Camp Nou'nun üzerinde büyük şampiyonluk kutlamalarını başlatan havai fişekler patladığında, Hansi Flick gözleri yaşlarla dolu bir şekilde gökyüzüne baktı. Babasının vefatı, FC Barcelona ile El Clásico'da kazanılan şampiyonluk... Hayatının muhtemelen en duygusal saatlerini yaşayan 61 yaşındaki teknik direktör, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar etkilenmişti. "Zor bir gündü. Asla unutmayacağım bir gün," dedi Flick, kısa bir süre sonra stadyum mikrofonundan coşkulu taraftarlara seslendiğinde.
"Asla unutmayacağım bir gün": Hansi Flick, FC Barcelona'da hayatının en duygusal anlarını yaşıyor
Bundan önce, Lamine Yamal'ın da aralarında bulunduğu Barça yıldızları, teknik direktörlerini havaya kaldırmıştı. Ancak Flick, şampiyonluk kupasının teslim törenini daha çok bir gözlemci olarak izledi; her ne kadar çok sayıda tebrik eden kişi tarafından defalarca şefkatle kucaklansa da. Sonuçta, tüm kulüp onunla birlikte hem yas tuttu hem de kutlama yaptı. Eski Almanya milli takım teknik direktörü, "Barça benim için bir aile gibidir" dedi.
Real Madrid'e karşı 2-0 kazanılan maçta siyah kazakla yedek kulübesinde oturan Flick, bu günün tüm hikayesini ancak basın toplantısında anlattı. "Bu sabah annem beni aradı ve babamın vefat ettiğini söyledi. O zaman düşündüm: Bunu kendime saklayayım mı? Yoksa konuşayım mı?" dedi. Kısa bir süre sonra Flick önce oyunculara ("onların tepkisini asla unutmayacağım"), sonra da kamuoyuna bilgi verdi ve Barselona'da kaldı.
Flick, FC Barcelona'da "yeni bir dönem" başlatıyor - Madrid'den bile takdir görüyor
Oyuncular ve taraftarlar, bu kararı nedeniyle Flick'e sevgilerini yağdırdı. Raphinha, "Futbolun insana büyük bir aile kazandırdığını sık sık söyleriz. Benim için Flick bir baba gibidir" dedi. Takım arkadaşı Pedri ise takımın "bu şampiyonluğu onun için" kazandığını açıkladı. Stoper Pau Cubarsi de şampiyonluğun "tüm Flick ailesi için" olduğunu söyledi.
Barcelona'da geçirdiği iki yılın ardından Flick için bu, beşinci kupa oldu ve sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılması da an meselesi. El Mundo Deportivo gazetesi, "Alman teknik direktör, Barselona'da ilk günden itibaren kendisine gösterilen sevgiyi asla unutmayacak" diye yazdı. Madrid merkezli Marca gazetesi de Flick'e saygılarını sundu: "Flick, başarıları, tavırları ve kişiliğiyle yeni bir döneme damgasını vuruyor. Kendisini kulüple tamamen özdeşleştiriyor."
Flick gözyaşlarını tutmaya çalışıyor ve FC Barcelona ile bu sihirli rekoru kırmak istiyor
Hiç şaşırtıcı değil, zira Pazar günü de tüm kulüp onun arkasındaydı. Rakiplerin 264. karşılaşması öncesinde stadyumda klasik müzik eşliğinde bir anma dakikası düzenlendi, her iki takım da yas bandı takarak sahaya çıktı. Flick gözyaşlarını tutmaya çalışırken, taraftarlar onun adını haykırıyordu. Daha sonra, Camp Nou’da “hiç bu kadar” sevgi hissetmediğini söyledi.
Ve tam da bu yüzden Flick'in doyması için henüz çok erken. Bu sezon üç galibiyetle 100 puan barajını aşmak istediğini ve gelecek yıl nihayet Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmaya çalışacağını söyledi. Ancak önce Flick'in bu duygusal 10 Mayıs'ı sindirmesi gerekiyordu. "Bu günü asla unutmayacağım. Asla. Barselona'da gerçekten çok mutluyum," dedi Flick basın toplantısının sonunda: "Benim için buradaki herkes bir aile gibi."