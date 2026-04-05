Arap dünyasının en büyük kalecilerinden bahsedildiğinde, Arap ve Afrika futbol tarihine damga vuran iki isim olan Essam El-Hadary ve Bado El-Zaki mutlaka gündeme gelir.

"Yüksek Set" lakaplı El-Hadary, olağanüstü bir kariyer uzunluğu ile rekorları bir araya getirdi. Bunların en önemlileri, Mısır milli takımıyla 4 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu kazanması, Dünya Kupası tarihinde maç oynayan en yaşlı kaleci olması ve Al-Ahly ile Afrika ve yerel liglerde kazandığı muazzam şampiyonluklar.

Bado El Zaki ise, 1986 yılında bir Arap ve ikinci bir Afrikalı kaleci olarak Afrika'nın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra, Fas'ı Meksika Dünya Kupası'ndaki destansı serüvene taşıması ve Wydad ile milli takımda bıraktığı büyük izlerin yanı sıra, on yıllardır Fas tarihinin en büyük kalecisi olarak görülüyor.

Son yıllarda, Bono'nun adı bu tartışmada güçlü bir şekilde öne çıkmaya başladı. Bazı uzmanlar, Avrupa, Dünya Kupası ve Afrika'daki başarıları nedeniyle onun Fas futbol tarihinin en önemli kalecisi olduğunu düşünürken, diğerleri ise henüz El Zaki'nin mirasını aşamadığını, ancak en azından onunla aynı seviyede olduğunu düşünüyor.

Dikkat çekici olan ise, bu tartışmanın kalecilerin kendilerine kadar uzanmasıdır. Issam El-Hadary kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Bono'yu şu anda Mohamed El-Shenawy ile birlikte en iyi Arap ve Afrika kalecisi olarak gördüğünü belirtmiş ve Faslı kalecinin piramidin zirvesindeki yerini açıkça kabul etmiştir.