Yassine Bounoukooora

Çeviri:

Aslan Bono: Onu büyüklerle boy ölçüşmeye hazırlayan bir geçmiş… Faslıları ve liderleri endişelendiren bir sarsıntı

Deneyimli kaleci 35. maçına çıkıyor

5 Nisan 2026'da, bir kalecinin efsaneye dönüşmesini ve zaferler tarihine altın harflerle yazılan ismini kutlayacağız; bu, Yassine Bounou'nun 35. doğum günü.

35 yıl, Fas sahalarından başlayan ve Sevilla ile Avrupa'ya uzanan olağanüstü bir yükseliş yolculuğu oldu. Bu yolculuk, Al-Hilal ile Arap dünyasının yıldızları arasında yerini aldı ve Fas ile dünya futbol tarihine unutulmaz bir sayfa yazdı.

  • Wydad'dan Avrupa'ya

    Bono, kariyerine Wydad Casablanca'da başladı ve burada yerel ve kıtasal şampiyonluklar için rekabetin atmosferini erken yaşlarda tanıdı; ardından Atlético Madrid, Zaragoza ve Girona'ya geçerek Avrupa'ya adım attı.

    İspanya Ligi'nde Girona formasıyla öne çıkan kaleciler arasında yerini aldıktan sonra Sevilla'ya transfer oldu ve Avrupa'daki en başarılı Arap hikayelerinden birini yazdı. İki kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve dikkat çekici istatistiklerle 2021-2022 sezonunda La Liga'nın en iyi kalecisi olarak Zamora Ödülü'nü kazandı.

    Sevilla'da Bono, büyük maçların kalecisi olarak adını yazdırdı, Avrupa maçlarında parladı ve kıtanın devlerini devirdi. Bu, birçok ankette dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak bireysel ödüllerin kapısını açtı ve sakin, zihinsel olarak güçlü, hava topları ve penaltılarla başa çıkmada usta bir kaleci imajını pekiştirdi.

    

  • Atlas Aslanları ile Zaferin Yolu

    Bono'nun dünya sahnesinde gerçek anlamda patlama yapması, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gerçekleşti; burada Fas'ın Arap ve Afrika tarihinde ilk kez yarı finale yükselmesinde kilit bir rol oynadı.

    Özellikle İspanya'ya karşı penaltı atışlarında yaptığı kritik kurtarışlar, onu Fas'ta bir ulusal kahraman ve modern Dünya Kupası tarihinin en muhteşem hikayelerinden birini yazan neslin sembolü haline getirdi; ayrıca turnuvada en fazla sayıda kalesini gole kapatan kaleci oldu.

    Bu Dünya Kupası, Bono'ya sadece halkın sevgisini kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda o dönemin en iyi kalecileri arasındaki tartışmalara da adını yazdırdı ve Arap taraftarların gözünde, bölgedeki efsanevi kalecilerin modern bir devamı olarak görülmesini sağladı; ancak bu kez Avrupa tarzı ve taktiksel modernlikle.

  • 2025 Afrika Uluslar Kupası... "Aslanların İni"nde parladı

    Bono, Fas'ın ev sahipliği yaptığı 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin bayrağını yeniden dalgalandırdı ve burada "Atlas Kaplanları"nı finale taşıyan, neredeyse kusursuz bir performans sergiledi.

    Deneyimli kaleci, finale giden yolda gerçek bir kaya gibi durduktan sonra, özellikle yarı finalde Nijerya'ya karşı penaltı atışlarında parlayarak, turnuvanın en iyi kalecisi ödülünü kazandı ve kariyerine prestijli bir bireysel kıtasal zafer ekledi.

    Ardından, Fas'ın itirazının kabul edilmesi ve CAF'ın kararıyla ülkesinin kıtasal şampiyonluğa layık görülmesi gibi sevindirici bir haber geldi. Senegal, bu karara karşı Spor Mahkemesi'nde itirazda bulundu. Anlaşmazlığın sonucu ne olursa olsun, bu durum Bono'nun turnuvadaki parlak performansını gölgeleyemez ve şu anda en iyi Arap kaleci olarak konumunu pekiştirir.

