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Aslanlar’a büyük moral! Sarina Wiegman, Lauren James’in forma giyebileceğini doğruladı; İngiltere teknik direktörü, İspanya ile oynanacak dev karşılaşmada galibiyet istiyor
Lauren James, Mallorca deplasmanı için forma giyebilecek durumda
Lionesses, Cuma günkü büyük maç öncesinde önemli bir moral kazandı; hücum yıldızı James’in oynamasına izin verildi. Hafta sonu yaşanan kısa süreli endişenin ardından Wiegman, Chelsea’nin forvet oyuncusunun iyi bir şekilde iyileştiğini ve takımla birlikte tam antrenmanlara döndüğünü açıkladı.
James ve takıma geri dönen Ella Toone hakkında bilgi veren Wiegman, gazetecilere şunları söyledi: "[James] iyi durumda. Hafta sonu [World Sevens'te] yaşanan olaydan sonra biraz dinlendi, ancak çok çabuk antrenmanlara geri dönebildi. Bu olumlu bir gelişme. [Toone] geri dönmek için çok sıkı antrenman yaptı. Çok iyi orta saha oyuncularımız var ve o da farklı bir şey katıyor. Takımımızda bu seçeneğin olması gerçekten çok iyi. O oynamaya hazır ve yarın ne olacağını göreceğiz."
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Wiegman, eleme turunu garantilemek için galibiyet istiyor
2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantilemek için bir beraberliğin yeterli olmasına rağmen, Wiegman, İngiltere'nin üç puandan azıyla yetinmeyeceğini vurguladı. Lionesses, şu anda A3 Grubu'nun zirvesinde kusursuz bir performansla yer alıyor – ikinci sıradaki İspanya'nın üç puan önünde – ve Hollandalı teknik direktör, uzun vadeli hazırlıklara yardımcı olmak için eleme sürecini mümkün olduğunca erken tamamlamak istiyor.
Wiegman, takımının niyetini net bir şekilde ortaya koydu: "Maça kazanmak istediğimiz için çıkıyoruz. Yarın sahaya çıkıp maçı kazanacağız. İyi bir konumdayız. Sadece mümkün olduğunca çabuk elemeyi garantilemek istiyoruz. Grubu birinci bitirmek istiyoruz. Zor bir grup, zor bir maç. İspanya için de durum aynı, bu maç onlar için de zor. Erken eleme turunu geçmek hazırlık için zaman kazandırdığı için faydalı. Sonuçların ne olacağını biliyoruz, ne olursa olsun bir şansımız daha var ama sahaya çıkıp oynamak ve kazanmak için çıkacağız."
Dünya şampiyonlarıyla yeniden alevlenen rekabet
İki takım arasındaki geçmiş, İspanya'nın 2023 Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi mağlup etmesinin ardından bu karşılaşmaya ayrı bir gerilim katıyor. Ancak Lionesses son dönemde üstünlüğünü yeniden ele geçirdi; son dört karşılaşmanın üçünü kazandı; bunlara Nisan ayında Wembley'de elde ettikleri 1-0'lık galibiyet de dahil.
Taktik savaşına ilişkin olarak Wiegman şunları ekledi: "Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, bu yüzden İspanya'nın ne tür oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Ancak gerçekten iyi olan 11'den fazla oyuncusu var ve farklı pozisyonlarda farklı seçenekleri bulunuyor. Yarın karşımıza çıkacak her şeye hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Zorlu maçlar her zaman en iyi yanlarımızı ortaya çıkarır. Her maçta zorluklarla karşılaşıyoruz. Her zaman en iyi halimizde olmak istiyoruz. İspanya ile oynadığımız son maçtan daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Oynadığımız her maçtan sonra kendimizi geliştirmek ve iyileştirebileceğimizi düşündüğümüz noktaları düzeltmek istiyoruz. Bu, oynadığımız diğer maçlardan farklı değil."
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Aslanlar, Williamson olmadan yoluna devam ediyor
Kaptan Leah Williamson'ın sakatlığı sürerken, Wiegman takımının Sonia Bermudez'in takımını yenebileceğinden emin. Mallorca'da yenilgiyi önlemek, İngiltere'nin 10. Kadınlar Dünya Kupası'nda Brezilya'daki yerini bir yıldan fazla bir süre önceden garantilemesini sağlayacak ve 9 Haziran'da Everton'ın Hill Dickinson Stadyumu'nda Ukrayna ile oynayacakları son eleme maçını önemsiz bir karşılaşmaya dönüştürecek.
Kaptanın sakatlığı hakkında konuşan teknik direktör, "Elbette [Williamson]'ın sakatlığı hayal kırıklığı yaratıyor, öncelikle kendisi için, ama bizim için de. Aynı zamanda, elimizdeki kadroyla oynamak zorunda olduğumuz için çabucak toparlandık ve bence çok iyi bir takımımız var. Daha önce de Leah'sız bir kadroyla başarmıştık, bu yüzden bu konuda rahatım." dedi.