"Asla unutmayacağım bir gün": Hansi Flick, FC Barcelona'da hayatının en duygusal anlarını yaşıyor

Bundan önce, Lamine Yamal'ın da aralarında bulunduğu Barça yıldızları, teknik direktörlerini havaya kaldırmıştı. Ancak Flick, şampiyonluk kupasının teslim törenini daha çok bir gözlemci olarak izledi; her ne kadar çok sayıda tebrik eden kişi tarafından defalarca şefkatle kucaklansa da. Sonuçta, tüm kulüp onunla birlikte hem yas tuttu hem de kutlama yaptı. Eski Almanya milli takım teknik direktörü, "Barça benim için bir aile gibidir" dedi.

Real Madrid'e karşı 2-0 kazanılan maçta siyah kazakla yedek kulübesinde oturan Flick, bu günün tüm hikayesini ancak basın toplantısında anlattı. "Bu sabah annem beni aradı ve babamın vefat ettiğini söyledi. O zaman düşündüm: Bunu kendime saklayayım mı? Yoksa konuşayım mı?" dedi. Kısa bir süre sonra Flick önce oyunculara ("onların tepkisini asla unutmayacağım"), sonra da kamuoyuna bilgi verdi ve Barselona'da kaldı.