  • Hilal İstasyonu... Yeni ve görkemli bir dönem

    2023 yazında Al-Hilal'a transfer olma kararı, Avrupa'daki başarılarını Arap dünyasında güçlü bir varlıkla birleştirmek için hesaplanmış bir adımdı; zira kulüp, tüm yerel, kıtasal ve uluslararası turnuvalarda rekabet etmeyi temel alan devasa bir projeye sahipti.

    Al-Hilal'da Bono, büyük performansını sürdürdü ve birçok önemli maçta belirleyici oldu. Bunların en önemlileri arasında, uzatmalarda Real Madrid'in penaltısını kurtardığı 2025 Kulüpler Dünya Kupası ve çeyrek finalde Manchester City'ye karşı bir dizi olağanüstü kurtarışla tarihi bir zafere katkıda bulunduğu maçlar yer alıyor.

    Bu performansları, ona dünya ve Arap medyasında geniş çapta övgü kazandırdı ve birçok kişinin, onun sadece Afrika kıtasında veya Arap dünyasında değil, şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu vurgulamasına neden oldu.

  • Yetişkinler Arasındaki Karşılaştırma: Bono, El Hadari ve El Zaki

    Arap dünyasının en büyük kalecilerinden bahsedildiğinde, Arap ve Afrika futbol tarihine damga vuran iki isim olan Essam El-Hadary ve Bado El-Zaki mutlaka gündeme gelir.

    "Yüksek Set" lakaplı El-Hadary, olağanüstü bir kariyer uzunluğu ile rekorları bir araya getirdi. Bunların en önemlileri, Mısır milli takımıyla 4 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu kazanması, Dünya Kupası tarihinde maç oynayan en yaşlı kaleci olması ve Al-Ahly ile Afrika ve yerel liglerde kazandığı muazzam şampiyonluklar.

    Bado El Zaki ise, 1986 yılında bir Arap ve ikinci bir Afrikalı kaleci olarak Afrika'nın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra, Fas'ı Meksika Dünya Kupası'ndaki destansı serüvene taşıması ve Wydad ile milli takımda bıraktığı büyük izlerin yanı sıra, on yıllardır Fas tarihinin en büyük kalecisi olarak görülüyor.

    Son yıllarda, Bono'nun adı bu tartışmada güçlü bir şekilde öne çıkmaya başladı. Bazı uzmanlar, Avrupa, Dünya Kupası ve Afrika'daki başarıları nedeniyle onun Fas futbol tarihinin en önemli kalecisi olduğunu düşünürken, diğerleri ise henüz El Zaki'nin mirasını aşamadığını, ancak en azından onunla aynı seviyede olduğunu düşünüyor.

    Dikkat çekici olan ise, bu tartışmanın kalecilerin kendilerine kadar uzanmasıdır. Issam El-Hadary kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Bono'yu şu anda Mohamed El-Shenawy ile birlikte en iyi Arap ve Afrika kalecisi olarak gördüğünü belirtmiş ve Faslı kalecinin piramidin zirvesindeki yerini açıkça kabul etmiştir.

  • Endişe verici bir dalgalanma mı, yoksa normal bir süreç mi?

    Bu parlak geçmişe rağmen, Bono son haftalarda Al-Hilal ile birlikte belirgin bir dalgalanma dönemi yaşıyor; Suudi Ligi şampiyonluk yarışını etkileyen aksiliklerin ardından kendisi ve savunma hattı eleştirilerin hedefinde.

    Al-Hilal'in iki golü de ortalardan ve kafa vuruşlarından yediği son beraberlik maçı, kaleciye ve savunma hattına yönelik eleştirilerin önünü açtı. Takımın hava toplarında zorlandığı ve savunma sisteminin ceza sahasını gerektiği gibi koruyamadığı konuşuluyor.

    Bazı analizler, pozisyon alma ve toplara çıkma açısından gol sorumluluğunun bir kısmını Bono'ya yüklerken, diğerleri ise asıl sorunun kalecinin bireysel hatasından çok, savunmanın kötü pozisyon alması ve tekrarlanan takım hatalarında yattığını belirtti.

