursa olsun bir şansımız daha var ama sahaya çıkıp oynamak ve kazanmak için çıkacağız."