    Buna ek olarak, Bono sezonun bazı dönemlerinde omuz ve uyluk kaslarında sakatlıklar yaşadı ve bu da onu bazı maçlardan uzak tuttu. Bu durum, her zaman büyük bir kaleciyi "ritmini yeniden kazanma" aşamasına sokar ve bu aşama doğal olarak bazı dalgalanmalarla birlikte gelebilir.

  • Fas milli takımı, Brezilya maçı öncesinde etkilenmiş mi?

    Taraftarların endişesi Al Hilal ile sınırlı kalmıyor, 2026 Dünya Kupası’na Brezilya, İskoçya ve Haiti’nin yer aldığı zorlu bir grupta hazırlanan Fas milli takımına da uzanıyor; özellikle de ilk maçında “Seleção” karşısında zorlu bir başlangıç bekliyor.

    Faslıların şu soruyu sorması doğal: Kulübündeki dalgalanma milli takıma da sıçrayıp, en önemli turnuva öncesinde birinci kalecinin özgüvenini etkileyebilir mi?

    Cevap, endişeden çok rahatlamaya yöneliyor gibi görünüyor. Bono, yıllar boyunca kulübünde olanlarla milli takımdaki performansını birbirinden ayırmayı bilen bir kaleci olduğunu kanıtladı. Hatta son Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu gibi, en zor anlarda "Atlas Kaplanları" ile performansını sık sık yükseltti.

    Ayrıca, milli takımın Afrika'nın en sağlam savunma sistemlerinden birine sahip olması ve arka hattın çoğu oyuncusunun büyük deneyime sahip olması, Bono'ya, Al-Hilal'da bazen yaşadığı, savunmanın ortadaki toplara karşı hatalar tekrarladığı durumlara kıyasla daha istikrarlı bir ortam sağlıyor.

  • Zamanım mı daralıyor?

    Al-Hilal taraftarları, Bono gibi bir kalecinin de zaman zaman iniş çıkışlar yaşayabileceğini, tıpkı Avrupa'nın büyük kalecilerinde olduğu gibi, ve nihai değerlendirmenin birkaç haftaya değil, sezonlar boyunca sergilenen performansa göre yapılacağını biliyor.

    Sezon istatistikleri, kurtarış yüzdesi ve kalesini gole kapatma sayısı açısından onu ligin etkili kalecileri arasında gösteriyor. Ayrıca, Asya Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'ndaki büyük maçları taraftarların hafızasında hala taze, bu da ona duyulan güveni sürdürüyor, ancak bu güvenin içinde geçici bir endişe de var.

    Bono'nun, takımın savunma sorunları giderilip fiziksel olarak tam hazır hale geldiğinde Al Hilal'da eski parlaklığını geri kazanması muhtemeldir. Özellikle sakin kişiliği ve engin tecrübesi, onu medyada değil sahada sesini duyuran kaleciler kategorisine sokmaktadır.

  • Sarsılma anı

    Yassine Bounou, bugün kelimenin tam anlamıyla efsanevi bir Arap ve Faslı kaleci; Sevilla ile Avrupa'da kazandığı zaferleri, Fas milli takımıyla Dünya Kupası ve kıtasal turnuvalarda yaşadığı destansı mücadeleleri ve Al-Hilal'deki muazzam Arap deneyimini bir araya getirdi.

    Şu anki dalgalanma, Dünya Kupası'nın hemen öncesinde ve Al-Hilal'in sezonunun hassas bir anında geldiği için endişe verici, ancak şu ana kadar büyük bir kalecinin kariyerinde "doğal bir sarsıntı" gibi görünüyor, seviyesinde bir düşüşün başlangıcı ya da kesin bir gerileme değil.

    Bono'nun geçmişi, kişiliği ve şimdiye kadar sergilediği performans, "Aslan"ın "Atlas Aslanları"nın ve Al-Hilal'in "liderleri"nin kalesini korumak için daha da hırslı bir şekilde geri dönebileceğini ve Arap kaleciler tarihine adını yazdıran büyük isimlerin peşinden gitmeye devam edebileceğini gösteren faktörlerdir.

